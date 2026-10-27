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Franco Colapinto no correrá la primera práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1: los motivos

El piloto argentino será reemplazado por Gabriele Mini, debido a las pruebas obligatorias a los pilotos novatos en cada temporada. Recuperará su butaca para el segundo ensayo

Franco Colapinto busca dejar atrás sus tres abandonos seguidos, luego de las últimas dos carreras y la Sprint de Singapur (Créditos: Reuters/Caroline Chia)
Franco Colapinto busca dejar atrás sus tres abandonos seguidos, luego de las últimas dos carreras y la Sprint de Singapur (Créditos: Reuters/Caroline Chia)
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Alpine comenzó su preparación para afrontar el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el próximo fin de semana correspondiente al calendario de la Fórmula 1. La escudería sumó un punto en los Estados Unidos, pero necesita seguir su curva ascendente en la segunda cita de la gira americana, que también contempla Brasil y Las Vegas. Con vistas a este desafío, Franco Colapinto tendrá una práctica menos que Pierre Gasly porque se decidió que el piloto argentino ceda su butaca a Gabriele Mini para el primer ensayo del día viernes.

Esta decisión tiene relación con una cuestión reglamentaria porque todos los pilotos deben ceder su presencia a un rookie (novato) en un entrenamiento libre en dos ocasiones por temporada. A Colapinto ya le había tocado dejarle su lugar en la FP1 de Hungría a Paul Aron, quien también reemplazó a Gasly en Monza, Italia. De esta manera, el ex hombre de Williams saltará a pista por primera vez ese mismo viernes desde las 19:00 (hora argentina) para la FP2.

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El team francés confirmó la determinación a través de sus redes sociales y dio a conocer diferentes declaraciones del argentino, entre las que se encuentra una en la que habló de su ausencia en la primera hora de práctica a más de 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar de la Ciudad de México: “Como Gabriele (Mini) conducirá mi auto en la última sesión obligatoria de práctica libre 1 para pilotos novatos, espero con ganas salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, iniciar un fin de semana competitivo para nosotros”.

Alpine confirmó que Gabriele Mini reemplazará a Franco Colapinto en la FP1 del GP de México
Alpine confirmó que Gabriele Mini reemplazará a Franco Colapinto en la FP1 del GP de México

“Fue una verdadera pena abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños tras el incidente con Arvid (Lindblad). Habíamos progresado de forma razonable, si se tiene en cuenta que largamos desde el fondo y con neumáticos duros, pero ahora toda nuestra atención está puesta en Ciudad de México, con el objetivo de tener un fin de semana más directo y positivo”, manifestó el pilarense de 23 años en busca de dar vuelta la página con rapidez.

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A continuación, se refirió al trazado latinoamericano: “El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es un circuito especial para correr y genera una gran sensación por el apoyo de los aficionados mexicanos. La gran altitud sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que ajustar la puesta a punto del auto a condiciones muy particulares e intentar quedar en la posición más competitiva posible”.

Mini debutará en un entrenamiento de la Fórmula 1. De esta manera, ampliará su escala de crecimiento, luego de haberse sumado a la Alpine Academy en 2023, cuando pilotaba en la Fórmula 3. Actualmente, ocupa el cuarto lugar del campeonato de Fórmula 2 con dos victorias y otros siete podios. Esta temporada ya había participado en los Testing Previous Cars (TPC), el programa de pruebas con autos anteriores del equipo en el que se subió regularmente al A525 del año pasado.

Gabriele Mini
Gabriele Mini es uno de los animadores del campeonato de la Fórmula 2

Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 y participar en mi primera práctica libre 1 de Fórmula 1. Formo parte de la Alpine Academy hace varios años y avancé por las categorías formativas hasta competir en una sesión oficial de Fórmula 1. Será un momento muy especial para mí”, confesó el italiano de 21 años antes de afrontar una gran oportunidad en su carrera.

En este sentido, le agradeció al asesor Flavio Briatore por esta posibilidad, y añadió: “Realicé una gran preparación en la base de Enstone, con trabajo en el simulador y junto a los ingenieros, para asegurarme de estar lo más preparado posible y poder rendir al máximo, tanto a nivel personal como para el equipo”.

“Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible en pista y aportar datos y comentarios valiosos al equipo, con la intención de preparar un fin de semana exitoso, en el que Pierre y Franco buscarán sumar puntos”, concluyó.

Con el punto obtenido gracias al 10° lugar de Pierre Gasly en los Estados Unidos, Alpine rompió una racha de tres Grandes Premios sin sumar unidades. Ocupa el sexto escalón en el campeonato de constructores con 69 unidades, lejos del quinto lugar de Racing Bulls (102).

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 (Argentina) / 12.30 (México)

Práctica libre 2: 19.00 (Argentina) / 16.00 (México)

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 (Argentina) / 11.30 (México)

Clasificación: 18.00 (Argentina) / 15.00 (México)

Domingo 1 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 17.00 (Argentina) / 14.00 (México)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

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