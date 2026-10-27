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Nancy Pazos chocó en la avenida General Paz: “Fui la primera que atendió al motoquero”

En diálogo con Teleshow, la conductora y periodista relató los hechos sucedidos este mediodía cuando regresaba del gimnasio

Nancy Pazos vestida de gala habla frente a un micrófono con un hombre detrás y un fondo oscuro con luces tenues
Nancy Pazos chocó en General Paz(RSFotos)
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Nancy Pazos protagonizó un siniestro vial en la avenida General Paz a la altura de Zapiola, en sentido al Río de la Plata, tras colisionar con una motocicleta. El hecho, ocurrido este martes, derivó en un operativo con traslado de peritos al lugar y en versiones cruzadas sobre el estado de la conductora al momento del impacto. La palabra de la periodista a Teleshow.

El choque se produjo a las 12:37 sobre la traza de la General Paz, una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana de Buenos Aires. Según se pudo establecer, el motociclista involucrado, un hombre de 44 años, fue trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos sin riesgo de vida y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. La periodista y conductora de televisión, en tanto, no necesitó recibir atención médica en el lugar, según el parte oficial de la Policía de la ciudad de Buenos Aires.

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Teleshow se contactó con Pazos, quien relató las consecuencias del siniestro vial. Ante versiones de haberse negado a hacerse el test de alcoholemia, la periodista lo negó de manera categórica. “Todo mentira. Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia”, dijo la conductora a este medio. “Me quedé 25 minutos con una chica y dos motoqueros más. Cualquiera de ellos puede decir la verdad. Tengo el celu del señor. Y estoy chateando con él”, aseguró.

Pazos habló con Infama tras no lograr entrar al cumpleaños de Charly
Pazos habló con Infama tras no lograr entrar al cumpleaños de Charly

Después de una hora me metí en el auto porque la misma policía me dijo que esperara adentro del auto hasta que llegara el perito. Pero yo venía del gimnasio. No de un almuerzo, eran las 12.40 aproximadamente. Iba a mi trabajo”, explicó Nancy. La conductora de IA - Inteligencia Artesanal (C5N) contó que no sufrió ningún golpe. “Solo se rompió el espejo del auto, por suerte no fue nada”, aclaró.

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El viernes pasado, Nancy protagonizó un divertido momento en el cumpleaños de Charly García. Ella misma contó que no logró ingresar al festejo por los 75 años del músico pese a que había llegado como acompañante de un amigo invitado. La periodista relató que esperó en la puerta, entregó el regalo que había llevado y se retiró del lugar.

La conductora reconstruyó la situación durante una charla con Marina Calabró y Luis Ventura. Según explicó, la invitación surgió el mismo viernes, cuando un amigo le consultó si debía asistir al cumpleaños del músico. Pazos se ofreció a acompañarlo y luego recibió una invitación digital con la ubicación del encuentro.

En una cobertura para el programa televisivo Infama, la periodista Nancy Pazos relata por qué no pudo ingresar al festejo de cumpleaños del músico Charly García. Al no figurar en la lista de invitados, la comunicadora debió permanecer en el acceso exterior del recinto, donde entregó un paquete con un obsequio al hermano del homenajeado y posteriormente brindó declaraciones ante el micrófono del canal América TV sobre lo sucedido.

Después de terminar su programa de televisión, Pazos cambió los planes que tenía para esa noche y se dirigió al festejo con un obsequio. Había elegido una corbata con un sol bordado, de producción argentina, que había usado semanas antes al aire.

Al llegar, una situación le llamó la atención. “Pude estacionar a 20 metros y ahí empecé a pensar ‘esto es una fiesta chica’”, recordó sobre la celebración de Charly García.

En la entrada le consultaron si figuraba en la lista de invitados. Como su nombre no estaba incluido, dio el de su acompañante para que lo buscaran dentro del salón. Sin embargo, el acceso no se resolvió.

“Yo le hice seña de andá para adentro (a su amigo), porque era más escándalo todavía”, señaló al referirse a la posibilidad de que la situación ganara mayor exposición.

De acuerdo con su relato, Daniel García, hermano del cantante, se acercó preocupado a la puerta, aunque no pudo autorizar el ingreso. “No pudo, porque la lista no la manejaba él”, contó Pazos.

Ante esa situación, decidió dejar el regalo para que se lo entregaran al músico y se fue. “Yo no voy a andar explicándole a nadie más, yo me voy”, sostuvo.

El cierre de la jornada quedó lejos de la celebración que esperaba. “Terminé comiéndome un pancho”, dijo Pazos al contar qué hizo luego de retirarse del lugar.

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