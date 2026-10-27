Guatemala

Guatemala: El cáncer de mama masculino suele detectarse tarde por la falta de controles rutinarios

La oncóloga Kathryn Ruddy advirtió que los varones no reciben estudios preventivos habituales y consultan cuando el tumor ya creció o alcanzó los ganglios linfáticos y otras zonas del organismo

Hombre que toca su pecho junto a una médica en consulta, un lazo rosa y un recuadro anatómico con un nódulo torácico.
Un examen del tórax y la evaluación médica especializada facilitan el diagnóstico oportuno del cáncer de mama en varones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cáncer de mama masculino es poco frecuente, pero el riesgo aumenta con la edad y suele detectarse en etapas más avanzadas porque los hombres no suelen someterse a controles mamarios de rutina. Aunque no hay datos exactos relacionados con el aumento, la oncóloga Kathryn Ruddy, del Centro Oncológico Integral de Mayo Clinic en Guatemala, advirtió que la consulta temprana ante cambios físicos puede evitar que el tumor crezca o se disemine.

El signo más habitual es un bulto, que puede sentirse más firme que el tejido que lo rodea y presentar bordes irregulares. Como los hombres tienen menos tejido mamario, estas lesiones suelen aparecer cerca del pezón.

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También pueden manifestarse secreción por el pezón o dolor en el pecho o la mama. El carcinoma ductal es el tipo más común entre los hombres, al igual que ocurre en los casos femeninos.

Hombre que palpa su pecho junto a una ilustración del sistema linfático, un detalle celular ampliado y pantallas con estudios médicos.
Un montaje médico representa la palpación mamaria, el sistema linfático y los estudios diagnósticos empleados frente al cáncer de mama masculino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas y factores que elevan el riesgo

Las mamografías y los exámenes mamarios no suelen recomendarse como estudios de detección para los hombres, por lo que muchos descubren el bulto por sí mismos. Ruddy pidió consultar sin demora ante una masa inusual, secreción o molestias en el pecho para determinar su causa.

Los antecedentes familiares de cáncer de mama, en particular cuando hubo casos masculinos, incrementan el riesgo. Las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2 también figuran entre los factores conocidos.

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El síndrome de Klinefelter, una afección poco frecuente que ocurre cuando un hombre tiene un cromosoma X adicional, se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Las anomalías testiculares y hepáticas que alteran los niveles hormonales también pueden influir.

La radioterapia sobre la pared torácica, utilizada en ocasiones para tratar el linfoma, es otro factor de riesgo. Los cambios en la pared torácica, el pezón, las axilas o el cuello requieren una evaluación médica.

Diagnóstico, estadios y opciones terapéuticas

Los hombres con síntomas suelen realizarse una mamografía y una ecografía; en algunos casos, también una resonancia magnética de mama. Si los estudios generan preocupación, el siguiente paso es una biopsia para analizar una muestra de células mamarias.

La enfermedad se clasifica del estadio cero al cuatro, como sucede en las mujeres. Si se identifica en estadio cero, antes de que se vuelva invasiva, casi todos los pacientes se curarán, explicó la especialista.

El estadio 4 indica que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo y, por lo general, puede tratarse pero no eliminarse por completo. Los tumores mamarios femeninos se detectan más a menudo en los estadios cero y uno, mientras que una proporción mayor de los casos masculinos se diagnostica en los estadios 2, 3 y 4.

“El pronóstico del cáncer de mama en un hombre no es peor que el del cáncer de mama en una mujer” cuando se diagnostica en la misma etapa, sostuvo Ruddy. La diferencia es que los casos masculinos aparecen con mayor frecuencia cuando el tumor ya creció en la mama o alcanzó los ganglios linfáticos de la axila y otras zonas del cuerpo.

Los diagnósticos entre los estadios cero y tres incluyen cirugía como parte del tratamiento. La mastectomía, que extirpa todo el tejido mamario, es una opción habitual, aunque algunos pacientes eligen una tumorectomía para retirar solo una parte de la mama.

En el estadio cuatro, el tratamiento se basa principalmente en medicamentos que actúan contra el cáncer en todo el organismo. Las decisiones sobre quimioterapia, terapia endocrina y radioterapia para hombres se apoyan en gran medida en los resultados obtenidos en mujeres con esta enfermedad.

El Consorcio de Investigación Traslacional sobre el Cáncer de Mama inscribe hombres en el ensayo ETHAN, destinado a pacientes recientemente diagnosticados en estadios uno a tres. El estudio compara medicamentos antiestrogénicos y terapias dirigidas para establecer cuál reduce mejor el tamaño del tumor antes de la cirugía.

Algunos pacientes pueden sentirse aislados o avergonzados porque esta enfermedad suele asociarse a las mujeres. Ruddy recomendó conversar sobre esas emociones con el equipo médico y buscar contacto con sobrevivientes de cáncer de mama masculino, de forma presencial o mediante grupos de apoyo en línea. *Con información de RRPP Guatemala

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