República Dominicana

La sequía más grave en 18 años redujo la producción agropecuaria dominicana en septiembre

Según el Ministerio de Agricultura de República Dominicana, la caída del 2.7% en septiembre obedeció al déficit de lluvias sostenido desde mayo; el 73.5% de los cultivos depende de las precipitaciones para su desarrollo

El Indicador Mensual de Actividad Económica consignó el retroceso, mientras el rubro conservó una expansión acumulada del 1,4% entre enero y el noveno mes, tras varios meses de precipitaciones inferiores a lo habitual (Foto archivo. REUTERS/Stephanie Lecocq)
El Indicador Mensual de Actividad Económica consignó el retroceso, mientras el rubro conservó una expansión acumulada del 1,4% entre enero y el noveno mes, tras varios meses de precipitaciones inferiores a lo habitual (Foto archivo. REUTERS/Stephanie Lecocq)
Guardar

El Ministerio de Agricultura de República Dominicana atribuyó a la falta de lluvias la contracción interanual del 2,7 % de la actividad agropecuaria en septiembre, aunque el sector mantuvo un crecimiento acumulado de 1,4 % entre enero y ese mes.

La disminución mensual fue consignada en los resultados sectoriales del Indicador Mensual de Actividad Económica. El comportamiento de las precipitaciones condicionó la producción durante el año, tras un período inicial de exceso de humedad seguido por varios meses con lluvias por debajo de los niveles habituales.

PUBLICIDAD

El 73.5 % de los cultivos, bajo dependencia directa de las lluvias

El 73.5 % de la superficie sembrada corresponde a agricultura de secano, un sistema que depende de las precipitaciones. La cantidad y la distribución de las lluvias inciden de forma directa en el desarrollo de los cultivos y en los resultados productivos.

El asesor técnico del Ministerio de Agricultura, Manuel González Tejera, conocido como Manegonte, explicó que los primeros cuatro meses del año registraron lluvias dentro o por encima de los valores normales. El análisis hidrometeorológico se elaboró con datos de 88 estaciones distribuidas en el país.

El asesor técnico del Ministerio de Agricultura explicó cómo la escasez de lluvias entre mayo y septiembre derivó en una contracción del sector agropecuario del 2,7% en ese último mes, pese al crecimiento acumulado positivo del año (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)
El asesor técnico del Ministerio de Agricultura explicó cómo la escasez de lluvias entre mayo y septiembre derivó en una contracción del sector agropecuario del 2,7% en ese último mes, pese al crecimiento acumulado positivo del año (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Abril concentró el mayor exceso de precipitaciones: se registraron 256,1 milímetros, frente a un promedio de 106,4 milímetros. Esa diferencia representó un aumento de 140.7 % respecto del nivel habitual.

PUBLICIDAD

La tendencia cambió en mayo, cuando cayeron 81,4 milímetros frente a los 171,3 milímetros normales, con un déficit de 52,5 %. En junio, las lluvias alcanzaron 52,3 milímetros, por debajo del promedio de 111,8 milímetros, una reducción de 53.2 %.

El trimestre mayo-julio, el más seco en 18 años

Julio registró 51,9 milímetros de lluvia, frente a un valor normal de 103,4 milímetros, aproximadamente la mitad de lo esperado. El período comprendido entre mayo y julio, correspondiente a la etapa climática convectiva, fue el más deficitario en precipitaciones de los últimos 18 años, indicó González Tejera.

La falta de lluvias se extendió durante agosto y septiembre. En agosto se acumularon 67,5 milímetros, frente a los 138,5 milímetros normales, una caída de 51,3 %.

En septiembre se registraron 91 milímetros, mientras que el promedio es de 154,4 milímetros. El déficit fue de 41,1 %, en un mes marcado por la contracción de la actividad agropecuaria.

Pese al resultado de septiembre, la evolución acumulada entre enero y septiembre permaneció en terreno positivo. El asesor señaló que el desempeño de ese mes debe diferenciarse del crecimiento registrado durante los primeros nueve meses del año.

