Tecno

Qué tan posible es comprar en la actualidad un Nokia 1100 de manera segura

El teléfono clásico aparece en mercados digitales, subastas y comunidades de coleccionistas, con valores que dependen de la conservación, los accesorios incluidos y la reputación del vendedor

Cuatro teléfonos móviles Nokia 1100 en colores negro, rojo, amarillo y azul, alineados diagonalmente sobre una superficie gris
El Nokia 1100 todavía se vende en plataformas de segunda mano - (Foto: Amazon)
Guardar

Más de dos décadas después de su lanzamiento, comprar un Nokia 1100 sigue siendo posible a través del mercado de segunda mano, sobre todo en plataformas de compraventa y subastas digitales.

El modelo ya no se fabrica desde 2010 y carece de internet, cámara o aplicaciones modernas, pero su diseño resistente, la batería de larga duración y el teclado físico mantienen el interés de coleccionistas y de quienes recuerdan la telefonía móvil anterior a los teléfonos inteligentes.

PUBLICIDAD

La disponibilidad de unidades varía según el estado de conservación, los accesorios originales y el país de origen del vendedor. En 2026, encontrar un ejemplar funcional resulta viable, aunque el precio y la seguridad de la transacción dependen de la plataforma elegida y de las precauciones que tome el comprador.

En la actualidad, es complicado encontrar un Nokia 1100 nuevo. Se pueden comprar de segunda mano desde 70 dólares. (eBay)
Un celular sin internet puede superar los 100 dólares entre coleccionistas (eBay)

Dónde encontrar un Nokia 1100 usado

eBay figura como uno de los principales sitios para localizar un Nokia 1100, ya sea usado o en condición de pieza de colección. La plataforma reúne publicaciones de vendedores de distintos países, lo que permite comparar colores, versiones y estados de conservación.

Algunas unidades se venden a precio fijo, mientras que otras se ofrecen mediante subastas donde el valor final depende de la demanda entre interesados.

El teléfono también puede aparecer en mercados locales, grupos de coleccionismo y sitios de subastas regionales. En esos casos, el costo puede variar según el país, los gastos de envío y las condiciones particulares de cada vendedor. Las compras internacionales suelen implicar impuestos, aranceles aduaneros y políticas de devolución que conviene revisar antes de confirmar el pago.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta un Nokia 1100 en el mercado actual

Un Nokia 1100 con signos visibles de uso, sin caja ni accesorios, puede encontrarse por debajo de los 50 dólares. El valor aumenta cuando el equipo conserva el embalaje original, funciona correctamente y presenta pocos daños en la carcasa o la pantalla.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)
Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100 - (Nokia)

Las unidades en estado impecable, sin uso o con todos sus accesorios originales, pueden superar los 100 dólares en subastas especializadas. Los modelos sellados suelen atraer mayor interés entre coleccionistas, por lo que su precio puede subir según la disponibilidad y la competencia entre compradores. No existe un valor fijo: cada publicación depende de la condición específica del dispositivo ofrecido.

Qué revisar antes de pagar por el dispositivo

Antes de concretar una compra, conviene examinar la reputación del vendedor, las fotografías publicadas y la descripción completa del anuncio. Las imágenes permiten verificar el desgaste de la carcasa, el estado del teclado, la pantalla y posibles golpes en la estructura.

También resulta relevante confirmar si la venta incluye batería, cargador, manuales o caja original, elementos que pueden aumentar el precio y definir si la unidad está pensada para uso diario o para colección.

Entre las recomendaciones de seguridad para este tipo de compras en línea destacan:

Este celular ahora se vende como un artículo de colección. (eBay)
Antes de pagar, conviene analizar fotografías, comentarios, condiciones de devolución, métodos de envío y compatibilidad con las redes que permanecen activas en la zona de uso - (eBay)
  • Evaluar la reputación del vendedor mediante su puntaje, calificaciones y comentarios de otros compradores.
  • Realizar los pagos dentro de la plataforma, sin aceptar transferencias externas ni giros directos.
  • Mantener la comunicación en el chat interno del sitio, sin compartir número de teléfono ni correo electrónico.
  • Leer con atención la descripción del producto, incluidas las condiciones de garantía y devolución.
  • Desconfiar de precios demasiado bajos, que pueden indicar un fraude o un producto falsificado.
  • Verificar la autenticidad del sitio o la aplicación antes de ingresar datos personales.
  • Grabar un video al abrir el paquete, como respaldo ante cualquier reclamo posterior.
  • Elegir métodos de envío con seguimiento, que permitan rastrear el estado del pedido.

