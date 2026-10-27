Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

El árbitro Nicolás Ramírez sonríe mientras levanta el brazo en un momento del esperado Superclásico del fútbol argentino.

Guardar

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará el próximo domingo 1 de noviembre desde las 15:00 en el estadio Alberto J. Armando. La designación fue confirmada por la Liga Profesional de Fútbol para el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

El juez de 39 años, nacido en González Catán, llegará a su cuarta experiencia al frente de un cruce entre ambos clubes. El historial previo arroja dos triunfos para River Plate —uno de ellos disputado en la cancha de la Ribera— y una victoria más reciente para Boca Juniors, también en La Bombonera, por 2 a 0.

PUBLICIDAD

Maximiliano Del Yesso y Pablo González actuarán como asistentes, mientras que Silvio Trucco tendrá a su cargo el videoarbitraje (VAR) durante el desarrollo del encuentro.

Sebastián Driussi de River Plate y Leandro Paredes de Boca Juniors, dos figuras clave que se enfrentarán en el próximo Superclásico del fútbol argentino.

El cruce llega con implicancias deportivas directas para ambos equipos. Boca Juniors tiene la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores y de acercarse de manera significativa a la conquista de la Tabla Anual en caso de sumar los tres puntos en juego.

River Plate, por su parte, buscará evitar que su rival se consagre en esa instancia y continuar su escalada tanto en la clasificación de su zona como en la tabla general. El conjunto de Núñez conserva chances matemáticas de obtener un cupo a la próxima edición de la Libertadores a través de la Tabla Anual, aunque las probabilidades son reducidas según el panorama actual del campeonato.

PUBLICIDAD

En la previa del encuentro, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, opinó sobre las críticas que reciben los árbitros en el fútbol local. “Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil. Cuando a un equipo lo toca perder, culpamos al árbitro; cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro”, declaró el dirigente en el canal Azz Stream.

“Siempre pienso que al final va a ganar el que mejor juega”, agregó Riquelme, quien sostuvo que prefiere no cuestionar públicamente el desempeño arbitral. “No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro; no me sale y me parece lo mejor. Se pueden equivocar”, cerró el exfutbolista.

PUBLICIDAD

El Superclásico se jugará en el estadio Alberto J. Armando, con capacidad para recibir a los hinchas de ambos clubes en el cierre de la fase regular del torneo.

Programación y árbitros de la fecha 15 de la Liga Profesional

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Federico Pomi

Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola

VAR: Nicolás LamolinaAVAR: Lucas Pardo

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Eric Grunmann

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Juan Pafundi

AVAR: Adrián Núñez Rodríguez

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Marcelo Bistocco

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Mariano Ascensi

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Yamil Possi

AVAR: Carla López

Sábado 31 de octubre

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Javier Viglieti

Cuarto árbitro: David Cornejo

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Verlota

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Javier Uziga

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Javier Delbarba

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Gastón Suárez

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Asistente 1: Juan Mamani

Asistente 2: Lucas Vázquez

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Iñaki Iparraguirre

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Carlos Córdoba

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Iván Núñez

Asistente 2: Marcos Horticou

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Julio Fernández

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Joaquín Gil

19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

Árbitro: Sebastián Martínez

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Maximiliano Silcan Jerez

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Iván Allende

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Fabricio Llobet

AVAR: Julián Beligoy

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Pablo Núñez

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Guillermo González