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“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Un dron forzó la detención del compromiso de los Gunners en la casa del Fleetwood por la cuarta ronda de ese trofeo

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La sorpresiva derrota de Arsenal ante Fleetwood en los penales por la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra registró un curioso momento al minuto de juego, luego de que el árbitro Michael Salisbury frenó las acciones por la presencia de un dron sobre el estadio Highbury. La extraña situación llevó a que el compromiso se reanudara más de ocho minutos después en el condado local de Lancashire.

Luego del saque inicial, el juego migró al campo anfitrión con un tiro libre ofensivo en favor de los Gunners en las inmediaciones del área. En ese instante, Salisbury se acercó a la posición de algunos jugadores para indicarle una cuestión y, acto seguido, se dirigió a las adyacencias del túnel que conecta a los vestuarios para dialogar con las autoridades. Los gestos del juez principal fueron acompañados por las cámaras de la transmisión oficial, las cuales mostraron la presencia de un vehículo aéreo no tripulado en el campo.

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El juego se ha detenido porque el árbitro ha visto un dron sobrevolando el estadio. Un OVNI detiene el juego”, repasó el periódico The Telegraph, mientras que el matutino The Guardian tampoco lo pasó por alto: “El juego se suspende mientras el árbitro, Michael Salisbury, observa una luz lejana en el cielo. Un dron sobrevuela Highbury y habrá que encontrar una solución”.

Esta última fuente citada precisó que el árbitro dialogó con Matt Lawlor y Mikel Arteta, entrenadores de cada equipo, y varios miembros del personal de seguridad. A la vez, los 5.000 hinchas del Fleetwood se mostraban disgustados con un cántico: “¿Quién es el imbécil del dron?”.

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Un drone frenó el partido entre Fleetwood y Arsenal por la Copa de la Liga
El dron que frenó ocho minutos el partido entre Fleetwood y Arsenal

Los jugadores de ambos equipos comenzaron a pasarse el balón entre ellos con la intención de seguir en ritmo para la reanudación. El periodista Dominic King se mostró sorprendido en su testimonio desde el estadio, que fue recogido por The Telegraph: “Justo cuando crees que lo has visto todo en el fútbol, ​​ahora el juego se detiene por culpa de un dron y los jugadores están siendo sustituidos. Hay mucha indignación en las gradas. Llevábamos 57 segundos de juego y ya estamos en el octavo minuto, con el partido parado. ¡Absolutamente absurdo!“.

Finalmente, Salisbury convocó a todos los futbolistas a su alrededor y reanudó el partido a los 10 minutos, luego de que el dron hubiera desaparecido. El diario Daily Mirror precisó que la Policía “intervino e identificó al operador”, sumado a que el comentarista de Sky Sports, Peter Drury, manifestó en dichos divulgados por Daily Express: “La policía ha intervenido y, según se informa, han localizado al operador del dron responsable, por lo que todo parece estar de nuevo bajo control”.

La postura de Salisbury para detener el encuentro estuvo vinculada a las directrices de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA. por sus siglas en inglés). Las mismas establecen que los árbitros están obligados a frenar un partido frente a la presencia de un dron: “Al avistar un dron sobre un campo de fútbol o estadio, el árbitro deberá detener el partido e informar a los capitanes y entrenadores de ambos equipos que el juego no se reanudará hasta que el dron haya pasado o se haya alejado de los jugadores y espectadores”.

La información precisada por Daily Mirror apunta a que el juez principal tiene la potestad de mandar a todos los jugadores hacia los vestuarios si el objeto volador no se retira del recinto y, si corresponde a una filmación profesional o de algún medio de comunicación, no puede sobrevolar el área de juego desde que los jugadores comienzan la entrada en calor hasta su retirada al término del compromiso.

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