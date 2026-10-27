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Qué aprendió Jeff Bezos trabajando como cocinero de comida rápida antes de fundar Amazon

En el verano de 1980, cuando tenía 16 años, Bezos trabajó como cocinero en McDonald’s

La experiencia en McDonald's le mostró a Bezos la importancia del orden y la disciplina en operaciones a gran escala. (Reuters)
La experiencia en McDonald's le mostró a Bezos la importancia del orden y la disciplina en operaciones a gran escala. (Reuters)
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Jeff Bezos tenía 16 años cuando consiguió su primer empleo de verano en McDonald’s, en 1980. Antes de convertirse en fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, el joven pasó varios meses friendo hamburguesas y aprendió lecciones que, según sus propias declaraciones, marcaron su forma de entender los negocios.

Bezos trabajó como cocinero, no como cajero. “No me dejaban acercarme a los clientes. Era mi época de adolescente con acné. Me decían: ‘¿Por qué no trabajas en la cocina?’”, relató el empresario a Fast Company, con un tono de broma sobre su rol en la parrilla.

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El desafío de mantener el ritmo en horas pico

Como parrillero, la mayor dificultad para Bezos consistía en sostener la producción al ritmo adecuado durante los momentos de mayor demanda. “Cuando eres cocinero, lo más complicado es que todo salga a tiempo y bien, sobre todo en hora punta”, explicó el empresario, según consta en declaraciones recogidas por el periodista Cody Teets para su libro ‘Golden Opportunity: Remarkable Careers That Began at McDonald’s (2012)’.

El fundador de Amazon no tenía contacto con clientes: su rol se limitaba a la parrilla y la cocina. (Reuters)
El fundador de Amazon no tenía contacto con clientes: su rol se limitaba a la parrilla y la cocina. (Reuters)

Esa experiencia fue, de acuerdo con Wired, el primer contacto directo de Bezos con el sector minorista. Durante el verano, observó de cerca el sistema de automatización que empleaba la cadena de comida rápida: pitidos y señales que indicaban el momento exacto de revolver los huevos, dar la vuelta a las hamburguesas o retirar las papas fritas de la freidora.

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Alcanzar esa precisión en las rutinas le permitió comprender, desde joven, que las operaciones a gran escala premian el orden y la disciplina.

El servicio al cliente, una lección aprendida desde la cocina

Aunque no tenía trato directo con el público, Bezos pudo observar de cerca el trabajo de atención al cliente que realizaban sus compañeros en la caja. De esa experiencia extrajo tres lecciones que consideró valiosas: identificar con claridad lo que pide el cliente, asistirlo cuando es necesario y saber disculparse si algo sale mal, según confesó en una entrevista con Wired.

La obsesión por el cliente, uno de los principios de liderazgo de Amazon, tiene raíces en su etapa en McDonald's. (Reuters)
La obsesión por el cliente, uno de los principios de liderazgo de Amazon, tiene raíces en su etapa en McDonald's. (Reuters)

“Aprendí que es realmente difícil”, declaró Bezos a Fast Company sobre el servicio al cliente. Esa noción temprana derivó, años después, en uno de los pilares de su empresa: la obsesión por el cliente, definida como el primero de los principios de liderazgo de Amazon.

Trabajar bajo presión y la importancia del equipo

Bezos también destacó la dificultad de actuar bajo presión ante la cantidad de imprevistos que pueden surgir en un restaurante, un desafío mayor para alguien que recién comenzaba y era muy joven. Con el tiempo, comprobó que un buen desempeño laboral genera confianza de manera progresiva.

A esto sumó otro aprendizaje: la relación con los compañeros de trabajo incide directamente en el ambiente laboral y, en consecuencia, en el resultado final del negocio con los clientes. Ese concepto de colaboración también quedó documentado en el libro de Teets.

Un año después de dejar McDonald's, Bezos lanzó junto a Ursula Werner el DREAM Institute, su primer proyecto propio. (Reuters)
Un año después de dejar McDonald's, Bezos lanzó junto a Ursula Werner el DREAM Institute, su primer proyecto propio. (Reuters)

Del verano en McDonald’s a su primer proyecto propio

La experiencia en la cadena de comida rápida duró apenas un verano. Al año siguiente, Bezos emprendió uno de sus primeros proyectos empresariales junto a su entonces novia, Ursula “Uschi” Werner: el DREAM Institute, un campamento de verano orientado a enseñar métodos de razonamiento en ciencias y literatura a jóvenes.

La iniciativa logró reunir a seis estudiantes, entre ellos dos hermanos del propio Bezos, que pagaron 600 dólares por participar. Werner afirmó que ese fue solo el comienzo de las aspiraciones del empresario, quien “siempre soñó con amasar una fortuna” a partir de sus ideas.

El consejo de Bezos para los jóvenes

Para Bezos, cualquier trabajo, sin importar cuán sencillo parezca, ofrece una oportunidad de aprendizaje si se lo encara con seriedad. “Se puede aprender lo que es la responsabilidad en cualquier tipo de trabajo, si te lo tomas en serio, incluso si es dando vueltas a unas hamburguesas”, afirmó en el libro de Teets.

La obsesión por el cliente, uno de los principios de liderazgo de Amazon, tiene raíces en su etapa en McDonald's. (Reuters)
La obsesión por el cliente, uno de los principios de liderazgo de Amazon, tiene raíces en su etapa en McDonald's. (Reuters)

El empresario remarcó además que ese tipo de experiencia temprana aporta un aprendizaje distinto al que se adquiere en la educación formal: “Se aprende mucho trabajando de joven en McDonald’s. Es diferente a lo que se puede aprender en el colegio”, sostuvo, y agregó que no debe subestimarse el valor de ese tipo de vivencias.

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