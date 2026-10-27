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Silvina Escudero confirmó que está en pareja a seis meses de su separación: “Un montón de felicidad”

Durante un evento, la bailarina contó que atraviesa una nueva etapa sentimental, aunque prefirió guardar la identidad de la persona que despertó su admiración y entusiasmo en estos días

Silvina Escudero confirmó que inició un nuevo vínculo sentimental a seis meses de su separación de Federico (Video: Intrusos, América TV)
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Silvina Escudero confirmó que está conociendo a un hombre y reconoció que esta nueva historia volvió a ilusionarla, a seis meses de su separación de Federico, con quien compartió nueve años de relación y casi dos de matrimonio. La bailarina habló del tema durante un evento de prensa y reveló algunos detalles sobre cómo surgió este vínculo, aunque evitó confirmar la identidad del hombre que la acompaña en esta nueva etapa.

La noticia se conoció durante el lanzamiento de la segunda temporada de la serie sobre Guillermo Coppola, donde el móvil de Intrusos (América TV) la abordó y le preguntó de manera directa si había aparecido alguien especial en su vida. Sorprendida por la consulta, Escudero terminó por confirmarlo: “Bueno, estoy… puede ser”. Ante la insistencia del cronista, se animó a profundizar sobre lo que siente por esta persona: “Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?”.

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Más allá de este acercamiento, la artista remarcó que atraviesa una etapa de plenitud personal, en la que aprendió a valorar su independencia después del fin de su matrimonio. “Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía”, sostuvo. En esa misma línea, dejó en claro cuáles son sus prioridades a la hora de dar lugar a un vínculo nuevo: “Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán (su perro). Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad”.

silvina escudero
La bailarina habló de su presente amoroso ante el cronista de Intrusos durante la presentación de la serie de Guillermo Coppola

Consultada por el origen del romance, Escudero prefirió no revelar nombres, pero aportó una pista sobre el contexto en el que se conocieron: “Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral”. La frase alimentó aún más la expectativa en torno a la identidad del hombre que volvió a conquistarla, un dato que la bailarina decidió mantener en reserva pese a las repreguntas del cronista.

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La separación de Escudero con Federico se había confirmado en abril de 2026, tras nueve años de relación y casi dos de matrimonio. La pareja, que siempre mantuvo un perfil bajo en relación con su intimidad, atravesaba una serie de desencuentros que terminaron por desgastar el vínculo. Según trascendió en su momento, luego de unas vacaciones juntos en Brasil ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor era separar sus caminos, más allá del cariño que aún los unía.

En una entrevista en Polémica en el Bar (América TV), la bailarina se había referido a los motivos de la ruptura con una definición concreta: “Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones”. En esa oportunidad, descartó de forma expresa que existiera una infidelidad o la irrupción de una tercera persona en la pareja, y reconoció que el proceso de separación fue doloroso, aunque necesario para recuperar su bienestar emocional.

Pareja camina de la mano. Él con gorra, gafas de sol y camiseta negra. Ella con sombrero, gafas y camiseta blanca con mensaje. Fondo de vegetación y edificios.
El matrimonio de Silvina Escudero con Federico concluyó tras casi dos años de casados y nueve de relación

En una entrevista posterior con el ciclo Storytime, de Bondi Live, Escudero había hablado sobre cómo imaginaba su soltería tras la ruptura, un período que describió como más complejo de lo esperado. “Me separé hace cuatro meses y dije ‘quiero estar con todos’, pero entre todo el trabajo que tengo y la muerte de mi perra Mulata se me hizo todo más complicado”, había expresado en aquella ocasión.

Aunque en el evento de Coppola Escudero evitó dar nombres, el periodista Pepe Ochoa ya había adelantado dos meses atrás, en LAM (América TV), que la bailarina mantenía un vínculo con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. “La que está viviendo un nuevo romance es Silvina Escudero con Caco Smith, que es muy buen mozo”, había señalado el panelista en aquel momento, al identificar al empresario como el posible nuevo interés amoroso de la artista.

Según se mencionó en ese entonces, el presunto romance habría quedado al descubierto a partir de testimonios de vecinos del barrio cerrado donde reside Escudero, quienes afirmaron haber visto a Smith conducir la camioneta de la bailarina por la zona. Hasta el momento, ni Escudero ni el empresario confirmaron públicamente la relación, aunque las declaraciones de la artista durante el evento reavivaron las versiones sobre este nuevo capítulo sentimental.

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