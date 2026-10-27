Cabezazo salvador y asistencia: el show de Nico Paz en la remontada del Como sobre Torino en la Serie A

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Nico Paz fue la figura determinante en la victoria de Como por 3-1 sobre Torino, disputada en el Estadio Olímpico de Turín por una fecha entre semana de la Serie A. El volante argentino participó de manera directa en la remontada de su equipo: marcó uno y asistió en otro gol.

El encuentro representaba el cuarto compromiso en diez días para el plantel que dirige Cesc Fàbregas, con la consecuente necesidad de dosificar esfuerzos. Del otro lado, Torino llegaba en gran momento, con tres victorias consecutivas y cuatro resultados positivos seguidos antes de este partido.

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Apenas en el minuto 5, Douvikas anotó lo que hubiera sido el primer gol del Como, recién renovado su contrato hasta 2031, pero la jugada fue invalidada por una posición adelantada de Lucas Da Cunha en el momento del pase. Torino respondió con una ocasión de Belghali, que superó a Jacobo Ramón dentro del área pero encontró bien ubicado a Robert Sánchez. El arquero español también fue clave ante un remate de Vlasic.

*La asistencia de Paz

En ese tramo inicial, Nico Paz ya mostraba su influencia en el juego ofensivo del Como: primero buscó asistir a Caqueret y luego desperdició una chance propia dentro del área. El partido se mantuvo parejo hasta el minuto 24, cuando Kian Fitz-Jim le robó el balón a Ramón y asistió a Che Adams, que definió para el 1-0 de Torino.

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El Como respondió casi de inmediato: Douvikas estuvo cerca del empate antes de la media hora y, en el minuto 32, Da Cunha encontró con un centro a Jacobo Ramón, que remató de cabeza sin éxito. El ritmo del encuentro bajó hacia el final de la primera etapa debido al orden defensivo de Torino, que resistió una última ocasión de Da Cunha que pasó cerca del travesaño.

El Como inició la segunda mitad con mayor intensidad. Tras un disparo de Milla, en el minuto 54 se produjo una jugada iniciada por Nico Paz, que asistió a Caqueret dentro del área, aunque el remate se estrelló en el travesaño. Torino, lejos de replegarse, generó una ocasión clara en el minuto 60 a través de un cabezazo de Simeone que Sánchez volvió a desviar con una intervención destacada.

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El ingreso de Martin Baturina potenció el funcionamiento ofensivo del Como. En el minuto 68, un desvío accidental de Comuzzo estuvo a punto de terminar en gol en contra, y en el 74 Sánchez evitó otra vez la caída de su arco ante un mano a mano de Gineitis.

El desenlace del partido se concentró en los últimos quince minutos. Tras un remate de Baturina que pegó en el travesaño en el minuto 77, llegó la igualdad en el 81: Jacobo Ramón marcó su segundo gol en la Serie A tras conectar de cabeza un centro de Nico Paz, su segunda asistencia de la noche. Minutos después, Perri debió desviar a córner otro remate del argentino, señal del dominio que había tomado el Como sobre el desarrollo del juego.

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La visita completó la remontada en el minuto 87: Yan Couto se escapó por la banda derecha y asistió a Nico Paz dentro del área, que definió con precisión ante Comuzzo para el 1-2. El gol significó, además, la continuidad goleadora del nacido en España con nacionalidad argentina, después de haber marcado un doblete en el partido anterior ante Manchester United.

El tercer gol de Como llegó en tiempo de descuento, en el minuto 92, cuando Vlasic perdió la pelota dentro del área y permitió a Baturina definir el 1-3 definitivo. El resultado puso fin a la racha positiva de Torino y confirmó al Como como un equipo en ascenso dentro de la Serie A, con Nico Paz como uno de sus referentes ofensivos.

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El argentino lleva tres goles y la misma cantidad de asistencias en ocho partidos del presente certamen italiano. Además, también anotó en dos ocasiones y dio tres pases-gol en la Fase Liga de la Champions League, en apenas tres encuentros.

*El resumen del partido