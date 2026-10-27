Sociedad

El Colegio Nacional Buenos Aires prohibió que los alumnos usen el celular en las aulas

La escuela preuniversitaria aprobó una resolución propia para impedir el uso de los dispositivos durante el horario de clase. Se da luego de la normativa que ya regía para las secundarias de la ciudad desde principios de este año

El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso de celulares y tablets dentro de las aulas mediante una resolución propia
El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso de celulares y tablets dentro de las aulas mediante una resolución propia
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El Colegio Nacional Buenos Aires aprobó una resolución propia que prohíbe el uso de los celulares durante los horarios de clase en las aulas. La medida llega después de que el Gobierno porteño avanzara con la medida en los secundarios a principio de este año y dos años después de su implementación en el nivel inicial y primario.

Según el comunicado que difundieron desde la institución preuniversitaria, remarcaron que “todos tenemos que tomar conciencia de la importancia del espacio del aula y del momento de la clase” y afirmaron: “No queremos que decaiga la atención ni la participación de los estudiantes en las clases, ni que se erosione el aula y el Colegio como espacio de socialización”.

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Mediante la Resolución N° 12/2026, aprobada por el Consejo Escolar Resolutivo, los estudiantes del establecimiento dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no podrán utilizar celulares, tablets ni ningún dispositivo electrónico análogo durante las horas de clases. La normativa contempla excepciones para quienes necesiten sus equipos por razones de salud o accesibilidad, y también habilita su empleo cuando un docente lo proponga como herramienta pedagógica complementaria. Los alumnos que incumplan la disposición pueden enfrentar sanciones disciplinarias, según detalla el propio texto de la resolución.

La normativa del colegio preuniversitario fija sanciones disciplinarias y contempla excepciones por cuestiones de salud o tareas pedagógicas
La normativa del colegio preuniversitario fija sanciones disciplinarias y contempla excepciones por cuestiones de salud o tareas pedagógicas

En su comunicado, la institución enumeró los motivos que impulsaron la decisión: interrupciones constantes provocadas por las notificaciones, menor atención al docente y a los contenidos de cada clase, aumento de los llamados de atención, disminución de las interacciones durante los recreos y exposición a conflictos en entornos digitales. “La presencia de las pantallas en nuestra vida cotidiana es un desafío muy grande tanto para los adultos como para los jóvenes”, advirtió el colegio en la carta dirigida a su comunidad educativa, donde también señaló la intención de “fomentar el uso responsable de la tecnología y propiciar un ambiente digital saludable”.

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La resolución del Buenos Aires se inscribe en un proceso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) inició en agosto de 2024, cuando el Ministerio de Educación porteño firmó la resolución N° 2075 para restringir los teléfonos en el nivel inicial y en la primaria, tanto en las aulas como en los recreos. En ese momento, la ministra Mercedes Miguel descartó una prohibición total en la secundaria y optó por exigir que los dispositivos permanecieran guardados salvo que los profesores los solicitaran para actividades planificadas. Sin embargo, en marzo de 2026 el gobierno porteño profundizó la medida y declaró “aulas libres de celulares y dispositivos personales en los tres niveles educativos”, según anunció la propia funcionaria en la red social X.

“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda para que los chicos aprendan. Es un problema grave que tenemos y nos hacemos cargo de encontrarle una solución”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los resultados de un relevamiento de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa (UEICEE) realizado en 2025 respaldaron la ampliación de las restricciones. Según ese estudio, 7 de cada 10 alumnos de primaria y 6 de cada 10 de secundaria reconocieron que prestaban más atención y aprendían mejor sin sus teléfonos. Además, más de la mitad afirmó que conversaba más con sus compañeros tras la regulación. Una evaluación complementaria del gobierno porteño reveló que el 34,8% de los docentes encuestados observó una mejora considerable en la atención en clase, el 34,4% experimentó una reducción significativa en las interrupciones y el 28,2% percibió avances en los logros de aprendizaje. Entre los estudiantes, dos de cada tres manifestaron conversar más con sus pares y el 38,6% sintió una mejoría notable en su capacidad de concentración.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la restricción de los dispositivos móviles en todos los niveles escolares en marzo de 2026
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la restricción de los dispositivos móviles en todos los niveles escolares en marzo de 2026

La discusión sobre el rol de los dispositivos móviles en las escuelas no es exclusiva de Argentina. Países como Francia, Brasil, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y varios estados de Estados Unidos ya implementaron medidas que regulan o prohíben directamente la utilización de teléfonos en establecimientos educativos. Dentro del territorio argentino, tanto CABA como múltiples provincias adoptaron o se encuentran en vías de adoptar normativas en la misma dirección, en lo que representa una tendencia creciente en el sistema educativo del país.

Los datos del informe PISA elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2022 aportan un diagnóstico contundente para el caso argentino: el 54% de los alumnos del país admitió perder la atención durante las clases a causa del celular, una cifra que casi duplica el promedio del 30% registrado en los países miembros de la organización. El mismo estudio concluyó que los sistemas educativos con restricciones vigentes exhiben menores niveles de dispersión entre sus estudiantes, un hallazgo que refuerza la línea adoptada por las autoridades porteñas y por instituciones como el Colegio Nacional Buenos Aires.

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