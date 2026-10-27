La Justicia pidió adecuar el sistema electoral entre Nación y PBA y la oposición presiona a Kicillof

La Justicia pidió adecuar el sistema electoral entre Nación y PBA

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Uno de los temas que la oposición intentará imponer en la discusión de fin de año en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para cargos provinciales. El sistema de BUP rige para cargos nacionales y así se elegirán, en el caso del electorado bonaerense, al presidente y a los diputados nacionales, tal como sucedió el año pasado en la elección de medio término. Sin embargo, para optar a gobernador, legisladores provinciales, intendente, concejales y consejeros escolares, seguirá vigente el modelo de boleta partidaria. A menos que haya cambios. Esa posibilidad es que la buscará la oposición y que la Justicia electoral ve con cierto interés.

Al menos así lo dejó asentado la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan. El año pasado, la magistrada estuvo a cargo de la Junta Electoral bonaerense cuando la Provincia definió desdoblar y el organismo fue uno de los que estuvo a cargo de la elección provincial. En las últimas horas, Kogan planteó que “hace falta una armonización del régimen electoral”, ya que “la provincia continúa utilizando el sistema de boleta partidaria tradicional para las elecciones provinciales, mientras que a nivel nacional se ha adoptado la Boleta Única”.

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“Esta circunstancia plantea el desafío de evaluar mecanismos de armonización entre ambos sistemas y de fortalecer la capacitación e información dirigidas al electorado. No resulta indispensable replicar el modelo federal. Sin embargo, sí es fundamental garantizar que cada elector cuente con la información necesaria para ejercer su derecho al sufragio de manera consciente, informada y libre de confusiones derivadas de las distintas modalidades de votación”, agregó Kogan. Las declaraciones de la integrante de la Corte bonaerense se dieron en el marco de las II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, que organiza el Centro de Estudios de Derecho Electoral (CEDE), coordinado por el Juez federal con competencia electoral en PBA, Alejo Ramos Padilla, del que participaron funcionarios judiciales el fuero electoral, representantes del gobierno bonaerense como el ministro de Gobierno, Carlos Bianco o legisladores oficialistas y opositores entre otros. De hecho, Bianco compartió panel con Kogan y echó por tierra los argumentos sobre la eficiencia y el ahorro que implicaría establecer un sistema de Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires.

La ministra de la Suprema Corte bonaerense y ex presidenta de la Junta Electoral provincial, Hilda Kogan

“De la misma forma que dije que en la provincia de Buenos Aires la introducción de la boleta única de papel funcionó, funcionó razonablemente bien, debo decir que en otras jurisdicciones funcionó muy mal. ¿En qué jurisdicciones? En donde se elegían dos categorías: senadores y diputados”, dijo Bianco. Explicó que, en esos casos, la categoría de senadores figuraba en la fila superior de cada columna partidaria, mientras que la de diputados aparecía debajo, lo que generaba desconocimiento sobre qué marcar.

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Según su exposición, el voto en blanco suele ubicarse entre uno y tres por ciento en las elecciones argentinas. Esos parámetros se mantuvieron en la categoría de senadores: 2,05 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2,12 % en Chaco, 3,36 % en Entre Ríos, 3,61 % en Neuquén, 2,42 % en Río Negro, 3,62 % en Salta, 1,59 % en Santiago del Estero y 2,54 % en Tierra del Fuego. La segunda categoría presentó cifras más altas: 4,67 % en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9,94 % en Chaco, 10,29 % en Entre Ríos, 9,46 % en Neuquén, 7,71 % en Río Negro, 10,06 % en Salta, 5,07 % en Santiago del Estero y 6,92 % en Tierra del Fuego. Frente a esa diferencia, el funcionario bonaerense puso en duda que los votos sin selección para diputados respondieran a una decisión deliberada. “¿Ustedes creen que realmente, en el espíritu de los electores de cada una de estas jurisdicciones, estaba la decisión política, democrática, representativa, de votar en blanco a esos diputados?”, preguntó. El ministro planteó que una celda adicional para seleccionar la columna completa podría corregir el problema. “Eventualmente, con una celda que permita votar toda la columna”, dijo Bianco, una alternativa que permanece en discusión.

En este marco, la oposición bonaerense ve la posibilidad de insistir en el debate de la BUP. El senador provincial de La Libertad Avanza, Matías De Urraza, también participó de las jornadas organizadas por Ramos Padilla y aseguró que “la boleta única de papel deja la misma oferta electoral en todas las mesas de la provincia”, y se mostró optimista con que en lo que resta del año la discusión sobre la BUP en Buenos Aires se lleve adelante con resultado favorable. “Cuando la política quiere, resuelve este tipo de problemas y no tengo duda de llegar a un acuerdo para que haya boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires el año que viene. Vamos a poder encontrar el diseño más adecuado para que el votante pueda tener más facilidades con esto”.

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El diputado Diego Garciarena. Detrás, el senador Matías De Urraza y la diputada Sofía Vanelli

El radicalismo es otro de los sectores que apuesta por la BUP. El presidente del bloque UCR Radicalismo en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, planteó en su disertación en las jornadas organizadas por el CEDE que “la discusión en la actualidad pasa por el instrumento de votación: boleta única de papel, sí o no, en la provincia de Buenos Aires”.

“Nosotros creemos que la experiencia nacional fue una buena experiencia. Creo que fue fácil votar para la gente en función del ejercicio de la ciudadanía. Y estamos convencidos de que sería importante implementar la boleta única de papel en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. No solo para homogeneizar el sistema, en el que es muy difícil una competencia electoral en la que haya dos sistemas distintos”, agregó.

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Además, el diputado planteó que la dificultad de dos modelos diferentes para elegir cargos electivos a nivel nacional y provincial se complejiza si el gobierno bonaerense decide no desdoblar la elección. Como dio cuenta Infobae, el cuadro de situación que manejan en el Ejecutivo es que si se sostienen las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el Gobierno no logra eliminarlas en el Congreso, Buenos Aires elegiría el mismo día presidente, gobernador, intendente. Un acto electoral que sería con dos modelos distintos: boleta única para cargos nacionales y tradicional partidaria para mandatos provinciales y locales. La definición de si habrá PASO o no disipará las diferentes coyunturas.