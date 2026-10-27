Dónde se largaría el Rally Dakar 2027: el llamativo lugar apuntado

El Dakar Rally 2027 comenzaría en El Faro, Portugal (REUTERS/Stephane Mahe)

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Debido al conflicto en Medio Oriente y tal como anticipó Infobae, se confirmó que el Rally Dakar no se disputará en Arabia Saudita en enero de 2027. A falta del anuncio oficial para retorno a África con Marruecos como sede, la edición 49ª de la carrera más dura del mundo ya tendría lugar asignado para su largada.

Se trata de los días previos a la carrera que tendrá actividad con las verificaciones técnicas y administrativas. Se sumará la largada y el prólogo, que es un tramo cronometrado de velocidad de unos 20/30 kilómetros.

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Este medio pudo saber que el lugar apuntado para el comienzo es en El Faro, en el sur de Portugal que sería el lugar asignado para el arranque de la competencia. Allí se llevaría a cabo las verificaciones técnicas y administrativas. Luego se realizaría la largada el 8 de enero y el mencionado prólogo. Después la caravana cruzará en ferry hacia Marruecos.

¿Dónde terminaría? Las 12 etapas con los 4.500 kilómetros cronometrados se correrían del 9 al 22 de enero y la meta se ubicaría en Marrakech, que sería el cuarto campamento que albergaría el evento.

Las verificaciones técnicas y administrativas también se realizarían en la mencionada localidad lusitana (Prensa ASO-Rally Dakar)

Marruecos y Portugal ya conocen el paso de la caravana de la competencia porque reciben fechas del Campeonato Mundial de Rally Raid, modalidad de carreras a campo traviesa cuyos tramos cronometrados no se disputan sobre rutas abiertas. La primera fecha de ese certamen es el Dakar, mientras que Marruecos albergó el cuarto y penúltimo evento de la temporada 2026, entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre. Ambos países también fueron sedes parciales del Rally Dakar en otras décadas.

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Mientras tanto, los integrantes de Amaury Sport Organisation (ASO), que es el empresa a cargo del Rally Dakar, trabajan a destajo para ultimar los detalles de la carrera que en las próximas horas tendrá la confirmación de su recorrido.

Las gestiones entre el Director del Rally Dakar, David Castera, y el Gobierno saudita se intensificaron en las últimas semanas para poder lograr un acuerdo. La nación asiática no quería perder el evento porque era una señal de debilidad. El punto central de la negociación fue la autorización para utilizar la marca Dakar fuera del país en caso de fuerza mayor.

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Cabe destacar que en las ediciones en Medio Oriente se dispuso de un fuerte operativo de seguridad en cada parque de asistencia (los boxes en el mundo del rally), también conocidos como campamentos o vivac. Infobae pudo ver cómo todos los vehículos involucrados en el evento eran expuestos a chequeos anti bomba al ingreso y egreso. También se filtraban en los campamentos amenazas de bombas que obligaban a operativos internos en los que se ubicaban a las 3.000 personas del vivac en dos o tres lugares grandes por prevención.

Dacia, de la mano de Nasser Al-Attiyah, ganó el último Rally Dakar (MOTOR-RALLY-DAKAR/Stephane Mahe)

El cambio fue anticipado por Infobae después de que el 6 de mayo se difundiera el recorrido previsto para Arabia Saudita. ASO manejaba un plan alternativo que no contemplaba el regreso a Sudamérica.

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El acuerdo entre ASO y Arabia Saudita fue que el evento retorne a Medio Oriente en 2028 para la celebración de la edición número cincuenta. La decisión, precisaron, fue coordinada con la Federación Saudita de Automovilismo y Motocilismo (SAMF) y cuenta con el apoyo de la Federación Internacional del Automóvil y la Federación Internacional de Motociclismo.

Arabia Saudita habría pagado USD 75 millones en 2020 para asegurar la llegada del Dakar durante un primer período de cinco años. La pandemia de COVID-19 frustró la idea inicial de extender el recorrido a otros países de la región, y la negativa saudita a compartir la carrera consolidó la permanencia exclusiva en su territorio.

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La edición de 2027 espera reunir a los equipos oficiales y a los principales pilotos de cada categoría. Entre los argentinos estará Luciano Benavides, último ganador en motos con KTM, junto con su hermano Kevin Benavides, dos veces vencedor en esa división, quien competirá en autos sobre una Toyota Hilux navegada por Lisandro Sisterna.

Luciano Benavides no se sorprendió por la mudanza del Rally Dakar (REUTERS/Stephane Mahe/File Photo)

Sobre esta mudanza, este medio habló con dos competidores argentinos. “No fue una sorpresa lo del cambio porque ya se venían escuchando rumores de desde el Rally de Marruecos. Sabíamos que estaba complicada la cosa en Arabia Saudita”, reconoció Luciano Benavides.

“Del recorrido no se sabe nada. Hay que adaptarse porque al final el Dakar es así, impredecible hasta, hasta en estas cosas. Habrá que estar súper enfocado y con muchas ganas de revalidar el título y de defenderlo de la mejor manera posible”, añadió el salteño de 31 años.

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En tanto que matrimonio cordobés formado por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales de Challenger en 2025 y ganadores de esa categoría, también se presentará con otra Toyota Hilux.

Cavigliasso, quien compitió en Marruecos el mes pasado, sostuvo que el terreno es similar al de Arabia Saudita y valoró la posibilidad de conocer previamente los recorridos. “Es un terreno muy duro y hay que estar muy atento a la ruta”, le explicó a Infobae el piloto de General Cabrera.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini por primera vez correrán el Rally Dakar en autos (Instagram: @nicocavi68)

El cordobés, ganador del Rally Dakar de cuatriciclos en 2019, advirtió que los caminos marroquíes “no te perdonan”. Añadió que las piedras se encuentran más expuestas y que ello puede aumentar los accidentes en una competencia que considera diferente a las disputadas en Arabia Saudita.

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El primer Rally Dakar se disputó en 1978 entre París y Dakar, la capital de Senegal. África fue su escenario durante décadas, hasta que las amenazas de Al-Qaeda detectadas por los servicios de inteligencia franceses obligaron a cancelar la edición de 2008. La competencia se trasladó a Sudamérica en 2009 y permaneció allí durante una década. Argentina fue sede en nueve ediciones, con gran parte de los recorridos, las largadas y las llegadas de los primeros años de esa etapa.

Resta la confirmación oficial, pero el Rally Dakar volverá al continente donde comenzó. Fue aquel episodio en el que Thierry Sabine, el creador de la carrera más dura del planeta, en 1977 se perdió en una competencia en motos en el Sahara y quedó tan impactado que quiso hacer una carrera inmensa que se largue en Europa y termine en África. Casi medio siglo después se retomará su legado.

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