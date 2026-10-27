Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s y más: los juegos recomendados por PlayStation para jugar en Halloween

Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic y Until Dawn integran la selección de juegos que PlayStation recomienda para Halloween, con propuestas de supervivencia, terror psicológico y acción.
La lista reúne títulos con mecánicas diferentes: decisiones que alteran el destino de los personajes, investigaciones paranormales cooperativas, exploración, sigilo y combates contra criaturas.
PUBLICIDAD
Entre los juegos elegidos también aparecen Phasmophobia, Amnesia: The Bunker, The Midnight Walk, SAROS, The Last of Us Part II Remastered, Valor Mortis, Silent Hill: Townfall y Alan Wake 2.
Cuál es la lista de PlayStation para Halloween
Until Dawn es una historia interactiva de terror en la que un grupo de amigos vuelve a una cabaña aislada en las montañas un año después de la desaparición de dos integrantes del grupo. Las decisiones del jugador determinan quién sobrevive hasta el amanecer.
SAROS sigue a Arjun Devraj, un agente que explora el planeta Carcosa bajo la influencia de un eclipse. El juego propone combates en tercera persona y un mundo que se transforma después de cada recorrido, mientras el protagonista reúne recursos y enfrenta enemigos hostiles.
PUBLICIDAD
En Phasmophobia, hasta cuatro jugadores investigan locaciones encantadas para identificar distintos tipos de fantasmas. Para hacerlo, utilizan herramientas como lectores EMF, grabadoras EVP, termómetros y cámaras de visión nocturna.
Resident Evil Requiem, el noveno título principal de la franquicia, sigue las historias de la analista del FBI Grace Ashcroft y el agente Leon S. Kennedy.
La experiencia combina combate, investigación, acertijos y administración de recursos, con la posibilidad de alternar entre primera y tercera persona.
Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic transcurre en el taller abandonado de la mansión de disfraces de Murray. El objetivo es recuperar tecnología de Fazbear, resolver enigmas y evitar al Mimic, un endoesqueleto que puede adaptarse a distintos trajes y apariencias.
PUBLICIDAD
En The Midnight Walk, el jugador acompaña a Potboy, una lámpara perdida, por un mundo de plastilina animado en stop motion. La luz de ese compañero permite distraer a criaturas que se alimentan del fuego mientras el jugador se oculta y avanza por el recorrido.
Amnesia: The Bunker se desarrolla en un búnker abandonado de la Primera Guerra Mundial. El jugador controla al soldado francés Henri Clément, que debe administrar munición y provisiones, mantener encendidas las luces y escapar de una criatura que reacciona a sus ruidos y movimientos.
The Last of Us Part II Remastered retoma la historia de Ellie y Abby cinco años después del viaje de la primera entrega. La versión para PS5 incorpora mejoras gráficas, funciones del control DualSense y Sin retorno, un modo de supervivencia con enfrentamientos aleatorios.
PUBLICIDAD
En Valor Mortis, el jugador controla a William, un soldado de la Grande Armée que murió y resucitó en una versión alternativa de la Europa del siglo XIX.
Una plaga misteriosa se extendió por el continente, y el protagonista debe utilizar el poder que adquirió tras su resurrección para enfrentarse a enemigos y descubrir el origen de la enfermedad.
Silent Hill: Townfall presenta a Simon Ordell, quien regresa a St. Amelia para “enmendar las cosas”.
El jugador explora calles y zonas costeras cubiertas por niebla, sigue pistas y utiliza un televisor portátil llamado CRTV para detectar amenazas y hallar fragmentos de la historia. Sus decisiones definen los distintos finales.
PUBLICIDAD
Alan Wake 2 es un juego de terror psicológico y supervivencia protagonizado por Saga Anderson y Alan Wake.
Anderson, una agente del FBI, investiga una serie de asesinatos rituales en Bright Falls, mientras Wake intenta escapar del Lugar Oscuro, una realidad alternativa que cambia a partir de sus escritos. Ambos deben utilizar la luz como herramienta de defensa frente a una oscuridad sobrenatural.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD