Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s y más: los juegos recomendados por PlayStation para jugar en Halloween

Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic y Until Dawn forman parte de las recomendaciones de PlayStation para Halloween. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Guardar

Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic y Until Dawn integran la selección de juegos que PlayStation recomienda para Halloween, con propuestas de supervivencia, terror psicológico y acción.

La lista reúne títulos con mecánicas diferentes: decisiones que alteran el destino de los personajes, investigaciones paranormales cooperativas, exploración, sigilo y combates contra criaturas.

PUBLICIDAD

Entre los juegos elegidos también aparecen Phasmophobia, Amnesia: The Bunker, The Midnight Walk, SAROS, The Last of Us Part II Remastered, Valor Mortis, Silent Hill: Townfall y Alan Wake 2.

Cuál es la lista de PlayStation para Halloween

Until Dawn es una historia interactiva de terror en la que un grupo de amigos vuelve a una cabaña aislada en las montañas un año después de la desaparición de dos integrantes del grupo. Las decisiones del jugador determinan quién sobrevive hasta el amanecer.

Los títulos elegidos incluyen decisiones narrativas, investigaciones cooperativas y enfrentamientos contra criaturas. (Resident Evil Requiem)

SAROS sigue a Arjun Devraj, un agente que explora el planeta Carcosa bajo la influencia de un eclipse. El juego propone combates en tercera persona y un mundo que se transforma después de cada recorrido, mientras el protagonista reúne recursos y enfrenta enemigos hostiles.

PUBLICIDAD

En Phasmophobia, hasta cuatro jugadores investigan locaciones encantadas para identificar distintos tipos de fantasmas. Para hacerlo, utilizan herramientas como lectores EMF, grabadoras EVP, termómetros y cámaras de visión nocturna.

Resident Evil Requiem, el noveno título principal de la franquicia, sigue las historias de la analista del FBI Grace Ashcroft y el agente Leon S. Kennedy.

La experiencia combina combate, investigación, acertijos y administración de recursos, con la posibilidad de alternar entre primera y tercera persona.

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic se desarrolla en el taller abandonado de una mansión de disfraces. (Universal Pictures)

Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic transcurre en el taller abandonado de la mansión de disfraces de Murray. El objetivo es recuperar tecnología de Fazbear, resolver enigmas y evitar al Mimic, un endoesqueleto que puede adaptarse a distintos trajes y apariencias.

PUBLICIDAD

En The Midnight Walk, el jugador acompaña a Potboy, una lámpara perdida, por un mundo de plastilina animado en stop motion. La luz de ese compañero permite distraer a criaturas que se alimentan del fuego mientras el jugador se oculta y avanza por el recorrido.

Amnesia: The Bunker se desarrolla en un búnker abandonado de la Primera Guerra Mundial. El jugador controla al soldado francés Henri Clément, que debe administrar munición y provisiones, mantener encendidas las luces y escapar de una criatura que reacciona a sus ruidos y movimientos.

The Last of Us Part II Remastered incorpora mejoras técnicas y un modo de supervivencia llamado Sin retorno. (The Last of Us)

The Last of Us Part II Remastered retoma la historia de Ellie y Abby cinco años después del viaje de la primera entrega. La versión para PS5 incorpora mejoras gráficas, funciones del control DualSense y Sin retorno, un modo de supervivencia con enfrentamientos aleatorios.

PUBLICIDAD

En Valor Mortis, el jugador controla a William, un soldado de la Grande Armée que murió y resucitó en una versión alternativa de la Europa del siglo XIX.

Una plaga misteriosa se extendió por el continente, y el protagonista debe utilizar el poder que adquirió tras su resurrección para enfrentarse a enemigos y descubrir el origen de la enfermedad.

En Alan Wake 2, Saga Anderson investiga asesinatos rituales mientras Alan Wake busca escapar de una realidad alternativa. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Silent Hill: Townfall presenta a Simon Ordell, quien regresa a St. Amelia para “enmendar las cosas”.

El jugador explora calles y zonas costeras cubiertas por niebla, sigue pistas y utiliza un televisor portátil llamado CRTV para detectar amenazas y hallar fragmentos de la historia. Sus decisiones definen los distintos finales.

PUBLICIDAD

Alan Wake 2 es un juego de terror psicológico y supervivencia protagonizado por Saga Anderson y Alan Wake.

Anderson, una agente del FBI, investiga una serie de asesinatos rituales en Bright Falls, mientras Wake intenta escapar del Lugar Oscuro, una realidad alternativa que cambia a partir de sus escritos. Ambos deben utilizar la luz como herramienta de defensa frente a una oscuridad sobrenatural.