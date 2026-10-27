“Tenemos un historial de pérdidas netas”: la frase de Anthropic que pone en alerta a Wall Street

En medio de ese contraste, su folleto previo a la cotización, el S-1, incluye una advertencia que ya circula entre inversores. REUTERS/Dado Ruvic

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La salida a bolsa de Anthropic, la primera de un laboratorio frontera de inteligencia artificial, revela cifras que combinan crecimiento y alarma en partes iguales. La compañía facturó 16.000 millones de dólares en los primeros seis meses de este año, pero acumuló pérdidas de 80.000 millones en el mismo período.

En medio de ese contraste, su folleto previo a la cotización, el S-1, incluye una advertencia que ya circula entre inversores: “Tenemos un historial de pérdidas netas y es posible que no generemos ingresos suficientes para alcanzar o mantener la rentabilidad en el futuro”.

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Ese párrafo, ubicado en la página 64 del documento, detalla que Anthropic registró pérdidas netas de 1.500 millones de dólares en 2023, 8.300 millones en 2024, 42.000 millones en 2025 y 80.700 millones en los seis meses cerrados el 30 de junio de 2026.

La salida a bolsa de Anthropic revela cifras que combinan crecimiento y alarma en partes iguales. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

La cifra ha circulado en redes como prueba del riesgo que implica invertir en la empresa dirigida por Dario Amodei, aunque el contexto completo del S-1 matiza esa lectura inicial.

Qué significa el historial de pérdidas netas de Anthropic

La frase que alarma a los mercados no es una confesión espontánea, sino una fórmula legal estandarizada en las salidas a bolsa estadounidenses. Su función es advertir a los futuros accionistas que, si la inversión no resulta rentable, la empresa ya lo había anticipado por escrito.

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El S-1 de Anthropic dedica 94 páginas a riesgos asociados a la compra de sus acciones, el doble de lo habitual en documentos similares de otras compañías tecnológicas. Ese volumen inusual responde a una misma lógica de protección legal ante eventuales demandas de inversores en caso de pérdidas futuras.

Pese al disclaimer, Anthropic declara por primera vez un margen del 10% en su operativa diaria, positivo desde su fundación en 2021. El verdadero lastre financiero no proviene de los ingresos, sino de dos factores estructurales: la revalorización de los bonos convertibles con los que se financió, en su mayoría en manos de Amazon, y los compromisos de compra firmados con los hiperescaladores, que ascienden a 265.600 millones de dólares a 30 de junio de 2026, con plazos de hasta 20 años.

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Pese al disclaimer, Anthropic declara por primera vez un margen del 10% en su operativa diaria, positivo desde su fundación en 2021. REUTERS/Dado Ruvic

La pregunta que dominará la cotización de Anthropic es sencilla: ¿se trata de una empresa condenada a la insolvencia o de un negocio en fase de inversión masiva antes de alcanzar rentabilidad plena? El propio historial de pérdidas, lejos de ser excepcional, sigue el mismo patrón que atravesaron otras tecnológicas antes de consolidarse en bolsa.

Por qué los disclaimers de pérdidas son habituales en las tecnológicas

Un repaso a los documentos de salida a bolsa de otras grandes compañías confirma que la fórmula empleada por Anthropic no es nueva. El S-1 de Uber declaraba haber “incurrido en pérdidas significativas desde su creación”. El F-1 de Spotify admitía que quizá “no sería capaz de generar suficientes ingresos para ser rentables”. El S-1 de SpaceX contiene advertencias similares.

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Estas tres empresas, de menor capitalización que la prevista para Anthropic (hasta 2 billones de dólares en el escenario más optimista), comparten un rasgo común: operaron a pérdidas durante años, sostenidas por inversores privados, antes de convertirse en referentes de sus sectores.

Anthropic es una empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial conocida por su enfoque riguroso en el alineamiento y la seguridad de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Uber resulta ilustrativo. Fundada en 2009, no declaró beneficios operativos hasta 14 años después. Solo en 2023, cuatro años después de su salida a bolsa, la empresa salió de los números rojos. El riesgo existía desde el inicio, pero a largo plazo se convirtió en una apuesta rentable para quienes sostuvieron la inversión.

La naturaleza de las empresas tecnológicas, con modelos de negocio sostenidos durante años por líneas de crédito privadas antes de alcanzar madurez financiera, explica por qué este tipo de advertencias legales forman parte del guion habitual de cualquier salida a bolsa relevante.

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La diversificación de ingresos que defienden los entusiastas de la IA

Frente a la lectura pesimista del documento, existe otra narrativa que resalta fortalezas concretas del negocio. Anthropic reporta más de 11.900 clientes con un gasto anual superior a los 100.000 dólares cada uno, una base mucho más diversificada que la concentración de clientes que la empresa reconocía en etapas anteriores.

Según información citada por The New York Times, ningún cliente individual supera el 10% de la facturación anual de Anthropic. Ese dato contrasta con la imagen de una compañía dependiente de pocos contratos grandes y respalda el argumento de quienes consideran que el negocio tiene bases más sólidas de lo que sugiere el párrafo viralizado sobre pérdidas netas.

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Anthropic reporta más de 11.900 clientes con un gasto anual superior a los 100.000 dólares cada uno. REUTERS/Dado Ruvic

El peso de los compromisos con los hiperescaladores

Más allá de los bonos convertibles vinculados a Amazon, el segundo gran lastre financiero de Anthropic son los compromisos de compra firmados con los hiperescaladores, proveedores de infraestructura de computación necesaria para entrenar y operar sus modelos de inteligencia artificial.

Esos compromisos alcanzan los 265.600 millones de dólares a 30 de junio de 2026, con plazos contractuales de hasta 20 años. Se trata de obligaciones a largo plazo que condicionan la estructura de costos de la empresa durante las próximas dos décadas, independientemente de cómo evolucione su facturación en el corto plazo.

La combinación de estos compromisos con la revalorización de los bonos convertibles explica por qué las pérdidas contables de Anthropic no reflejan necesariamente un negocio inviable, sino una estructura financiera moldeada por decisiones de inversión en infraestructura a largo plazo.

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