Crimen y Justicia

Habla la mujer de “El Rey de La Salada” tras la picada con el Audi a su nombre que terminó con un chico en grave estado

Natalia Paola Luengo figura como titular del vehículo conducido por un jubilado en una picada que casi mata a un adolescente en Guernica. Sin embargo, la pareja de Jorge Castillo niega cualquier vínculo con el auto. Su explicación y la denuncia en la Justicia

La picada de Guernica que terminó con un chico atropellado
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Un accidente ocurrió el domingo pasado por la tarde en la zona de Guernica, en el cruce de las calles Eva Perón y 113. Un chico de 14 años que iba en su bicicleta fue impactado por un Audi Q7 modelo 2012, piloteado por un irresponsable, a toda velocidad, un jubilado de 68 años llamado Miguel Monteferrante, que corría una picada con un hombre a bordo de un Peugeot 308.

El hombre a bordo del Audi arrastró al chico por 50 metros; el impacto le provocó un traumatismo cerebral, entre otras heridas graves. El jubilado, por su parte, terminó detenido.

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Así, comenzó una causa a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La titularidad del Audi reveló una sorpresa. Como contó Infobae, el auto no estaba a nombre del jubilado, sino a nombre de Natalia Paola Luengo, pareja del empresario Jorge Castillo, el polémico “Rey de La Salada”. Un posible vínculo entre Monteferrante y Luengo se volvía la principal incógnita.

Luengo contactó a este medio tras la revelación. “Desconozco cómo terminó en manos de Monteferrante”, afirmó.

Jorge Castillo
Castillo y Luengo en sus viajes

La empresaria asegura que cedió el auto en comodato, años atrás, para nunca recuperarlo. Según su relato, se lo dio a un hombre de la zona sur, muy cercano a su familia, que luego falleció en 2021. “Desde el fallecimiento estuve a la espera de la devolución del vehículo, que era lo que correspondía, situación que por aparentes disidencias entre los herederos y otras excusas se fue dilatando en el tiempo”, aseveró.

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“Una parte de los herederos jamás me devolvió el vehículo”, siguió Luengo. “Desde entonces reclamé su devolución, sin obtenerla”. Con el tiempo, el Audi pasó de mano en mano. “Distintas personas manifestaron haberlo adquirido”, aseveró. Ante esa situación, realizó una denuncia en la Justicia de Quilmes, con un expediente en manos de la UFI N°5.

“Desde entonces, no fui informada de avances para recuperar el vehículo y, hasta donde tengo conocimiento, no se dispuso su secuestro. Yo cumplí con denunciar lo ocurrido; cómo llegó a manos de esta persona es algo que deberá esclarecer la investigación. Para variar, la Justicia siempre lenta”, se ofusca la mujer de Castillo.

Documento que vincula a Luengo con el Audi del accidente
Documento que vincula a Luengo con el Audi del accidente

Así, el auto acumuló casi 80 multas en territorio bonaerense por más de $20 millones, todo a su nombre. Registros oficiales muestran pagos de varias multas. En esos pagos, la empresaria figura como titular. Luengo, desde ya, niega haberlas pagado.

La empresaria, por otra parte, no se encuentra imputada en la causa por el accidente, investigada por el fiscal Condomí Alcorta. “Lamento profundamente lo ocurrido al chico y deseo su pronta recuperación”, continuó.

En 2025, fue imputada y detenida junto a su marido por lavado de dinero y evasión, en una causa a cargo de la fiscal Cecilia Incardona. Sin embargo, recibió la falta de mérito en la causa el 10 de abril de este año, ordenada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que señaló a la fiscal por, básicamente, no conectar a la acusación con la voluminosa prueba encontrada en más de 60 allanamientos. El beneficio se extendió a su pareja, y al resto de los imputados.

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