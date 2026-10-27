Sociedad

Una mujer perdió el brazo derecho y pelea por su vida tras ser atacada por tres perros en Cañuelas

Los animales, de la raza pastor belga, pertenecían a un vecino lindero que, según el parte policial, fue quien trasladó a la víctima al Hospital Cuenca Alta, donde permanece en coma inducido y con serias infecciones en ambas piernas

Hospital Cuenca Alta Cañuelas
El dueño de los perros fue quien trasladó a la mujer al Hospital Cuenca Alta
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Una mujer de 58 años permanece en coma inducido y con riesgo de vida en el Hospital Cuenca Alta tras ser atacada por tres perros que ingresaron a su vivienda en Máximo Paz, partido de Cañuelas.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado viernes 23 de octubre y derivó en la amputación de su brazo derecho y en cuadros infecciosos que comprometen ambas piernas. Según la denuncia radicada el lunes por el hermano mayor de la víctima, los tres animales —de raza pastor belga— pertenecían a un vecino lindero. Los perros lograron saltar un paredón que separaba ambas propiedades e irrumpieron en el domicilio de la mujer, donde la atacaron.

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El propio dueño de los animales fue quien asistió a la víctima tras el ataque y la trasladó de urgencia al Hospital Cuenca Alta, de acuerdo con el parte policial al que accedió el medio regional Cañuelas al Día.

Según pudo averiguar Infobae, hasta las últimas horas del lunes, la mujer seguía en estado grave, con un coma inducido y serias infecciones en las dos piernas. Este martes, desde el centro médico indicaron que si bien tuvo una leve mejoría, la paciente continúa en estado crítico y reservado.

El procedimiento policial quedó a cargo del comisario Ángel Castillo. La causa fue caratulada en un principio como “lesiones culposas” y recayó en la UFIyJ N.º 1 de Cañuelas, que tiene como imputados a ambos dueños de los perros.

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En paralelo, se dio intervención a la Dirección de Zoonosis de la municipalidad, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre el resultado de las actuaciones del organismo ni sobre el destino de los animales involucrados en el ataque.

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El debate legislativo apunta a reforzar la identificación, el control y la responsabilidad ante ataques de perros (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer de 46 años fue atacada por dos perros pitbull en plena vía pública de Los Hornos y terminó internada con mordeduras en las piernas, los brazos y las costillas. El episodio ocurrió este último lunes en la esquina de 146 y 79.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, que derivó en la llegada de efectivos del Comando de Patrullas. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 6, donde recibió las primeras curaciones antes de que se resolviera su derivación a un hospital de La Plata.

La investigación quedó caratulada como “lesiones” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 3 de La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 3. Las actuaciones comenzaron de oficio en la comisaría Tercera de Los Hornos.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la pertenencia de los animales, las circunstancias en las que se produjo la agresión ni el estado de salud actualizado de la víctima. Esos puntos forman parte de las averiguaciones que deberá realizar la Justicia.

En otro caso, el 11 de octubre un nene de 4 años murió tras ser atacado por un pitbull en una vivienda de Moreno. Personal médico acudió al domicilio luego de un llamado al 911, pero constató que el menor ya había fallecido.

Según la reconstrucción inicial del ataque, el niño estaba al cuidado de su madrina, quien se había ausentado de la vivienda durante unos minutos. La mujer fue aprehendida por homicidio culposo y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Morón, a cargo de la fiscal Carina Saucedo.

La Fiscalía ordenó la autopsia y otras medidas para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer eventuales responsabilidades. El perro, en tanto, quedó bajo la órbita de Zoonosis municipal. El episodio permite explicar por qué, ante ataques con lesiones graves o consecuencias fatales, la intervención judicial busca establecer las condiciones de guarda del animal y el deber de cuidado de los adultos responsables.

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