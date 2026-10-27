Teleshow

La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra y apoyó a La Joaqui en medio de la polémica: "El famoso fracasado"

Griselda Lezcano cuestionó al cantante cordobés tras el lanzamiento de su canción con Khea y compartió mensajes de respaldo para la artista

Tiago PZK - La Joaqui - Luck Ra
Los usuarios de redes sociales abrieron un debate sobre la rapidez con la que La Joaqui y Tiago PZK decidieron difundir imágenes de su noviazgo
Guardar

Tras su llamativa celebración de cumpleaños con temática Halloween, y las críticas por sus románticas fotos con su pareja, La Joaqui sumó una nueva polémica a su relación. Es que, luego del lanzamiento de “El que se la queda Pierde”, la canción de Luck Ra, la mamá de Tiago PZK se subió al conflicto al criticar al cordobés y apoyar a la cantante en sus redes.

La madre de Tiago PZK, Griselda Lezcano, publicó varios mensajes en redes sociales después del estreno de la colaboración de Luck Ra y Khea. En sus posteos, cuestionó al cantante cordobés y expresó su respaldo a La Joaqui, en medio de los comentarios sobre la relación de la artista.

PUBLICIDAD

La cuenta de Instagram Lo Más Popu difundió una historia de Lezcano en la que escribió: “‘El que se la queda pierde’. Esa es la frase famosa del famoso fracasado”. El mensaje aludió al título de la canción que lanzaron Luck Ra y Khea.

Más tarde, la madre de Tiago PZK compartió una reflexión sobre las consecuencias de las acusaciones en redes sociales. “Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida”, expresó.

PUBLICIDAD

La crítica de la mamá de Tiago PZK a Luck Ra
Griselda Lezcano, la madre de Tiago PZK, cuestionó a Luck Ra tras el estreno de su colaboración con Khea titulada "El que se la queda pierde" (Instagram)

En la misma línea, pidió prudencia antes de difundir versiones o emitir juicios. “Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas”, agregó.

Lezcano también republicó una imagen que La Joaqui había subido por su cumpleaños, donde se la ve junto a Tiago PZK en un momento íntimo. Al acompañar esa publicación, dejó un mensaje dirigido a la pareja: “Que el mundo se vaya a la mier...!!”.

La exposición de la pareja en redes sociales había comenzado días antes, cuando La Joaqui publicó junto a Tiago PZK un álbum de 20 fotos en Instagram. La publicación, compartida desde las cuentas de ambos, estuvo acompañada por una frase que rápidamente circuló entre sus seguidores: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”.

El ida y vuelta entre Luck Ra y Tiago PZK en medio de los rumores de romance con La Joaqui
El álbum de veinte fotos que La Joaqui y Tiago PZK compartieron en conjunto superó los 700.000 me gusta en solo cuatro horas

Durante las primeras cuatro horas, el posteo superó los 700.000 “me gusta” y acumuló miles de comentarios. Las imágenes muestran distintos momentos de la relación, desde retratos en blanco y negro hasta escenas registradas durante viajes y salidas nocturnas. En varias postales aparecen con gorras, prendas oscuras y tatuajes a la vista, una estética que ambos suelen utilizar en sus publicaciones y producciones artísticas.

Entre las fotografías también hay una tomada dentro de un avión privado, otra en la que se los ve tomados de la mano sobre una pista y varias imágenes de la pareja en ambientes urbanos. El carrusel incluye, además, una postal en un boliche con luces rojas y un abrazo frente a una camiseta de la selección argentina.

Las postales de los artistas exhibieron momentos en aviones privados, recorridos urbanos y salidas a boliches
Las postales de los artistas exhibieron momentos en aviones privados, recorridos urbanos y salidas a boliches

El álbum llegó después del festejo por los 32 años de La Joaqui, que Tiago PZK organizó como una sorpresa. La celebración tuvo una ambientación inspirada en El extraño mundo de Jack, la película de Tim Burton, con referencias a Halloween, globos blancos y negros y la presencia de Shaina y Eva, las hijas de la cantante, además de familiares y amigos. La artista compartió su reacción al descubrir la fiesta y se mostró emocionada.