Quien busque usar el Nokia 1100 más allá de la colección debe confirmar qué redes móviles siguen activas en su zona, ya que el modelo pertenece a una generación anterior a los teléfonos inteligentes y fue diseñado solo para llamadas y mensajes de texto. La disponibilidad de señal dependerá de la infraestructura que mantenga cada operador.

Nokia presentó este modelo en 2003, en plena expansión de la telefonía móvil en América Latina, Asia y África. El teléfono alcanzó 250 millones de unidades vendidas, cifra que lo convirtió en el más vendido de la historia, por encima incluso de su sucesor, el Nokia 1110, con 248 millones. En 2005, la unidad número mil millones comercializada por la compañía finlandesa fue, precisamente, un Nokia 1100 adquirido en Nigeria.

Antes de adquirirlo, conviene definir con claridad el propósito de la compra, coleccionismo o uso cotidiano, y aplicar las mismas precauciones que exige cualquier transacción en línea, sin dejarse llevar únicamente por la nostalgia que rodea al dispositivo.

Temas Relacionados

Nokia 1100TeléfonoCelularCompra onlineTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De una serie de YouTube a un juego viral: el título que está regalando Steam

La aventura inspirada en la serie de YouTube 3rd Life alcanzó una valoración positiva del 99% y puede incorporarse al perfil sin límite para reclamarla

De una serie de YouTube a un juego viral: el título que está regalando Steam

OpenAI admitió que dos de sus agentes de IA desactivaron el sistema que vigila su comportamiento

Uno de los agentes, del modelo Astra, negó haber quitado ese control cuando un usuario se lo preguntó directamente

OpenAI admitió que dos de sus agentes de IA desactivaron el sistema que vigila su comportamiento

Qualcomm anuncia despidos globales y vincula los recortes al desempeño

El fabricante de chips no precisó cuántos puestos eliminará, mientras enfrenta una caída en ventas de electrónicos de consumo

Qualcomm anuncia despidos globales y vincula los recortes al desempeño

SpaceX ya no vive solo de cohetes y satélites: la inteligencia artificial impulsa sus ingresos

La división de IA de la empresa de Elon Musk facturó USD 7.600 millones en el tercer trimestre y superó a Starlink y al negocio espacial

SpaceX ya no vive solo de cohetes y satélites: la inteligencia artificial impulsa sus ingresos

Elon Musk y Anthropic tienen ideas opuestas sobre quién debe beneficiarse de la riqueza creada por la IA

Anthropic propone destinar acciones a un fondo público, mientras Musk plantea repartir participaciones de SpaceX entre niños estadounidenses

Elon Musk y Anthropic tienen ideas opuestas sobre quién debe beneficiarse de la riqueza creada por la IA

DEPORTES

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

Bayern Múnich y Arsenal animan un choque de titanes por la fecha 3 de la Champions League

“Es absurdo”: lluvia de críticas al método de votación al Balón de Oro más grande de la historia, en la que Cristiano aventaja a Messi

Dos clásicos, un viaje de 5.000 kilómetros y 11 partidos en 56 días: el desafiante fixture de Boca para intentar ganar cinco títulos en 2026

Tras anunciar que no le renovarán el contrato en Liverpool, Alexis Mac Allister volvió a hablar sobre su futuro

Show de Nico Paz en la goleada del Como a Manchester United en Champions League: doblete con un zurdazo al ángulo y asistencia clave

TELESHOW

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

El último adiós a Antonio Grimau en el cementerio de la Chacarita: el dolor de la familia

Barby Franco cumple 35 años: Fernando Burlando y su hija Sarah la despertaron con torta casera y un ramo de rosas

“El amor no se divide, se multiplica”, el tierno mensaje de la China Ansa para Rafi, su hijo que cumplió un año

Las claves del fenómeno de BTS en Argentina: el rol de ARMY, canciones que son himnos y el sueño de una generación

Diego Peretti enfrentó las versiones de una supuesta pelea con Hernán Casciari y se desligó del escándalo de Orsai

INFOBAE AMÉRICA

Cómo una célula en los pollos podría cambiar el futuro de las vacunas aviares, según un estudio

Cómo una célula en los pollos podría cambiar el futuro de las vacunas aviares, según un estudio

Doctora cubana denuncia que compra sus propios insumos: "Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país"

Estos son los nombres de bebés que ganan popularidad en EEUU y podrían marcar tendencia en 2027

El ciclo escolar público de 2026 concluirá el 30 de octubre tras completar 180 días de clases

Panamá celebrará sus desfiles patrios, pero varias comunidades suspenden sus festividades por el terremoto