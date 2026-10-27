Nuevo iPad mini vs. iPad Pro M4: cuáles son sus verdaderas similitudes y diferencias

El nuevo iPad mini incorpora una pantalla OLED de 8.5 pulgadas, con un marco un 24% más delgado que el modelo anterior. (Composición Infobae: Apple)

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Apple presentó el nuevo iPad mini con pantalla OLED, chip A20 Pro y resistencia al agua y al polvo, lo que reabre la comparación con el iPad Pro de 11 pulgadas equipado con el chip M4. Aunque ambos comparten pantalla OLED, cámara frontal Center Stage y compatibilidad con Apple Pencil Pro, el tamaño, la potencia de procesamiento y el público al que apuntan marcan diferencias entre los dos modelos.

El primero se piensa para la portabilidad extrema y el uso con una sola mano, mientras que el segundo prioriza el rendimiento profesional en formatos de pantalla más amplios. La ficha técnica publicada por Apple en su página oficial permite identificar en qué puntos ambos dispositivos se acercan y en cuáles se distancian de forma notoria.

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Diferencias de pantalla entre el iPad mini y el iPad Pro de 11 pulgadas

El nuevo iPad mini incorpora una pantalla OLED de 8.5 pulgadas, con un marco un 24% más delgado que el modelo anterior y un pico de brillo de hasta 1,200 nits. El iPad Pro de 11 pulgadas, en cambio, utiliza una pantalla Ultra Retina XDR con tecnología OLED en tándem, de 2420 x 1668 píxeles a 264 ppi, y alcanza un pico de brillo de 1,600 nits exclusivamente para contenido HDR.

El nuevo iPad mini de Apple ejecuta una aplicación de modelado tridimensional durante el proceso de creación de una escultura digital. (Foto: Apple)

Ambos equipos comparten una relación de contraste de 2,000,000:1 y una amplia gama de colores P3, además de la opción de acabado con vidrio nanotexturizado para reducir reflejos.

El iPad mini está diseñado para portabilidad y uso con una sola mano, con una pantalla OLED de 8.5 pulgadas, mientras que el iPad Pro de 11 pulgadas apunta a tareas profesionales con una pantalla Ultra Retina XDR de mayor resolución y frecuencia de actualización variable ProMotion. Esa combinación de tamaño y tecnología define el uso que cada usuario le dará a su dispositivo.

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Ahora bien, en cuanto al grosor, ambos modelos resultan casi idénticos: el iPad mini mide 5.4 mm, mientras que el iPad Pro mide 5.3 mm.

El iPad Pro de 11 pulgadas utiliza el chip M4, con un CPU de 9 núcleos (3 de rendimiento y 6 de eficiencia) en los modelos de 256 GB o 512 GB. (Apple)

Rendimiento: el A20 Pro frente al chip M4 de Apple

El nuevo iPad mini funciona con el chip A20 Pro, fabricado con tecnología de proceso de 2 nanómetros, el más reciente de Apple. Su GPU de 7 núcleos incorpora Neural Accelerators en cada núcleo, lo que ofrece un rendimiento de inteligencia artificial hasta 4.5 veces más rápido que la generación anterior.

El CPU de 6 núcleos del A20 Pro brinda un rendimiento multihilo hasta un 60% más veloz para tareas cotidianas como edición de fotos.

El iPad Pro de 11 pulgadas, por su parte, utiliza el chip M4, con un CPU de 9 núcleos (3 de rendimiento y 6 de eficiencia) en los modelos de 256 GB o 512 GB, y un CPU de 10 núcleos (4 de rendimiento y 6 de eficiencia) en los modelos de 1 TB o 2 TB. Su GPU de 10 núcleos incluye trazado de rayos acelerado por hardware, al igual que el A20 Pro en el iPad mini.

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En memoria RAM, el iPad Pro ofrece 8 GB en las versiones de menor capacidad y 16 GB en las de 1 TB y 2 TB, con un ancho de banda de memoria de 120 GB/s.

