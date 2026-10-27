La madre de Tiago PZK apuntó contra Luck Ra y apoyó a La Joaqui en medio de la polémica: "El famoso fracasado"

Los usuarios de redes sociales abrieron un debate sobre la rapidez con la que La Joaqui y Tiago PZK decidieron difundir imágenes de su noviazgo

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Tras su llamativa celebración de cumpleaños con temática Halloween, y las críticas por sus románticas fotos con su pareja, La Joaqui sumó una nueva polémica a su relación. Es que, luego del lanzamiento de “El que se la queda Pierde”, la canción de Luck Ra, la mamá de Tiago PZK se subió al conflicto al criticar al cordobés y apoyar a la cantante en sus redes.

La madre de Tiago PZK, Griselda Lezcano, publicó varios mensajes en redes sociales después del estreno de la colaboración de Luck Ra y Khea. En sus posteos, cuestionó al cantante cordobés y expresó su respaldo a La Joaqui, en medio de los comentarios sobre la relación de la artista.

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La cuenta de Instagram Lo Más Popu difundió una historia de Lezcano en la que escribió: “‘El que se la queda pierde’. Esa es la frase famosa del famoso fracasado”. El mensaje aludió al título de la canción que lanzaron Luck Ra y Khea.

Más tarde, la madre de Tiago PZK compartió una reflexión sobre las consecuencias de las acusaciones en redes sociales. “Una funa puede empezar con unas palabras, pero sus consecuencias pueden durar mucho tiempo. Cuando se difunden mentiras, no solo se daña la imagen de una persona: también se lastima su tranquilidad, sus vínculos y su vida”, expresó.

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Griselda Lezcano, la madre de Tiago PZK, cuestionó a Luck Ra tras el estreno de su colaboración con Khea titulada "El que se la queda pierde" (Instagram)

En la misma línea, pidió prudencia antes de difundir versiones o emitir juicios. “Antes de compartir o juzgar, pensemos. Detrás de cada publicación hay personas y la verdad importa. La justicia no debería construirse con rumores ni con acusaciones falsas”, agregó.

Lezcano también republicó una imagen que La Joaqui había subido por su cumpleaños, donde se la ve junto a Tiago PZK en un momento íntimo. Al acompañar esa publicación, dejó un mensaje dirigido a la pareja: “Que el mundo se vaya a la mier...!!”.

La exposición de la pareja en redes sociales había comenzado días antes, cuando La Joaqui publicó junto a Tiago PZK un álbum de 20 fotos en Instagram. La publicación, compartida desde las cuentas de ambos, estuvo acompañada por una frase que rápidamente circuló entre sus seguidores: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”.

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El álbum de veinte fotos que La Joaqui y Tiago PZK compartieron en conjunto superó los 700.000 me gusta en solo cuatro horas

Durante las primeras cuatro horas, el posteo superó los 700.000 “me gusta” y acumuló miles de comentarios. Las imágenes muestran distintos momentos de la relación, desde retratos en blanco y negro hasta escenas registradas durante viajes y salidas nocturnas. En varias postales aparecen con gorras, prendas oscuras y tatuajes a la vista, una estética que ambos suelen utilizar en sus publicaciones y producciones artísticas.

Entre las fotografías también hay una tomada dentro de un avión privado, otra en la que se los ve tomados de la mano sobre una pista y varias imágenes de la pareja en ambientes urbanos. El carrusel incluye, además, una postal en un boliche con luces rojas y un abrazo frente a una camiseta de la selección argentina.

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Las postales de los artistas exhibieron momentos en aviones privados, recorridos urbanos y salidas a boliches

El álbum llegó después del festejo por los 32 años de La Joaqui, que Tiago PZK organizó como una sorpresa. La celebración tuvo una ambientación inspirada en El extraño mundo de Jack, la película de Tim Burton, con referencias a Halloween, globos blancos y negros y la presencia de Shaina y Eva, las hijas de la cantante, además de familiares y amigos. La artista compartió su reacción al descubrir la fiesta y se mostró emocionada.

La nueva publicación abrió un debate entre los usuarios por la rapidez con la que ambos decidieron mostrar su vínculo. “En menos de un mes tienen más fotos que una pareja de 40 años”, escribió una seguidora. Otro de los comentarios que se repitieron señaló: “Tienen más fotos que días juntos”.

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También hubo mensajes de apoyo para los artistas. “La gente feliz no rompe las pelotas, así que mientras sean felices, todo bien. Siga siga”, sostuvo una usuaria. Otra fan citó una frase popular de Pampita y escribió: “Vas a volver a amar. Me encanta”.

Las reacciones al álbum se sumaron a la conversación que mantiene a La Joaqui, Tiago PZK y Luck Ra entre los temas más comentados en redes sociales.