La nueva publicación abrió un debate entre los usuarios por la rapidez con la que ambos decidieron mostrar su vínculo. “En menos de un mes tienen más fotos que una pareja de 40 años”, escribió una seguidora. Otro de los comentarios que se repitieron señaló: “Tienen más fotos que días juntos”.

También hubo mensajes de apoyo para los artistas. “La gente feliz no rompe las pelotas, así que mientras sean felices, todo bien. Siga siga”, sostuvo una usuaria. Otra fan citó una frase popular de Pampita y escribió: “Vas a volver a amar. Me encanta”.

Las reacciones al álbum se sumaron a la conversación que mantiene a La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra entre los temas más comentados en redes sociales.

Temas Relacionados

La JoaquiLuck RaTiago PZK

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Silvina Escudero confirmó que está en pareja a seis meses de su separación: “Un montón de felicidad”

Durante un evento, la bailarina contó que atraviesa una nueva etapa sentimental, aunque prefirió guardar la identidad de la persona que despertó su admiración y entusiasmo en estos días

Silvina Escudero confirmó que está en pareja a seis meses de su separación: “Un montón de felicidad”

La experiencia paranormal que reveló Pochi de Gossipeame: “Creer o reventar”

La panelista de Puro Show compartió su historia luego de la entrevista de Elina Costantini, que abrió una ola de testimonios sobrenaturales entre figuras públicas

La experiencia paranormal que reveló Pochi de Gossipeame: “Creer o reventar”

El desgarrador mensaje de Flor Otero tras la muerte de su madre: "Te veo en las mariposas"

La actriz compartió el dolor que atraviesa luego de la partida de su mamá, que padecía Alzheimer

El desgarrador mensaje de Flor Otero tras la muerte de su madre: "Te veo en las mariposas"

María O’Donnell confirmó que está de novia: quién es Fernando “Rapa” Carballo, el diseñador de su último libro

La conductora admitió su noviazgo con quien trabajó con ella en “Montoneros, una historia visual” en el programa de Sebastián Wainraich. La gran noticia llegó una semana después del festejo por su Martín Fierro de Oro de Radio

María O’Donnell confirmó que está de novia: quién es Fernando “Rapa” Carballo, el diseñador de su último libro

Vanina Escudero celebró su cumpleaños rodeada de amigas y familia: “Agradezco mi vida”

La actriz festejó sus 47 años con un encuentro que reunió a todos sus afectos bajo un mismo techo

Vanina Escudero celebró su cumpleaños rodeada de amigas y familia: “Agradezco mi vida”

AMÉRICA

Panamá vuelve a Nicaragua, donde hizo historia en el futsal, en busca de un nuevo título

Panamá vuelve a Nicaragua, donde hizo historia en el futsal, en busca de un nuevo título

Sistema bancario panameño continúa bien capitalizado y rentable, asegura el FMI

Hallan muerto a un detenido en una celda policial de Honduras y ordenan una autopsia para esclarecer el caso

El presidente Luis Abinader encabeza la conferencia de la A3C en Santo Domingo contra los cárteles del hemisferio occidental

Guatemala renueva la cúpula policial en medio de escándalos: "No obedece a la coyuntura", dice Villeda

MALDITOS NERDS

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

James Gunn detalla por qué el DCU evita copiar el modelo de Marvel Studios

‘Moonlight Peaks’ lleva su granja gótica y vampírica a PlayStation 5

‘Bad Ice-Cream Triple Scoop’ reúne la trilogía de Nitrome con nuevos niveles

Bandai Namco detalla la historia original de ‘BLEACH Mirrors High’

Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por ayudar a terminar ‘The Batman Part II’

DEPORTES

Es hijo de un ex campeón con River Plate, deslumbra en el Atlético de Madrid y marcó un golazo en la Messi Cup

Es hijo de un ex campeón con River Plate, deslumbra en el Atlético de Madrid y marcó un golazo en la Messi Cup

Tensión en Argentinos-Independiente Rivadavia: un empleado de seguridad tomó del cuello a un alcanzapelotas y desató una gresca

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Cabezazo salvador y asistencia: el show de Nico Paz en la remontada del Como sobre Torino en la Serie A

Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado