La sequía más grave en 18 años redujo la producción agropecuaria dominicana en septiembre

El Indicador Mensual de Actividad Económica consignó el retroceso, mientras el rubro conservó una expansión acumulada del 1,4% entre enero y el noveno mes, tras varios meses de precipitaciones inferiores a lo habitual (Foto archivo. REUTERS/Stephanie Lecocq)

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El Ministerio de Agricultura de República Dominicana atribuyó a la falta de lluvias la contracción interanual del 2,7 % de la actividad agropecuaria en septiembre, aunque el sector mantuvo un crecimiento acumulado de 1,4 % entre enero y ese mes.

La disminución mensual fue consignada en los resultados sectoriales del Indicador Mensual de Actividad Económica. El comportamiento de las precipitaciones condicionó la producción durante el año, tras un período inicial de exceso de humedad seguido por varios meses con lluvias por debajo de los niveles habituales.

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El 73.5 % de los cultivos, bajo dependencia directa de las lluvias

El 73.5 % de la superficie sembrada corresponde a agricultura de secano, un sistema que depende de las precipitaciones. La cantidad y la distribución de las lluvias inciden de forma directa en el desarrollo de los cultivos y en los resultados productivos.

El asesor técnico del Ministerio de Agricultura, Manuel González Tejera, conocido como Manegonte, explicó que los primeros cuatro meses del año registraron lluvias dentro o por encima de los valores normales. El análisis hidrometeorológico se elaboró con datos de 88 estaciones distribuidas en el país.

El asesor técnico del Ministerio de Agricultura explicó cómo la escasez de lluvias entre mayo y septiembre derivó en una contracción del sector agropecuario del 2,7% en ese último mes, pese al crecimiento acumulado positivo del año (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Abril concentró el mayor exceso de precipitaciones: se registraron 256,1 milímetros, frente a un promedio de 106,4 milímetros. Esa diferencia representó un aumento de 140.7 % respecto del nivel habitual.

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La tendencia cambió en mayo, cuando cayeron 81,4 milímetros frente a los 171,3 milímetros normales, con un déficit de 52,5 %. En junio, las lluvias alcanzaron 52,3 milímetros, por debajo del promedio de 111,8 milímetros, una reducción de 53.2 %.

El trimestre mayo-julio, el más seco en 18 años

Julio registró 51,9 milímetros de lluvia, frente a un valor normal de 103,4 milímetros, aproximadamente la mitad de lo esperado. El período comprendido entre mayo y julio, correspondiente a la etapa climática convectiva, fue el más deficitario en precipitaciones de los últimos 18 años, indicó González Tejera.

La falta de lluvias se extendió durante agosto y septiembre. En agosto se acumularon 67,5 milímetros, frente a los 138,5 milímetros normales, una caída de 51,3 %.

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En septiembre se registraron 91 milímetros, mientras que el promedio es de 154,4 milímetros. El déficit fue de 41,1 %, en un mes marcado por la contracción de la actividad agropecuaria.

Pese al resultado de septiembre, la evolución acumulada entre enero y septiembre permaneció en terreno positivo. El asesor señaló que el desempeño de ese mes debe diferenciarse del crecimiento registrado durante los primeros nueve meses del año.

Durante octubre se produjeron nuevas lluvias, pero los registros disponibles hasta el día 25 mantenían un déficit acumulado para el período agosto-octubre.

Una infografía con datos del Ministerio de Agricultura detalla la dependencia de las lluvias y el déficit hídrico en el 73,5 % de los cultivos de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modernización del sector agropecuario

El Ministerio de Agricultura y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron este mes un acuerdo de cooperación técnica por US$480,000 para fortalecer la mecanización agrícola, mejorar la sanidad agropecuaria y aumentar la capacidad de respuesta ante los riesgos climáticos en la República Dominicana.

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El proyecto se ejecutará hasta el 24 de abril de 2028. El plan se denomina “Fortaleciendo capacidades de los sistemas agroalimentarios para mejorar la mecanización, sanidad agropecuaria y la resiliencia climática en la República Dominicana”.