El iPad Pro de 11 pulgadas utiliza una pantalla Ultra Retina XDR con tecnología OLED en tándem, de 2420 x 1668 píxeles a 264 ppi. (pe.tiendasishop.com)

Ambos dispositivos comparten un Neural Engine de 16 núcleos como base, aunque el iPad mini de 512 GB duplica ese componente para acelerar tareas en aplicaciones como Draw Things y Detail. El iPad Pro, en tanto, mantiene un único Neural Engine de 16 núcleos en todas sus configuraciones, según su ficha técnica.

Cámaras, audio y conectividad en cada modelo

En materia fotográfica, los dos dispositivos incluyen una cámara frontal Center Stage de 12 MP ubicada en el borde horizontal, pensada para videollamadas y videoconferencias.

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La cámara trasera gran angular también es de 12 MP en ambos casos, aunque el iPad Pro detalla una apertura de ƒ/1.8, zoom digital de hasta 5x y lente de cinco elementos, datos que no aparecen especificados para el iPad mini.

El nuevo iPad mini de Apple ejecuta aplicaciones de planificación de contenidos, edición de audio y una consulta al asistente del sistema en su pantalla. (Foto: Apple)

El iPad mini graba video 4K a un máximo de 60 fps y suma flash True Tone adaptativo, mientras que el iPad Pro permite grabación 4K a 24, 25, 30 o 60 fps, además de video ProRes de hasta 4K a 30 fps. El iPad Pro también incorpora un escáner LiDAR, una función que no figura entre las características del iPad mini.

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En audio, el iPad mini presenta el sistema Acoustic Display, con woofers conectados a través de la pantalla y tweeters ocultos entre el vidrio y la carcasa de aluminio, una carcasa sellada que contribuye a su clasificación IP67. El iPad Pro, según su ficha técnica, cuenta con un sistema de cuatro bocinas y un sistema de cuatro micrófonos con calidad de estudio.

La conectividad inalámbrica también marca una diferencia a favor del modelo más reciente: el iPad mini incorpora el chip N1 diseñado por Apple, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, además del módem C2, que permite velocidades de datos celulares hasta un 50% más rápidas que la generación anterior.

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El iPad Pro de 11 pulgadas, de acuerdo con su especificación técnica, utiliza Wi-Fi 6E con MIMO 2x2 y Bluetooth 5.3, junto con redes 5G sub-6 GHz y Gigabit LTE en sus modelos con conexión celular.

El Magic Keyboard rediseñado para el iPad Pro (M4) transforma la tableta en una experiencia de productividad similar a la de una MacBook. (pe.tiendasishop.com)

Resistencia, software y accesorios compatibles

El iPad mini cuenta con clasificación IP67 de resistencia al agua y al polvo, una característica pensada para uso al aire libre o en ambientes húmedos. La ficha técnica del iPad Pro de 11 pulgadas no incluye una clasificación de resistencia equivalente entre sus especificaciones.

En software, el iPad mini llega con iPadOS 27 y la última generación de Apple Intelligence, que incluye Siri AI en versión beta, capaz de entender el contexto personal del usuario y reconocer contenido en pantalla.

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El iPad Pro también es compatible con Apple Intelligence, descrito como un sistema de inteligencia personal integrado que ayuda a escribir, expresarse y realizar tareas, con protecciones de privacidad que impiden el acceso de terceros a los datos del usuario.

El iPad Pro suma puntero flotante para Apple Pencil. REUTERS/Dado Ruvic

Respecto a los accesorios, ambos dispositivos son compatibles con el Apple Pencil Pro y el Apple Pencil (USB-C). El iPad Pro suma puntero flotante para Apple Pencil, una función no mencionada en la especificación del iPad mini. Este último, en cambio, cuenta con un nuevo Smart Folio de dos paneles fabricado con TechWoven en los colores azul marino y visón, diseñado para acompañar los acabados medianoche y blanco estelar del equipo.

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El iPad Pro de 11 pulgadas admite conexión con monitores externos de hasta 6K a 60 Hz a través de su puerto Thunderbolt/USB 4, con velocidades de hasta 40 Gb/s.