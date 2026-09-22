Nokia 1100 es el celular más vendido de la historia: cuánto cuesta hoy y por qué regresó en 2026

En eBay, un Nokia 1100 de segunda mano puede encontrarse por entre USD 25 y USD 40, según sus condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un Nokia 1100 usado se ofrece desde 25 hasta 40 dólares en publicaciones de segunda mano en eBay, según su estado. El modelo, lanzado en 2003, fue el celular más vendido de la historia tras alcanzar 250 millones de unidades en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

El Nokia 1100 volvió a estar en el centro de la conversación por el lanzamiento del Nokia 300 Charge, un celular básico de HMD Global que recupera parte de la propuesta del dispositivo original: batería de larga duración, diseño resistente y funciones centradas en lo esencial.

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Por qué fue tan popular el Nokia 1100

La autonomía fue uno de sus principales atributos. Su batería extraíble de ion de litio BL-5C tenía una capacidad de 850 mAh y un voltaje de 3,7 V: ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y unas 4,5 horas de conversación continua.

Presentado en 2003, el Nokia 1100 lidera la lista de los celulares más vendidos, con 250 millones de unidades comercializadas en seis años. (Nokia)

Con un uso moderado, una sola carga podía durar más de una semana. La pantalla monocromática y el sistema operativo básico reducían el consumo de energía frente a los teléfonos actuales.

También incluía linterna, despertador, recordatorios, calculadora y juegos preinstalados como Snake, conocido como viborita o culebrita. Su carcasa robusta, los bordes antideslizantes y el teclado protegido por una alfombrilla de silicona ayudaban a que el equipo resistiera el uso cotidiano.

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Qué características tiene el Nokia 300 Charge

El Nokia 300 Charge incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh que, según HMD Global, ofrece más de 40 días en modo de espera con una sola carga. El dispositivo no tiene acceso a internet, cámaras de alta resolución ni un ecosistema de aplicaciones.

El equipo cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas, con resolución de 320 x 240 píxeles, y utiliza un procesador Unisoc SC6531E. Tiene 4 MB de RAM, 4 MB de almacenamiento interno y admite tarjetas microSD de hasta 32 GB.

El interés por este teléfono resurgió con la llegada del Nokia 300 Charge, desarrollado por HMD Global. (HMD)

Su conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800, por lo que depende de que esa tecnología continúe disponible en cada región. Además, integra una linterna LED, jack de 3,5 mm para radio FM y carga inversa por USB-C de 10 W mediante un botón físico lateral. Por ahora, solo está disponible en Filipinas.

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Cuál fue el segundo celular más vendido

Según una recopilación publicada por Statista, basada en datos de Visual Capitalist, Yahoo Finance y Omdia, los otros celulares más vendidos han sido:

1. Nokia 1100 (2003): 250 millones de unidades.

2. Nokia 1110 (2005): 248 millones de unidades.

3. iPhone 6 y 6 Plus (2014): 222 millones de unidades.

4. Nokia 105: 200 millones de unidades.

5. iPhone 6s y 6s Plus: 174 millones de unidades.

6. iPhone 5s: 165 millones de unidades.

7. Nokia 3220: 161 millones de unidades.

8. iPhone 7 y 7 Plus: 160 millones de unidades.

El primer iPhone fue presentado por Steve Jobs el 9 de enero de 2007 y combinaba teléfono, reproductor multimedia y acceso a servicios de internet en un mismo aparato. (Apple)

Cómo fue el lanzamiento del primer iPhone

El primer iPhone fue presentado por Steve Jobs el 9 de enero de 2007 durante la conferencia Macworld, en San Francisco. Apple lo definió como la combinación de tres productos en un solo dispositivo: un teléfono móvil, un iPod con pantalla ancha y controles táctiles, y una herramienta de comunicación por internet con correo electrónico, navegador, buscador y mapas.

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Durante la presentación, Jobs explicó que el equipo se controlaba con los dedos mediante una pantalla multitáctil. El modelo también incorporaba un teclado virtual, una función que reemplazaba los teclados físicos habituales en los celulares de la época.

El lanzamiento comercial ocurrió el 29 de junio de 2007 en Estados Unidos. Apple puso a la venta dos versiones: una con 4 GB de almacenamiento por USD 499 y otra con 8 GB por USD 599. Los equipos se distribuyeron en tiendas Apple, en la tienda online de la compañía y en locales seleccionados de AT&T.

El primer iPhone requería un contrato de servicio de dos años con AT&T para su activación. Además, podía sincronizar contactos, música, videos y otros contenidos mediante iTunes en una computadora Mac o PC.

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