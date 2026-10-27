Política

Presupuesto: el Gobierno afirmó que se eliminaron 81.000 puestos de trabajo y que seguirá con los recortes

Los funcionarios Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña defendieron ante diputados las medidas de Federico Sturzenegger. El oficialismo apura reuniones en busca de las firmas para dictaminar. Aseguran que fueron quitados los artículos sobre discapacidad

El Gobierno afirmó que se eliminaron 81.000 puestos de trabajo y que seguirá con los recortes
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En lo que debería ser la anteúltima reunión de la comisión de Presupuesto para debatir el proyecto de ley de ingresos y egresos para 2027, el oficialismo modificó el tono del debate y definió que fuera informativa, por lo que se hicieron presentes en la sala del anexo dos funcionarios del Ministerio de Desregulación: el subsecretario Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, y Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública.

En paralelo al encuentro en comisión se realizó una videollamada entre el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el presidente de la Cámara, Martín Menem. Eso ocurrió en la previa de un llamado que hizo el titular de la Cámara Baja a los presidentes de los bloques dialoguistas para terminar de afinar el Presupuesto, con el fin de lograr las firmas y dictaminar mañana.

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Según fuentes parlamentarias, el oficialismo cedió y retiró los artículos del 36 al 41, que se oponían al proyecto de discapacidad, lo que también generó una mejora con los socios y ayudaría a que mañana el bloque de La Libertad Avanza obtenga las firmas necesarias.

Los funcionarios hicieron una defensa del accionar del ministerio que conduce Federico Sturzenegger y anunciaron que desde su creación “se eliminaron 81.000 puestos de trabajo” y que, en medio de una gran apertura de retiros voluntarios, “estamos organizando un nuevo sistema de liquidación de haberes”.

Maximiliano Fariña
Maximiliano Fariña

Ambos funcionarios, que fueron citados a último momento porque hasta ayer a la tarde no se sabía quiénes iban a exponer, recibieron preguntas vinculadas con la caída de servicios como parte de la desregulación.

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Con escasa presencia de diputados de los bloques del medio, Cacace fue respondiendo a los cuestionamientos del bloque de Unión por la Patria, donde se hizo referencia a la “caída de mil servicios del INTI, del INTA, recortes de Vialidad”.

“Yo creo en un Estado que construya eficiencia, pero para devolverle a la ciudadanía mejores condiciones de vida. Creo que a esa muy buena intención de tener un Estado eficiente le falta, lamentablemente, posiblemente por un sesgo ideológico, por un alejamiento de las condiciones de vida de nuestra población, la mirada tan importante de para qué tomamos las medidas que tomamos, si van a afectar o perjudicar al conjunto de la población argentina”, señaló Victoria Tolosa Paz.

La diputada Sabrina Selva le apuntó a los gastos del ministerio y cuestionó al funcionario respecto del incremento de personal en la cartera de Sturzenegger.

Cacace llevó la voz cantante y señaló que su secretaría “tiene un presupuesto de 870.000 dólares para todo el año y es la más pequeña del Estado”, lo que generó la respuesta de Selva, que aseguró que “para el daño que hace es bastante poco”.

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - federico sturzenegger
Federico Sturzenegger (RS Fotos)

Pero los funcionarios no se amilanaron ante las preguntas de los diputados y las diputadas del peronismo y mantuvieron la postura de seguir avanzando con los recortes. “Eliminamos 17.000 artículos, 2.800 normas modificadas, 800 normas de desregulación”, dijo Cacace. “Nosotros creemos que se puede seguir recortando más, por ejemplo”, agregó Fariña.

El exdiputado de la UCR, hoy secretario de Desregulación, señaló ante las críticas de la oposición que ellos “podíamos proteger a las cadenas o a los consumidores, siempre defendemos a los consumidores” y que Sturzenegger tiene “una fijación, que es revisar mercado por mercado, viendo las regulaciones que han generado precios distorsionados y que trabaron tanto la economía”.

Aunque en varias ocasiones los diputados apuntaron a lo recaudado por los impuestos líquidos que tienen asignación específica y que el Ejecutivo no cumple, Cacace evitó en todas las oportunidades responder. “Desregularon los peajes, se cobra el peaje de la ruta 7 y este fin de semana 120 autos rompieron cubiertas por el mal estado de las rutas”, señaló el diputado Martín Aveiro. El secretario también evitó responder.

Por último, Cacace hizo referencia al “tema puntual de lo naviero y del practicaje, que hay que abordar con seriedad”.

El cierre de las preguntas quedó a cargo de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien pidió no apurarse para dictaminar, teniendo en cuenta que se busca ir al recinto el 18 de noviembre.

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