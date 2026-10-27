Apple renovaría su computadora portátil más barata en 2027 con una segunda generación de MacBook Neo

Apple presentaría una nueva MacBook Neo en la primera mitad de 2027. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

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Apple lanzaría una nueva MacBook Neo durante la primera mitad de 2027, según Bloomberg. La compañía también prepararía una renovación de la MacBook Air para el mismo período, una actualización de la MacBook Pro de gama de entrada y los chips M7.

La próxima MacBook Neo llegaría en 2027 como parte de una hoja de ruta que incluye nuevos equipos portátiles y procesadores. El informe también prevé el lanzamiento del chip M7 Ultra y una versión actualizada de la Mac Studio en 2028.

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El precio de la MacBook Neo subió de forma oficial y global en junio de 2026, en medio del encarecimiento y la escasez de chips de memoria RAM y almacenamiento, impulsados por la demanda de inteligencia artificial y centros de datos. En Estados Unidos, el modelo base pasó de USD 599 a USD 699.

La empresa también trabajaría en una MacBook Air renovada para ese mismo período.(Fotocomposición Infobae)

Qué características tiene la MacBook Neo

La MacBook Neo cuenta con una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, dos puertos USB-C y un conector para auriculares ubicado en el lateral izquierdo. No incluye carga MagSafe y ofrece hasta 16 horas de autonomía.

El equipo utiliza el chip A18 Pro, con una GPU integrada de cinco núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos para tareas de inteligencia artificial. También incorpora una cámara de 1080p, micrófonos y altavoces laterales compatibles con Audio Espacial y Dolby Atmos.

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La versión base incluye 256 GB de almacenamiento y Magic Keyboard. Algunas configuraciones incorporan Touch ID y 512 GB de capacidad. En Europa y España, el precio pasó de 699 euros a 799 euros tras el ajuste de junio de 2026.

Apple presentó una iMac de 24 pulgadas equipada con el chip M6 y mejoras en rendimiento, IA, conectividad y almacenamiento. (Apple)

Apple lanzó nueva iMac con M6

Apple presentó la iMac con M6, una computadora todo en uno de 24 pulgadas que incorpora mejoras de rendimiento, inteligencia artificial, conectividad y almacenamiento.

El equipo estará disponible desde el viernes 6 de noviembre, mientras que la preventa en Estados Unidos comenzará el miércoles 28 de octubre.

El procesador M6 incluye un CPU de hasta 12 núcleos, una GPU de hasta 12 núcleos con Neural Accelerators y dos Neural Engine de 16 núcleos. Según Apple, la iMac alcanza un desempeño de IA en el dispositivo hasta cinco veces más rápido que el modelo con M4 y puede ser hasta 18 veces más rápida que la iMac con procesador Intel más popular.

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La iMac añade Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ethernet de 2,5 Gigabit, hasta cuatro puertos Thunderbolt 4 y compatibilidad con dos monitores externos 6K. REUTERS/Yves Herman

La iMac incorpora Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ethernet de 2,5 Gigabit, hasta cuatro puertos Thunderbolt 4 y un SSD con velocidades de lectura y escritura hasta dos veces superiores. Además, permite conectar hasta dos monitores externos 6K.

Mantiene una pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas, cámara, parlantes, micrófonos y accesorios a juego. Estará disponible en siete colores: azul, verde, rosa, amarillo, morado, naranja y plata.

Con macOS 27, el equipo suma Siri AI y funciones de Apple Intelligence integradas en apps nativas para tareas diarias y creativas avanzadas.

Apple presentó el nuevo iPad Mini

Apple presentó el nuevo iPad mini, una versión más delgada, ligera y resistente que incorpora pantalla OLED, procesador A20 Pro y nuevas funciones de inteligencia artificial. El dispositivo y el Smart Folio estarán disponibles desde el viernes 6 de noviembre, mientras que la preventa en Estados Unidos comenzará el 28 de octubre.

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El iPad mini incorpora el chip A20 Pro, cámaras de 12 MP, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, módem C2 y funciones de Siri AI con iPadOS 27. (Apple)

El equipo tiene un grosor de 5,4 milímetros, certificación IP67 contra agua y polvo, y una pantalla OLED Super Retina XDR de 8,5 pulgadas. Ofrece hasta 1.200 nits de brillo máximo, relación de contraste de 2.000.000:1 y una opción de acabado nanotexturizado para reducir reflejos.

El chip A20 Pro incorpora un CPU de seis núcleos y una GPU de siete núcleos con Neural Accelerators. Según Apple, permite un rendimiento de inteligencia artificial hasta 4,5 veces superior, gráficos hasta 2,7 veces más rápidos y un desempeño multihilo hasta un 60% mayor que en la generación anterior.

Incluye cámara frontal Center Stage de 12 MP, cámara trasera de 12 MP con grabación 4K, sistema Acoustic Display, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y conectividad celular con módem C2. Con iPadOS 27, suma Siri AI y herramientas de Apple Intelligence para búsquedas, edición de fotos y automatizaciones.

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