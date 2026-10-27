Nasry Asfura promete saldar deudas heredadas y anuncia nuevas obras de pavimentación

Nasry Asfura, presidente de Honduras, destacó los esfuerzos de su administración para atender las deudas pendientes y avanzar en proyectos de infraestructura. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aseguró este martes que su administración continúa trabajando para cumplir con las deudas pendientes de años anteriores, al tiempo que anunció avances en proyectos de infraestructura vial destinados a mejorar la conectividad de varios municipios del departamento de Intibucá.

El mandatario destacó que las obras buscan facilitar el transporte de productos, fortalecer las actividades económicas y mejorar el acceso de la población a servicios esenciales.

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Durante una actividad relacionada con la apertura de ofertas para proyectos de pavimentación, Asfura afirmó que su Gobierno mantiene el compromiso de atender las obligaciones financieras heredadas y avanzar en iniciativas que contribuyan al desarrollo del país.

“Hoy cumplimos nueve meses de Gobierno. Estamos tratando la mayor brevedad posible de salir adelante, cumplir con nuestras deudas, que vienen de muchos años atrás, poder cumplir y poder servirle”, expresó.

Cinco empresas presentaron ofertas para ejecutar obras viales que abarcan aproximadamente 10,9 kilómetros entre Camasca, Magdalena y Santa Lucía. (Foto: Casa Presidencial)

El mandatario resaltó la importancia de mejorar las carreteras en el sur de Intibucá, donde las condiciones de las vías inciden en el traslado de personas, mercancías y productos agrícolas.

Entre los proyectos mencionados figuran trabajos para conectar Camasca, Magdalena y Santa Lucía, además de intervenciones previstas en San Antonio y Colomoncagua.

En el proceso de recepción de ofertas para las obras entre Camasca, Magdalena y Santa Lucía participaron cinco empresas, con un proyecto que comprende aproximadamente 10,9 kilómetros, según información difundida este martes por medios hondureños.

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Asfura señaló que la infraestructura vial puede generar beneficios para distintas actividades productivas y sociales, debido a que las carreteras pavimentadas facilitan la movilidad y reducen las dificultades que enfrentan las comunidades para trasladarse entre municipios.

La pavimentación de carreteras busca fortalecer el comercio y la agricultura en las comunidades del sur de Intibucá. (Foto: Casa Presidencial)

“Entonces todo eso va a cambiar enormemente”, manifestó el presidente al referirse a las transformaciones que espera generar con los proyectos.

También sostuvo que la mejora de las vías contribuirá al comercio, la agricultura, la salud y la educación, al permitir que las personas y los productos lleguen con mayor facilidad a sus destinos.

Durante su intervención, el presidente insistió en que uno de los objetivos de su administración es avanzar en el cumplimiento de las obligaciones financieras acumuladas de años anteriores.

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El mandatario también hizo un llamado a los alcaldes para que trabajen de manera coordinada con las autoridades nacionales, con el propósito de atender las necesidades de sus localidades y promover oportunidades de desarrollo.

El Gobierno anunció nuevos proyectos de pavimentación en Intibucá para mejorar la conexión entre municipios y facilitar el traslado de productos agrícolas. (Foto: Casa Presidencial)

“Es un gran compromiso de todos para sacar nuestros municipios adelante. Ténganlo por seguro, alcaldes, que estamos para servirles, para que trabajemos juntos, para que logremos que el país salga adelante”, expresó.

Asfura se refirió a las transferencias destinadas a las municipalidades y afirmó que su administración se mantiene al día con esos recursos.

Estos fondos representan una fuente de financiamiento para que los gobiernos locales puedan atender distintas necesidades, aunque su ejecución depende de los presupuestos y proyectos de cada municipio.

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Otro de los asuntos abordados por el mandatario fue el comportamiento de los precios de los combustibles, particularmente el diésel.

San Antonio y Colomoncagua figuran entre los municipios contemplados en los anuncios de nuevas obras de infraestructura vial. (Foto: Casa Presidencial)

Asfura afirmó que el Gobierno está absorbiendo la totalidad de los incrementos correspondientes a ese carburante mediante recursos vinculados a los impuestos, con el objetivo de evitar que las variaciones internacionales se trasladen directamente al consumidor.

Según las cifras mencionadas por el presidente, el diésel había acumulado un incremento de 32,63 lempiras durante las cuatro semanas anteriores. Asimismo, anticipó que para el lunes 2 de noviembre se esperaba un nuevo aumento de 8,68 lempiras, cuyo costo, aseguró, también sería asumido por el Gobierno.

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“Estamos tratando de hacerlo mejor para servirle a desarrollar el país”, manifestó Asfura al explicar la medida.

Asfura reiteró que su administración pretende trabajar junto con las autoridades municipales para mejorar la conectividad y ampliar las oportunidades económicas de las comunidades beneficiadas. Los resultados dependerán del avance efectivo de las obras, de los recursos disponibles y de la capacidad de mantener la infraestructura una vez concluida.