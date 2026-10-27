Un periodista rescató en vivo a un perro que era arrastrado por la corriente en las inundaciones de Chaco: el video

Alejandro Pueblas, cronista del ciclo de noticias, vio cómo el animal era llevado por el agua y accionó en pleno aire (Video: América Noticias/ América)

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Un momento en pleno vivo de América Noticias se volvió viral y acumula miles de reacciones y comentarios celebratorios por la actitud que tuvo el periodista Alejandro Pueblas mientras cubría las inundaciones en la provincia de Chaco: un perro era arrastrado por una fuerte corriente cuando se tiró al agua para rescatarlo.

Todo sucedió en una calle anegada de la ciudad de Puerto Vilelas, ciudad de la provincia de Chaco. El animal, al que llamaron Bartolito, fue puesto a salvo y horas después volvió con su familia. El hecho tuvo lugar mientras el cronista, enviado especial del canal y de A24, recorría junto al camarógrafo Valentín Correa una zona afectada por el avance del agua. Durante la cobertura, ambos advirtieron que el perro era llevado por la fuerza de la corriente y se acercaron para asistirlo.

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El momento del rescato del periodista Alejandro Pueblas al perro que bautizó como Bartolo (América Noticias, América)

En pleno vivo, mientras el cronista relataba lo que sucedía en el lugar en diálogo con Rolando Graña y Soledad Larghi, Pueblas logró tomar al animal cuando era llevado por el agua y ponerlo en un punto seguro. Incluso, el cronista terminó cayéndose al agua por completo en su afán de poner a salvo al perro.

Un video posterior difundido después del episodio, que compartió el propio Pueblas, aparece con el animal en brazos, mientras buscaba alejarlo de la zona donde circulaba el agua. Durante la cobertura, el periodista lo llamó Bartolo y remarcó que había decidido intervenir porque se trataba de una vida en peligro.

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Pueblas comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde indicó que el animal ya se encontraba a salvo, había comido y tenía un lugar donde permanecer. “Después de rescatarlo de la corriente durante las inundaciones, llegó la mejor noticia: Bartolito encontró a su familia y ya está a salvo”, informó el periodista.

El periodista cayó al agua mientras rescataba al animal

Más tarde, en una publicación en redes sociales, Pueblas relató lo ocurrido junto a Correa. “Un perro estaba siendo arrastrado por la corriente y logramos verlo a tiempo y rescatarlo”, escribió al acompañar el mensaje con imágenes de la secuencia. El periodista explicó que no pudieron grabar todo el operativo. “Pudimos registrar apenas una parte de lo que pasó, porque en ese momento lo único importante era salvarle la vida”, señaló.

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Después de compartir el video, Alejandro Pueblas pidió que la emergencia también contemple a los animales que quedan expuestos durante este tipo de fenómenos. En ese sentido, advirtió que muchas mascotas pueden quedar atrapadas, ser abandonadas o perder contacto con sus familias cuando el agua avanza sobre barrios y viviendas.

“En medio de las inundaciones hay muchos animales que quedan atrapados, abandonados o expuestos al peligro y que también necesitan ayuda”, expresó el cronista de A24.

Alejandro Pueblas, cronista del ciclo de noticias, vio que el animal era llevado por el agua y se metió para sacarlo del agua (Video: Instagram)

“Cerrando la historia de Bartolito, acá está. Ya está recuperado con el hermanito”, relató el periodista, un día después del rescate. “Están ellos acá, se manejan todo, ya la parada, ya están salvados. Allá ya le están dando comida, todo, así que, que lo vamos a dejar en su hábitat a Bartolito”, comentó. Además, se refirió al pedido que le hicieron en las redes para que adopte al animal. “Me decían que lo lleve, pero él es de acá. Ya está acostumbrado”, aseveró.

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“Ya están llenos, fíjate que no están comiendo ni el pollo, así que están ahora en su hábitat buscando su sombra”, destacó, mientras contaba que lo había visto jugar a la pelota al perro con una nena del lugar.

La secuencia mostró las dificultades de recorrer los sectores más afectados por el agua. En esas condiciones, la circulación se vuelve limitada y quienes permanecen en las viviendas o intentan trasladarse quedan expuestos a corrientes que pueden ganar intensidad en pocos minutos.

Alejandro Pueblas junto a Bartolo, sano y salvo

El caso de Bartolito también expuso una situación habitual durante las emergencias climáticas. Además de las personas damnificadas, los animales domésticos pueden quedar aislados, sin resguardo o separados de sus cuidadores cuando el agua cubre calles y patios.

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