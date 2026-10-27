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El iPhone y el Mac ya ejecutan juegos de Nintendo Switch como aplicaciones nativas y sin emulación

Las pruebas realizadas hasta el momento incluyen alrededor de 70 juegos de la consola de Nintendo, que en su mayoría funcionan sin complicaciones relevantes

iPhone - Mac - Nintendo Switch - aplicaciones nativas - emulación- juegos - Apple - tecnología - 27 de octubre
Decenas de títulos ya se ejecutan a 60 FPS, el doble de la tasa de cuadros habitual en la Nintendo Switch original. (Composición Infobae: YouTube/Andrew Tsai / REUTERS)
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Un proyecto de código abierto permite que el iPhone y el Mac ejecuten juegos de Nintendo Switch como aplicaciones nativas y sin emulación. Se trata de nxnative, una herramienta desarrollada por la comunidad que convierte el código original de los videojuegos en programas que corren de forma directa sobre los procesadores de Apple, sin necesidad de simular todo el hardware de la consola.

La propuesta llega en un momento en el que la Nintendo Switch original ha perdido buena parte de su protagonismo. Lanzada en 2017 con un chip Tegra de NVIDIA de potencia limitada incluso para su época, la consola quedó relegada tras la llegada de la Switch 2, capaz de ejecutar todo su catálogo con mejor calidad y rendimiento.

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Cabe señalar que nxnative ofrece una vía alternativa para seguir disfrutando de esos juegos, esta vez desde dispositivos Apple.

Un proyecto de código abierto permite que el iPhone y el Mac ejecuten juegos de Nintendo Switch como aplicaciones nativas y sin emulación. REUTERS/Andrew Kelly
Un proyecto de código abierto permite que el iPhone y el Mac ejecuten juegos de Nintendo Switch como aplicaciones nativas y sin emulación. REUTERS/Andrew Kelly

Qué es nxnative y cómo logra ejecutar juegos sin emulación

Nxnative es un proyecto de código abierto disponible en GitHub pensado para dispositivos con procesadores ARM de Apple, lo que incluye iPhone, iPad y ordenadores Mac con Apple Silicon. Su diferencia frente a los emuladores tradicionales radica en el método que utiliza para hacer funcionar los juegos.

En lugar de recrear por completo el sistema operativo y el hardware de la Nintendo Switch, la herramienta ejecuta directamente el código original de los videojuegos sobre el procesador de Apple. Esto reduce parte de la carga de procesamiento que normalmente exige la emulación tradicional.

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La clave técnica está en la arquitectura compartida entre ambos sistemas. La Nintendo Switch utiliza un procesador NVIDIA Tegra X1 con arquitectura ARM, la misma familia de instrucciones que emplean los chips Apple Silicon.

Aunque existen diferencias entre ambas plataformas, esa coincidencia permite reutilizar gran parte de las instrucciones originales de los juegos sin necesidad de traducirlas a otra arquitectura.

La herramienta ejecuta directamente el código original de los videojuegos sobre el procesador de Apple. REUTERS/Dado Ruvic
La herramienta ejecuta directamente el código original de los videojuegos sobre el procesador de Apple. REUTERS/Dado Ruvic

Esta aproximación, basada en técnicas de recompilación y adaptación de código ARM64, es lo que explica por qué nxnative puede ofrecer un rendimiento superior al de la consola original, incluso en dispositivos con especificaciones modestas dentro del ecosistema Apple.

Requisitos para instalar nxnative en iPhone, iPad y Mac

El funcionamiento de nxnative no está disponible para cualquier dispositivo Apple. En móviles, la compatibilidad se limita al iPhone 15 Pro y modelos superiores, mientras que en tablets se requiere como mínimo un iPad con chip M1.

Esta restricción responde a una cuestión técnica concreta: la compatibilidad con las texturas comprimidas BC que utilizan los videojuegos de Nintendo Switch. Sin el soporte adecuado para este tipo de compresión, los juegos no pueden ejecutarse de forma correcta en el dispositivo.

A nivel de sistema operativo, es necesario contar con iOS 26 o iPadOS 26 para que la herramienta funcione. En el caso de los ordenadores Mac, el requisito mínimo es un procesador M1, sin necesidad de versiones posteriores del chip.

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En el apartado de ordenadores, un video publicado por Andrew Tsai muestra el comportamiento de varios juegos funcionando bajo nxnative. (YouTube/Andrew Tsai)

Rendimiento de los juegos de Nintendo Switch en dispositivos Apple

Las pruebas realizadas hasta el momento incluyen alrededor de 70 juegos de Nintendo Switch, que en su mayoría funcionan sin complicaciones relevantes. En numerosos casos, el rendimiento obtenido alcanza los 30 cuadros por segundo e incluso llega a duplicar esa cifra.

Decenas de títulos ya se ejecutan a 60 FPS, el doble de la tasa de cuadros habitual en la Nintendo Switch original, que solía moverse en torno a los 30 FPS y con frecuencia de manera inestable.

En el apartado de ordenadores, un video publicado por Andrew Tsai muestra el comportamiento de varios juegos funcionando bajo nxnative. Uno de los ejemplos más llamativos es Monster Hunter Rise, que alcanza los 60 FPS en un MacBook Air de 2020 equipado con apenas 8 GB de RAM.

En equipos con mayor capacidad de procesamiento, como los modelos MacBook Pro, el margen de rendimiento es todavía mayor. En estos dispositivos resulta posible ejecutar varios juegos de Nintendo Switch de forma simultánea, cada uno a 60 FPS, sin que se produzcan caídas significativas en la fluidez.

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