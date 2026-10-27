Anthropic admite que depende del gas natural para alimentar sus centros de datos de IA

Anthropic presentó el formulario S-1 ante la SEC, en el marco de su proceso para salir a bolsa. (Reuters)

Guardar

Anthropic reconoció en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que su expansión de centros de datos depende cada vez más del gas natural, el término comercial de la industria de combustibles fósiles para referirse principalmente al metano.

La compañía, que se prepara para salir a bolsa, presentó el lunes su formulario S-1, en el que admite que esa dependencia la deja expuesta al aumento de los costos del combustible y a las restricciones existentes en la cadena de suministro.

PUBLICIDAD

“La competencia por el acceso al suministro eléctrico y a ubicaciones de centros de datos con disponibilidad de energía adecuada es intensa”, señaló Anthropic en el documento presentado ante el organismo regulador.

La compañía admitió que algunos de sus centros de datos dependerán de turbinas de gas natural instaladas en el propio sitio. (Referencial/Reuters)

La empresa agregó que algunos de sus centros de datos planificados dependerán de electricidad generada por turbinas de gas natural instaladas en el propio sitio. Anthropic arrienda capacidad de proveedores de infraestructura en la nube a gran escala, pero el año pasado anunció un plan de 50.000 millones de dólares para ampliar sus centros de datos en Texas y Nueva York.

La escasez de turbinas obliga a soluciones menos eficientes

Estados Unidos, epicentro mundial de los centros de datos, planea construir más capacidad de generación con combustibles fósiles que en la última década, a medida que estas instalaciones demandan más electricidad.

PUBLICIDAD

La administración de Donald Trump ha buscado frenar proyectos de energía renovable mientras inclina el marco regulatorio a favor de los combustibles fósiles, que el mandatario considera una fuente más confiable para operar los centros de datos de manera continua frente a la intermitencia de la energía solar y eólica.

Anthropic advirtió que el cambio climático elevará sus costos de electricidad y agua para refrigerar servidores. (Referencial/Reuters)

La falta de turbinas de gas disponibles retrasa actualmente la construcción de nuevos centros de datos. Algunos desarrolladores instalan motores de gas en el propio predio para evitar los largos tiempos de espera que implica conectarse a la red eléctrica. Otros recurren a tecnología de turbinas más simple ante los atrasos de los fabricantes, lo que vuelve la generación de energía en el sitio menos eficiente y más contaminante.

PUBLICIDAD

Un estudio reciente realizado en Texas encontró que la demanda eléctrica de los centros de datos podría revertir décadas de avances en calidad del aire durante los próximos cinco años, al elevar los niveles de hollín, contaminantes que forman smog y dióxido de carbono.

El cambio climático encarece la propia operación de la empresa

Pese a que el crecimiento de los centros de datos genera más emisiones de gases de efecto invernadero, Anthropic identifica al cambio climático como un riesgo para sus resultados financieros. La compañía deberá pagar más por electricidad y agua destinadas a refrigerar los servidores a medida que suban las temperaturas globales.

La administración de Donald Trump impulsa más generación con combustibles fósiles para abastecer la demanda de los centros de datos. (Reuters)

Anthropic anticipa además una mayor competencia por el gas natural y la capacidad de los gasoductos, a medida que otros proveedores de infraestructura en la nube y empresas de inteligencia artificial aceleran la construcción de sus propios centros de datos. “Esta competencia podría elevar el precio del gas natural”, advirtió la compañía en el documento.

PUBLICIDAD

El gas representa la mayor porción de la matriz eléctrica estadounidense, con el 40% de la generación nacional de energía. Los habitantes de Estados Unidos ya perciben el impacto en sus facturas, mientras las empresas de servicios públicos intentan actualizar la infraestructura energética para responder a la creciente demanda.

El rechazo social se convierte en un riesgo adicional

Residentes de distintas localidades han logrado bloquear decenas de proyectos de centros de datos en todo el país. Anthropic reconoció que la posibilidad de que las facturas de electricidad se disparen es suficiente para frenar un proyecto: “Si se percibe que nuestros esfuerzos por asegurar energía eléctrica afectan a otros clientes del servicio público o a la red en general, los reguladores podrían imponer condiciones, cargos de reserva u otros requisitos destinados a abordar esos impactos”, indicó la empresa en el documento presentado ante la SEC.

PUBLICIDAD

Dos tercios de los estadounidenses se oponen a la construcción de nuevos centros de datos, según cifras citadas en el informe. (Reuters)

Dos tercios de los estadounidenses se oponen a la construcción de nuevas instalaciones de este tipo, según los datos citados en el texto, y el tema se perfila como un asunto central de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026.

El aumento de los precios de la energía, impulsado tanto por el conflicto en Medio Oriente como por la creciente demanda de los centros de datos de inteligencia artificial, figura entre las principales preocupaciones del electorado, sin perspectivas claras de que los precios bajen en el corto plazo.

Si los reguladores exigen a los desarrolladores de centros de datos asumir una mayor parte del costo de la nueva infraestructura energética, Anthropic advirtió que eso también elevaría sus costos operativos. Sin un suministro seguro de gas ni los gasoductos necesarios para transportarlo, la empresa reconoció que podría verse obligada a retrasar o cancelar proyectos de centros de datos ya planificados, lo que a su vez limitaría su capacidad para escalar su infraestructura de cómputo, desarrollar sus modelos y atender a sus clientes.

PUBLICIDAD