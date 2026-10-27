Emily Osment recordó las escenas íntimas con Montana Jordan en El joven Sheldon: “Era un niño con un peinado mullet”

Osment pidió un coordinador de intimidad para las escenas que compartió con Montana Jordan en El joven Sheldon (REUTERS/Etienne Laurent)

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Emily Osment pidió que la producción incorporara un coordinador de intimidad para las escenas que compartía con Montana Jordan en El joven Sheldon, debido a la diferencia de edad que existía entre ambos cuando comenzaron a trabajar juntos. La actriz tenía 30 años al incorporarse a la serie en 2022, mientras que su compañero acababa de cumplir 18.

La experiencia fue relatada por Osment en el libro Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy, que reconstruye el recorrido de la comedia que funcionó como precuela de The Big Bang Theory. Extractos de la publicación fueron difundidos por The Hollywood Reporter.

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Osment se sumó al elenco para interpretar a Mandy McAllister, quien inicia una relación con Georgie Cooper, personaje a cargo de Jordan. El vínculo de ambos dentro de la ficción avanzó hasta el matrimonio y la crianza de una hija, una historia que más tarde continuó en la producción derivada Georgie & Mandy’s First Marriage.

Al recordar sus primeras jornadas de rodaje, la actriz explicó que la distancia generacional influyó en su comodidad ante ciertas situaciones previstas para los personajes. “Eso me hacía sentir incómoda. ¡Era un niño! Un niño con un peinado mullet”, afirmó Osment, según el adelanto del libro citado por el medio estadounidense.

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La intérprete contó que trasladó su inquietud al productor de la serie y planteó la necesidad de contar con un profesional que acompañara ese tipo de secuencias. La producción no pudo disponer de esa figura durante la primera jornada, aunque la incorporó en episodios posteriores, cuando la relación entre Mandy y Georgie ganó relevancia en la trama.

Osment tenía 30 años y Montana Jordan acababa de cumplir 18 cuando comenzaron a trabajar juntos en la serie (Captura)

Osment pidió que Montana Jordan también pudiera expresar sus límites

De acuerdo con su testimonio, la presencia de un coordinador de intimidad facilitó el trabajo de los dos intérpretes. Osment sostuvo que la medida no respondía únicamente a su propia incomodidad, sino también a la necesidad de que Jordan contara con las herramientas para expresar sus límites durante el rodaje.

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“Contar con un coordinador de intimidad facilitó muchísimo todo. Creo que es algo realmente importante”, señaló la actriz. También admitió que no sabía si el joven intérprete conocía la posibilidad de solicitar este recurso. “Pensé en que también había que darle esa opción a él para que estuviera cómodo”, agregó.

Los coordinadores de intimidad participan en la preparación de escenas que incluyen besos, contacto físico o contenido sexual. Su tarea consiste en establecer acuerdos previos entre los actores, el equipo de dirección y la producción, con pautas claras sobre las acciones que se realizarán frente a cámara.

El libro también incluye el testimonio de Alex Reid, uno de los directores que trabajó con mayor frecuencia en El joven Sheldon. Reid indicó que el equipo no había previsto contratar a un coordinador de intimidad porque, en un principio, no esperaba filmar escenas que requirieran esa intervención.

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El director recordó que uno de los primeros besos entre Osment y Jordan expuso la falta de confianza previa entre los actores. “Aquello fue superincómodo para los dos porque no se conocían de nada”, expresó Reid en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

La historia entre Mandy y Georgie pasó de El joven Sheldon a la serie derivada Georgie & Mandy’s First Marriage (Captura)

Con el transcurso de los episodios, ambos intérpretes afianzaron la dinámica de sus personajes. La evolución de Mandy y Georgie derivó en Georgie & Mandy’s First Marriage, la serie que sigue a la pareja luego de los acontecimientos narrados en El joven Sheldon.

La historia de la pareja continuó con su propia ficción

Con el correr de la serie, Osment y Jordan consolidaron la dinámica de Mandy y Georgie. Ese recorrido narrativo llevó a que ambos encabezaran Georgie & Mandy’s First Marriage, la producción derivada que sigue a la pareja después de los acontecimientos de El joven Sheldon.

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El proyecto amplió una historia que había comenzado cuando Mandy conoció a Georgie, el hermano mayor de Sheldon Cooper, dentro del universo televisivo de The Big Bang Theory.

La relación también trasladó a la pantalla un contraste de edades que estaba presente fuera de la ficción. Osment y Jordan se llevan once años, una diferencia que la actriz tuvo en cuenta desde su llegada al elenco y que motivó su conversación con la producción antes de que se desarrollaran escenas de mayor cercanía física.

Young Sheldon: The (Juicier-Than-Meemaw’s-Brisket) Inside Story of the Hit Comedy reúne además otros testimonios sobre el detrás de escena de la serie, entre ellos detalles de la incorporación de Osment y de las decisiones de producción que acompañaron la evolución de Mandy y Georgie.

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