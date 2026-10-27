Una avería en la Guiteras reduce la generación disponible durante una jornada de apagones

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras se desconectó del Sistema Electroenergético Nacional por un bajo vacío en el condensador. (Foto: Facebook Cte Antonio Guiteras)

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La salida de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras del Sistema Electroenergético Nacional redujo la generación disponible en Cuba este martes 27 de octubre. La Unión Eléctrica (UNE) informó que la unidad se desconectó a las 11:44am por un bajo vacío en el condensador.

La incidencia ocurrió cuando el sistema ya registraba un déficit de 1,340 MW, de acuerdo con la información difundida por la UNE y recogida por CiberCuba. La planta se encuentra en Matanzas y opera con una sola unidad generadora.

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El bajo vacío en el condensador puede aumentar la contrapresión de la turbina, disminuir la eficiencia de la unidad y activar sus mecanismos automáticos de protección. La desconexión retiró el aporte de la central mientras persistían limitaciones en otras plantas térmicas.

Para el horario de mayor consumo, la UNE previó una disponibilidad de 940 MW frente a una demanda máxima de 2,900 MW. El cálculo oficial situó el déficit en 1,960 MW y estimó una afectación de 1,990 MW, cerca del 69% de la demanda proyectada.

La central Antonio Guiteras tiene una capacidad nominal de 316 MW. Al contar con una única unidad, cualquier problema en sus sistemas principales deja fuera de la red toda la generación de la planta.

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La Guiteras acumuló varias desconexiones durante octubre

La falla comunicada este martes estuvo relacionada con el condensador. El problema fue distinto del ocurrido el jueves 22 de octubre, cuando la unidad se desconectó por vibraciones en la turbina.

La central Guiteras sumó varias salidas del sistema en octubre debido a fugas en la caldera y vibraciones en la turbina. (Foto: Facebook Cte Antonio Guiteras)

El 9 de octubre, la central fue retirada de servicio después de que se detectara una fuga en la línea de atemperamiento de vapor. Cinco días más tarde, se reportó otra fuga en el economizador de la caldera.

Esa segunda incidencia ocasionó daños en el recalentador de baja temperatura. La información disponible indicó que la planta volvió a presentar problemas tras sus intentos de reconexión al sistema.

El 20 de octubre, la unidad volvió a salir de servicio pocas horas después de sincronizarse con la red. El 24 de octubre se produjo otra desconexión vinculada con vibraciones en la turbina.

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Hasta julio de 2026, la termoeléctrica acumulaba al menos 17 salidas no programadas. Entre enero y mayo, permaneció 293 horas fuera de servicio por problemas en el economizador.

CiberCuba señaló que la nueva salida se produjo en medio de restricciones que ya afectaban la capacidad de generación. A las 06:00 am, la disponibilidad eléctrica era de 850 MW ante una demanda de 2,250 MW, según el parte diario de la UNE.

Cuatro unidades termoeléctricas permanecían detenidas por averías

Cuatro unidades generadoras en Mariel, Santa Cruz, Felton y Renté continuaban fuera de operación por distintas averías. (Foto: Facebook Cte Antonio Guiteras)

La unidad cinco de la Central Termoeléctrica Mariel, la unidad uno de Santa Cruz, la unidad dos de Felton y la unidad tres de Renté seguían fuera de servicio por averías.

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Las limitaciones de la generación térmica sumaban 482 MW. La UNE también reportó unidades en mantenimiento, una condición que reducía la capacidad disponible para atender el consumo previsto.

El lunes, la afectación máxima real alcanzó 1,983 MW a las 7:10 pm. Los cortes se extendieron durante las 24 horas e incluyeron la madrugada.

Para aliviar parcialmente la demanda máxima, la UNE esperaba incorporar la unidad seis de Energás Jaruco, con 70 MW. También preveía completar la entrada de la unidad seis de Renté, con 20 MW adicionales.

El organismo indicó que la previsión dependía de que se mantuvieran las condiciones calculadas para la jornada. Su proyección fue: “De mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1,990 MW en este horario”.

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