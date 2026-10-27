Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará el próximo domingo 1 de noviembre desde las 15:00 en el estadio Alberto J. Armando. La designación fue confirmada por la Liga Profesional de Fútbol para el encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.
El juez de 39 años, nacido en González Catán, llegará a su cuarta experiencia al frente de un cruce entre ambos clubes. El historial previo arroja dos triunfos para River Plate —uno de ellos disputado en la cancha de la Ribera— y una victoria más reciente para Boca Juniors, también en La Bombonera, por 2 a 0.
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Maximiliano Del Yesso y Pablo González actuarán como asistentes, mientras que Silvio Trucco tendrá a su cargo el videoarbitraje (VAR) durante el desarrollo del encuentro.
El cruce llega con implicancias deportivas directas para ambos equipos. Boca Juniors tiene la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Libertadores y de acercarse de manera significativa a la conquista de la Tabla Anual en caso de sumar los tres puntos en juego.
River Plate, por su parte, buscará evitar que su rival se consagre en esa instancia y continuar su escalada tanto en la clasificación de su zona como en la tabla general. El conjunto de Núñez conserva chances matemáticas de obtener un cupo a la próxima edición de la Libertadores a través de la Tabla Anual, aunque las probabilidades son reducidas según el panorama actual del campeonato.
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En la previa del encuentro, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, opinó sobre las críticas que reciben los árbitros en el fútbol local. “Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil. Cuando a un equipo lo toca perder, culpamos al árbitro; cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro”, declaró el dirigente en el canal Azz Stream.
“Siempre pienso que al final va a ganar el que mejor juega”, agregó Riquelme, quien sostuvo que prefiere no cuestionar públicamente el desempeño arbitral. “No me parece bien salir en la tele a hablar mal de un árbitro; no me sale y me parece lo mejor. Se pueden equivocar”, cerró el exfutbolista.
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El Superclásico se jugará en el estadio Alberto J. Armando, con capacidad para recibir a los hinchas de ambos clubes en el cierre de la fase regular del torneo.
Programación y árbitros de la fecha 15 de la Liga Profesional
Viernes 30 de octubre
19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Diego Bonfa
Asistente 2: Federico Pomi
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Nicolás LamolinaAVAR: Lucas Pardo
19.00 Huracán – Tigre (Zona B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Eric Grunmann
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Juan Pafundi
AVAR: Adrián Núñez Rodríguez
21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Marcelo Bistocco
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Mariano Ascensi
21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)
Árbitro: Nazareno Arasa
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yamil Possi
AVAR: Carla López
Sábado 31 de octubre
17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Javier Viglieti
Cuarto árbitro: David Cornejo
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Verlota
19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Javier Uziga
21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Delbarba
Domingo 1° de noviembre
15.00 Boca – River (Interzonal)
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Gastón Suárez
18.30 Newell’s – Unión (Zona A)
Árbitro: Daniel Edgardo Zamora
Asistente 1: Juan Mamani
Asistente 2: Lucas Vázquez
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Iñaki Iparraguirre
18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Gerardo Lencina
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Carlos Córdoba
20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Iván Núñez
Asistente 2: Marcos Horticou
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Julio Fernández
Lunes 2 de noviembre
19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Julián Jerez
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Joaquín Gil
19.00 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)
Árbitro: Sebastián Martínez
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Maximiliano Silcan Jerez
21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Iván Allende
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Fabricio Llobet
AVAR: Julián Beligoy
21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Guillermo González
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