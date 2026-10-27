Stephanie Demner explicó la llamativa razón por la que tendrá a su segunda hija por cesárea: “No sos menos madre”

La sincera confesión de Stephanie Demner sobre la llegada de su segunda hija

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A días del nacimiento de su segunda hija con Guido Pella, Stephanie Demner confirmó que tendrá una cesárea programada y explicó que se trata de una decisión que también tomó cuando nació Arianna, en julio de 2022. La creadora de contenido respondió en TikTok a las consultas de sus seguidores sobre la llegada de Jazmín.

“Voy a cesárea porque con Ari tuve cesárea, porque no quería parir”, sostuvo Demner. La modelo dijo que mantiene la misma decisión que durante su primer embarazo: “No estoy lista, no estoy preparada, no quiero pasar por eso. Elegí cesárea en su momento y ahora la volvería a elegir”.

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La influencer remarcó que su experiencia no busca establecer una regla para otras embarazadas. “No por eso ni la promuevo, ni les digo que una cosa es mejor que otra. Cada una siente lo que quiere y hace lo que desea”, afirmó.

También cuestionó las valoraciones sobre las distintas formas de parto. “No sos menos madre si tuviste cesárea o si tuviste 200 horas de trabajo de parto; está bien que cada una haga lo que quiera”, expresó.

Stephanie Demner confirmó que tendrá una cesárea programada para el nacimiento de Jazmín, su segunda hija con Guido Pella

Durante el embarazo, Demner compartió en sus redes sociales reflexiones sobre los miedos, la culpa y las exigencias asociadas con la maternidad. En una de esas publicaciones, planteó que no se sentía “en el estado más feliz” de su vida y se refirió a la idealización que suele rodear a la gestación.

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En otra publicación de TikTok, Demner mostró la habitación preparada para Jazmín, quien será la segunda hija de la pareja. El ambiente antes funcionaba como cuarto de invitados y conserva una cama, con la posibilidad de que las dos hermanas puedan compartir el espacio más adelante.

Uno de los elementos principales es un mural de Disney pintado a mano. La referencia está vinculada con el anuncio del sexo de la bebé, que la familia hizo en mayo durante un viaje a Magic Kingdom, en Walt Disney World. “Cambiamos la pared y pusimos mural de Disney, que está todo pintado a mano por una muralista increíble”, contó.

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Demner hizo una recorrida por la habitación que ocupará Jazmín, su segunda hija con Guido Pella

El cuarto cuenta además con un sillón para amamantar y para las siestas, una silla que había utilizado Arianna y un cambiador equipado con pañales. “Me falta comprar el óleo y algunas cositas más”, señaló la creadora de contenido.

En la cómoda guardó ropa, abrigos, chupetes y accesorios para la recién nacida. El placard reúne prendas y objetos que habían pertenecido a Arianna, entre ellos mamaderas, zapatillas y otros recuerdos de sus primeros años.

“Puse ropita de Jaz, que la puse totalmente al pedo porque la tengo que sacar para lavar entera”, dijo entre risas. También mostró un par de zapatillas que Arianna eligió para su hermana. “Ari se las eligió especialmente a Jazmín”, relató, antes de bromear con que quizá no le entren al nacer.

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Stephanie Demner y Guido Pella, junto a su hija, anuncian la feliz noticia de que esperan un nuevo integrante en su familia, mostrando imágenes de la ecografía

La pareja anunció en mayo que esperaba a su segundo hijo y una semana más tarde comunicó que sería una niña. En agosto reveló el nombre elegido. Fue a través de un posteo en Instagram donde Stephanie actualizó a sus seguidores, quienes desde hace semanas siguen de cerca cada novedad de la familia. En ese espacio, bajo el título “¿Cómo elegí el nombre Jaz?”, compartió todo el proceso que la llevó a tomar una decisión que, según sus propias palabras, jamás habría imaginado. “La realidad es que nunca hubiese pensado que le iba a poner a una hija Jazmín, nunca. Ariana tampoco. No tenía nombres así pensados. Tenía quizás nombres como Sofía para una hija, pero con Guido nos descargamos una aplicación que vas poniendo si te gusta o no el nombre y van haciendo match entre los nombres que dijeron que les gustaban”, relató.

Demner continuó con la historia y explicó que el proceso fue mucho más intuitivo de lo esperado. “Entonces vos vas viendo los nombres que te gustan y los que no y vas haciendo como filtros, porque hay muchísimos nombres. Y de repente apareció Jazmín y pensé: ‘Me encanta Jazmín’. Mi mamá tiene una planta de jazmín, Charo tiene una planta de jazmín y es la flor favorita de mi abuela. Así que dije Jazmín es el nombre de mi segunda hija y así fue como lo decidimos. Y a Guido le gustaba obviamente por Aladdin”, contó, sumando así una cuota de dulzura y de complicidad familiar al relato.

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Arianna cumplió 4 años en julio. Con el nacimiento de Jazmín previsto para los próximos días, Demner volverá a optar por una cesárea, tal como ocurrió en su primer parto.