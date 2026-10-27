Sociedad

Un impactante operativo se llevó a cabo en Chaco para rescatar animales de las inundaciones por El Niño

La Fundación Planeta Vivo estuvo trabajando en Colonia Tacuarí, donde el agua hizo desaparecer prácticamente un pueblo entero y dejó a decenas de animales varados durante días, sin alimento ni atención veterinaria

La Fundación Planeta Vivo desplegó una base operativa en Colonia Tacuarí, donde el agua hizo desaparecer prácticamente un pueblo entero y dejó a decenas de animales varados durante días, sin alimento ni atención veterinaria y con escasas posibilidades de ser evacuados de las zonas más inaccesibles

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Animales atrapados dentro del agua durante días, sin alimento ni atención veterinaria, y con escasas posibilidades de ser evacuados. Esa es la situación que encontraron rescatistas y voluntarios al llegar a Colonia Tacuarí, una localidad del Chaco donde las inundaciones provocadas por El Niño hicieron desaparecer prácticamente un pueblo entero. La Fundación Planeta Vivo, junto a otras organizaciones no gubernamentales, desplegó un operativo de rescate y asistencia que busca salvar la mayor cantidad de vidas posibles en medio de una emergencia que no da tregua.

La fundación instaló una base operativa en la provincia y comenzó con los relevamientos de las zonas más golpeadas, según informó el diario Época. La tarea incluye brindar atención veterinaria, distribuir alimento y asistir a los animales que quedaron varados tras el avance del agua. En ese despliegue, se destaca la participación del rescatista e influencer Fernando Pieroni, quien se sumó al trabajo de campo junto a los equipos que intentan llegar hasta los puntos más inaccesibles.

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Desde la Fundación Planeta Vivo describieron un panorama desolador. “Es muy triste y desesperante ver lo que está pasando. Ver animales luchando por sobrevivir, sin comida, sin atención veterinaria y sin tener adónde escapar”, publicó la organización en su cuenta de Instagram.

Según el mismo posteo, muchos de los animales llevan varios días sumergidos en el agua, algunos con heridas, otros enfermos y otros que, según reconocieron, están muriendo lentamente sin que los equipos de rescate logren llegar a tiempo.

Rescatistas y voluntarios trabajan en Colonia Tacuarí para asistir a los animales atrapados tras las inundaciones que golpearon al Chaco
Rescatistas y voluntarios trabajan en Colonia Tacuarí para asistir a los animales atrapados tras las inundaciones que golpearon al Chaco

Las dificultades logísticas complican cada etapa del operativo. La organización explicó que una gran cantidad de animales no puede ser retirada de las zonas afectadas y que la única alternativa para su supervivencia es recibir atención veterinaria en el lugar.

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Por esa razón, la fundación lanzó una convocatoria urgente a veterinarios voluntarios que quieran sumarse a la campaña solidaria. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al +54 9 11 4577-1454.

Además de profesionales de la salud animal, la organización solicitó ayuda económica para la compra de alimento. “Estamos asistiendo a todos los animales que podemos, pero las necesidades son enormes”, indicó la fundación, que habilitó el alias planetavivo2023 de Banco Galicia como canal de donación bajo la titularidad de la entidad.

El operativo articulado entre organismos nacionales, provinciales y ONGs busca atender la emergencia que afecta tanto a personas como a animales de la región
El operativo articulado entre organismos nacionales, provinciales y ONGs busca atender la emergencia que afecta tanto a personas como a animales de la región

La intervención no se limitó al rescate de animales. El diario Chaco informó que un operativo sanitario y social se desplegó en el paraje Isla Soto, con la participación de la Prefectura Naval Argentina, profesionales del Ministerio de Salud del Chaco y la Agencia Federal de Emergencias. La acción buscó acercar atención médica y asistencia a los pobladores de esa zona insular, donde las distancias y las condiciones geográficas dificultan el acceso a los centros de salud.

Efectivos de las prefecturas de Barranqueras y Empedrado brindaron apoyo logístico, de navegación y seguridad para trasladar por vía fluvial al equipo interdisciplinario de salud y los recursos aportados por la cartera sanitaria provincial.

La iniciativa se enmarcó en las acciones de asistencia a comunidades ribereñas y de islas, con el objetivo de facilitar el acceso a prestaciones en sectores alejados de los centros urbanos. Sin embargo, no se detallaron la cantidad de personas atendidas, las especialidades médicas involucradas ni las prestaciones brindadas durante la jornada.

Desde la Fundación Planeta Vivo agradecieron el acompañamiento del gobierno provincial, de las organizaciones no gubernamentales, de los directivos del puerto, del personal de distintos ministerios, de veterinarios y de las personas que facilitaron el espacio para instalar la base operativa. La organización también anticipó que prevé extender los relevamientos a la provincia de Corrientes, donde la emergencia hídrica afectó de manera similar a comunidades y animales.

El operativo conjunto entre organismos nacionales y provinciales busca atender las múltiples aristas de una crisis que impacta tanto a las personas como a los animales de la región. La fundación insistió en que, en medio de una emergencia que golpea a comunidades y familias, los animales también necesitan asistencia y que el trabajo articulado entre instituciones y voluntarios puede marcar la diferencia.

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