Cuánto espacio ocupará GTA 6 en PS5: revelan que será casi lo mismo de tres juegos

Grand Theft Auto VI requerirá 210 gigabytes de almacenamiento para su instalación en PlayStation 5, según registros de la red PSN. (Rockstar)

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Grand Theft Auto VI necesitará 210 gigabytes (GB) de espacio de almacenamiento para instalarse en PlayStation 5, según un nuevo descubrimiento que anticipa el tamaño , según un nuevo descubrimiento que anticipa el tamaño del próximo lanzamiento de Rockstar Games.

El dato llega apenas unas semanas antes de la fecha de estreno, fijada para el 19 de noviembre, y obliga a los jugadores a revisar cuánto espacio libre tienen disponible en sus consolas antes de que el título llegue a las tiendas digitales.

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Qué se sabe del espacio que ocupará GTA 6 en PS5

La cifra proviene de PlayStation Game Size, una cuenta de X dedicada a compartir información basada en los registros disponibles en la base de datos de PSN, la red de PlayStation.

Según esta fuente, el recorrido por Leónida y Vice City demandará 210 GB en PS5. Se trata de un número que todavía no cuenta con confirmación oficial por parte de Rockstar Games, aunque se espera que sea idéntico en Xbox Series X|S, ya que por ahora no existe una cifra específica para la consola de Microsoft.

El título debutará en formato exclusivamente digital y carecerá de una edición física que permita reducir el tamaño inicial de descarga. (Rockstar)

Al tratarse de un título exclusivamente digital, todos los usuarios que quieran jugar desde el primer día tendrán que hacer espacio en sus sistemas para albergar la descarga completa, sin posibilidad de recurrir a una versión física que reduzca ese peso inicial.

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La misma cuenta informó, además, que el lanzamiento del juego está previsto para la medianoche, de acuerdo con los datos disponibles en PSN. Ese detalle podría significar que los jugadores más impacientes recurran al truco de cambiar la región de su consola a Nueva Zelanda para acceder a Leónida y Vice City horas antes de que la medianoche llegue a su propio país, aunque todavía queda por verse si Rockstar opta por un lanzamiento simultáneo en todo el mundo.

Además, las personas que hayan hecho la reserva del título podrán realizar la descarga desde el 12 de noviembre, lo que les daría el tiempo adecuado para disfrutarlo desde el primer día sin esperas.

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El espacio demandado por GTA VI duplica los 105 gigabytes que ocupó Red Dead Redemption 2 en PlayStation 4 Pro.

Cómo se compara con Red Dead Redemption 2 y otros títulos recientes

El tamaño de GTA VI duplica al de Red Dead Redemption 2, el anterior gran lanzamiento de Rockstar Games, que requirió unos 105 GB en PS4 Pro, aunque el espacio recomendado para su instalación completa ascendía a 150 GB.

La comparación también deja mal parado a otro estreno de este mismo año: Call of Duty: Modern Warfare 4 se puede descargar con unos 120 GB de almacenamiento disponible, contando campaña y modo multijugador, bastante por debajo de lo que exigirá el nuevo trabajo de Rockstar.

El contraste resulta llamativo si se tiene en cuenta que GTA VI promete el mapa más grande jamás construido por el estudio, acompañado de un nivel de detalle gráfico y sistemas de realismo que, según se ha explicado en distintas ocasiones, justificarían ese peso superior al de sus predecesores directos.

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El peso del archivo se fundamenta en las dimensiones del mapa de Leónida y Vice City, el de mayor superficie creado por Rockstar Games. (Rockstar Games)

Cuáles son los videojuegos más grandes de la historia reciente

Pese a la magnitud de la cifra, GTA VI no alcanzaría el podio de los juegos más pesados jamás lanzados. ARK: Survival Evolved supera los 400 GB una vez instalados todos sus contenidos descargables y expansiones, mientras que Microsoft Flight Simulator puede dispararse por encima de esa misma marca al sumar paquetes de texturas fotogramétricas y ciudades completas en local.

En la categoría de experiencias para un solo jugador, Final Fantasy VII Rebirth ronda los 155 GB y Final Fantasy XVI, en su versión para PC, se aproxima a los 170 GB. Ambos quedan por debajo de los 210 GB que demandaría GTA VI, lo que refuerza la idea de que el nuevo título de Rockstar se ubicará entre las instalaciones más voluminosas del catálogo actual para un solo juego de mundo abierto.

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