Durante octubre se produjeron nuevas lluvias, pero los registros disponibles hasta el día 25 mantenían un déficit acumulado para el período agosto-octubre.

Infografía con una ilustración de cultivos divididos entre lluvia y sequía, la cifra 73,5 por ciento y seis recuadros explicativos.
Una infografía con datos del Ministerio de Agricultura detalla la dependencia de las lluvias y el déficit hídrico en el 73,5 % de los cultivos de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modernización del sector agropecuario

El Ministerio de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron este mes un acuerdo de cooperación técnica por US$480,000 para fortalecer la mecanización agrícola, mejorar la sanidad agropecuaria y aumentar la capacidad de respuesta ante los riesgos climáticos en la República Dominicana.

El proyecto se ejecutará hasta el 24 de abril de 2028. El plan se denomina “Fortaleciendo capacidades de los sistemas agroalimentarios para mejorar la mecanización, sanidad agropecuaria y la resiliencia climática en la República Dominicana”.

Temas Relacionados

República DominicanaSequíaAgriculturaPrecipitacionesMinisterio de AgriculturaEl Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La minería dominicana creció 17.9% en septiembre, impulsada por la mayor extracción de oro

El sector extractivo fue la segunda actividad productiva de mayor expansión mensual y superó el avance de 5.6% registrado por la economía nacional durante ese período, según datos oficiales del ministerio

La minería dominicana creció 17.9% en septiembre, impulsada por la mayor extracción de oro

República Dominicana no participará en las operaciones militares contra las pandillas en Haití

El canciller Víctor Bisonó afirmó que Santo Domingo mantendrá respaldo diplomático, humanitario y logístico a la misión internacional, ya que el despliegue de tropas dominicanas podría afectar la neutralidad, legitimidad y credibilidad de la intervención

República Dominicana no participará en las operaciones militares contra las pandillas en Haití

Cancillería dominicana desmiente un mensaje falso atribuido a Bukele sobre la frontera con Haití

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el presidente salvadoreño no emitió las críticas contra el Gobierno ni las Fuerzas Armadas, difundidas desde una cuenta inexistente en redes sociales este lunes

Cancillería dominicana desmiente un mensaje falso atribuido a Bukele sobre la frontera con Haití

República Dominicana: Más de 283 mil personas ingresaron o reingresaron al sistema financiero en un año

Las personas de entre 31 y 38 años registraron 70,839 ingresos y reingresos entre agosto de 2025 y julio de 2026, según datos de la Superintendencia de Bancos

República Dominicana: Más de 283 mil personas ingresaron o reingresaron al sistema financiero en un año

República Dominicana refuerza la vigilancia fronteriza con sistemas biométricos en rutas hacia centros urbanos

La Dirección General de Migración desplegó más agentes, inspecciones y unidades de inteligencia en cinco provincias, carreteras y puntos de control para contener eventuales desplazamientos irregulares hacia Santo Domingo desde esas zonas

República Dominicana refuerza la vigilancia fronteriza con sistemas biométricos en rutas hacia centros urbanos

TECNO

“Tenemos un historial de pérdidas netas”: la frase de Anthropic que pone en alerta a Wall Street

“Tenemos un historial de pérdidas netas”: la frase de Anthropic que pone en alerta a Wall Street

Las 5 cosas que no sabías del Nokia 1100

Anthropic admite que depende del gas natural para alimentar sus centros de datos de IA

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Nuevo iPad mini vs. iPad Pro M4: cuáles son sus verdaderas similitudes y diferencias

ENTRETENIMIENTO

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

MUNDO

Tras 200 años, habrían resuelto el enigma de un laberinto oculto bajo las calles de Liverpool

Tras 200 años, habrían resuelto el enigma de un laberinto oculto bajo las calles de Liverpool

Yair Golán ofreció trabajar con todos sus socios para formar un nuevo gobierno en Israel

Los partidos árabes logran la mayor representación de su historia en el Parlamento de Israel y se vuelven decisivos para desbancar a Netanyahu

Eisenkot celebró la victoria en Israel: “Los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu”

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría