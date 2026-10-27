En Panamá investigan la venta de dulces con drogas a domicilio tras operativo que dejó 19 detenidos

La operación Panamá Norte Seguro 2 dejó 19 personas aprehendidas por su presunta vinculación con la venta y posesión de drogas en cuatro sectores de la capital panameña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Procuraduría General de la Nación de Panamá desarrolló la operación Panamá Norte Seguro 2, que dejó 19 personas aprehendidas por su presunta vinculación con el microtráfico.

Entre los investigados figuran conductores de transporte selectivo y personas que supuestamente elaboraban dulces con sustancias ilícitas para distribuirlos mediante entregas a domicilio.

PUBLICIDAD

Las diligencias fueron ejecutadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Los allanamientos se realizaron en Chilibre, Caimitillo, Alcalde Díaz y Las Cumbres, sectores donde las autoridades habían identificado posibles actividades de comercialización y posesión de estupefacientes.

Entre los 19 aprehendidos en Panamá Norte figuran conductores de transporte selectivo, investigados por su presunta participación en actividades relacionadas con el microtráfico. Foto: difusión

Durante los operativos, los investigadores incautaron presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo, municiones y teléfonos celulares, elementos que serán incorporados a las investigaciones.

La Fiscalía busca determinar la participación de cada uno de los sospechosos y establecer cómo funcionaban los mecanismos de distribución utilizados en las comunidades intervenidas.

PUBLICIDAD

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la presunta utilización de dulces como vehículo para comercializar drogas, una modalidad que las autoridades han detectado anteriormente en Panamá. Según la investigación, algunos aprehendidos preparaban estos productos y coordinaban su entrega a domicilio, mientras otros detenidos trabajaban como conductores de transporte selectivo.

La Procuraduría no ha precisado qué sustancia contenían los dulces investigados ni la cantidad decomisada, por lo que todavía no se ha confirmado su composición.

La Fiscalía investiga a personas que presuntamente preparaban dulces con sustancias ilícitas para comercializarlos mediante entregas a domicilio en Panamá Norte. Archivo/Infobae Argentina

Los 19 sospechosos deberán comparecer ante un Tribunal de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.

PUBLICIDAD

Antecedentes de brownies con marihuana

El nuevo caso se produce menos de un mes después de una investigación similar en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. El pasado 3 de octubre, un juez ordenó la detención provisional de un joven de 19 años, investigado por presuntamente vender brownies con marihuana en las inmediaciones de un centro educativo.

La investigación se desarrolló mediante la operación Loky, ejecutada el 30 de septiembre, cuando agentes policiales y fiscales realizaron tres diligencias para verificar la comercialización de drogas. El sospechoso fue presentado ante un juez de garantías, que ordenó mantenerlo detenido mientras avanzaba el proceso penal por los hechos investigados.

PUBLICIDAD

Otro antecedente ocurrió el 20 de octubre en Condado del Rey, corregimiento de Betania, donde la Policía Nacional aprehendió a dos personas de 20 y 22 años. Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron dulces, frascos, sobres, cajas y una pesa digital, objetos presuntamente relacionados con la comercialización de sustancias ilícitas.

La comercialización de brownies con marihuana ha sido investigada anteriormente en Panamá, con operativos y procesos judiciales relacionados con la venta de estos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía ha advertido que los brownies, las golosinas y otros productos preparados con cannabis pueden confundirse con alimentos convencionales, especialmente entre menores de edad.

Su apariencia dificulta reconocer la presencia de sustancias psicoactivas, mientras que los efectos de los comestibles pueden tardar en manifestarse y prolongarse durante varias horas.

PUBLICIDAD

En diciembre de 2024, una mujer fue condenada a 80 meses de prisión por vender brownies con marihuana en estaciones del Metro de Panamá. Los productos eran ofrecidos como “Happy Brownies” y fueron vendidos a un agente encubierto, lo que permitió a la Fiscalía sustentar la investigación por comercialización de drogas.

Condenas por tráfico internacional

En otra actuación judicial, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas obtuvo una condena de 108 meses de prisión contra un hombre detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El acusado había sido aprehendido el 26 de octubre por el Servicio Nacional Aeronaval, cuando transportaba dos botellas de vidrio con éxtasis ocultas en su equipaje.

PUBLICIDAD

Un hombre fue condenado a nueve años de prisión tras ser sorprendido con éxtasis oculto en dos botellas de vidrio dentro de su equipaje en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. (Latina Noticias)

Durante la audiencia, el hombre aceptó su responsabilidad por tráfico internacional de drogas, lo que permitió validar la sentencia. Además de los nueve años de prisión, el tribunal le impuso una multa de 200 balboas, que deberá pagar en el plazo de un año, según informó la Procuraduría.