Con delantales personalizados y temática de MasterChef: así fue el increíble festejo de cumpleaños de Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara

Wanda Nara compartió imágenes de la celebración del cumpleaños de su hija Isabella Icardi

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Con gorros de chef, delantales personalizados, una mesa de pastelería y una ambientación en tonos pastel, Wanda Nara celebró los 10 años de Isabella Icardi con un festejo al aire libre en un hotel porteño. La empresaria compartió en Instagram una secuencia de fotos y videos de la jornada, que reunió a familiares, amigos y un grupo de chicos alrededor de una propuesta bautizada como IsiChef, en alusión a MasterChef, el ciclo que conduce su mamá.

La hija menor de Wanda fue la protagonista de una tarde que tuvo como eje la cocina. Isabella lució un gorro blanco intervenido con corazones, brillos y su nombre, además de un delantal con una letra “I” dentro de un círculo y la inscripción “IsiChef”. Sus primos y algunos de sus amigos también llevaron accesorios similares, como parte de la actividad pensada para los invitados más chicos.

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Isabella Icardi festeja su cumpleaños con una ambientación de cocina en un patio decorado con pasteles y guirnaldas de globos

La celebración se realizó en el patio del hotel, frente a una fachada de estilo clásico con columnas, balcones, ventanales y un sector rodeado de vegetación. Dos grandes arcos de globos marcaron el ingreso al espacio principal. La combinación incluyó tonos rosa, lila, celeste, amarillo, blanco y fucsia, además de globos transparentes que tenían en su interior imágenes de Isabella con gorros de cumpleaños.

Las mesas fueron preparadas con manteles a rayas amarillas y blancas, vajilla de té, cubiertos dorados y servilletas en colores claros. En cada lugar había sombreros de cumpleaños de distintos diseños: algunos lisos, otros con estampado floral y pompones. Las sillas de madera se decoraron con abanicos circulares de papel en lila, celeste, rosa y amarillo.

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Zaira Nara acompaña a su sobrina Isabella durante el festejo de su cumpleaños, en el que la niña viste un delantal y un gorro de cocina personalizados.

En el centro de la escena estuvieron las tortas. Hubo preparaciones de varios pisos, con crema en rosa, celeste, amarillo y blanco, además de moños, flores, cerezas y relieves. Algunas de las piezas tenían una estética inspirada en las pastelerías tradicionales, mientras que otras llevaron figuras recortadas con las caras de los invitados y gorritos de cumpleaños.

La mesa de dulces incluyó tortas de diferentes tamaños y diseños, junto con una variedad de productos de pastelería, que acompañaron la merienda. En una de las imágenes se ven tres grandes preparaciones en primer plano: una torta principal de varios niveles, decorada con guirnaldas de crema y figuras de cumpleaños; otra alta de color rosa, y una tercera con volados y tonos claros.

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Wanda Nara y sus allegados posan junto a Isabella Icardi alrededor de la mesa dulce durante la celebración de su décimo cumpleaños

La decoración también sumó guirnaldas de luces que atravesaron el patio de un extremo a otro. En las fotos aéreas se aprecia el armado completo, con las mesas dispuestas en el centro, los arcos de globos frente a las puertas del hotel y sectores de descanso con sillones rosados y mesas auxiliares.

Wanda Nara posó junto a Isabella frente a la mesa principal. La conductora y empresaria eligió una remera blanca, jean, un saco gris a cuadros y accesorios dorados.

Wanda Nara posa junto a sus hijas Francesca e Isabella Icardi con atuendos de cocina durante un festejo infantil al aire libre.

En otra postal, Isabella aparece junto a Viggo, hijo de Zaira Nara. Ambos lucen los gorros de chef y los delantales de IsiChef. “Los amo”, escribió Wanda sobre la foto, junto a una mención a su hermana.

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La homenajeada también tuvo sus propias imágenes durante la actividad. En una de ellas se la ve sonriente, con un buzo marrón, el delantal blanco y el gorro bordado con su nombre. Detrás suyo aparecen las mesas preparadas para los invitados, la decoración de globos y parte de la pastelería.

Un grupo de niñas con gorros de cocinero participa en el festejo de cumpleaños de Isabella Icardi alrededor de una mesa decorada con tortas

Isabella Icardi cumplió 10 años rodeada por sus seres queridos, en una celebración que puso el foco en los detalles elegidos para ella. Las fotos mostraron desde los preparativos del patio hasta las imágenes familiares tomadas frente a la mesa de tortas.

El festejo reunió a miembros de la familia Nara y a amigos cercanos de la cumpleañera. Entre los presentes estuvieron Nora Colosimo, abuela materna de Isabella, y Andrés Nara, su abuelo. También asistió Zaira Nara, quien llegó con sus hijos y compartió distintos momentos con sus sobrinos.

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Una mesa servida con diversas tortas, vajilla y bonetes forma parte de la celebración de cumpleaños de Isabella Icardi al aire libre.

La lista de invitados incluyó a la abogada Ana Rosenfeld y a la hija de Evangelina Anderson, además de Martín Migueles, pareja de Wanda, entre otras personas del círculo de la familia. Una de las fotos grupales mostró a adultos y chicos reunidos alrededor de la mesa principal, con Isabella en el centro y las tortas al frente.

La empresaria publicó esa postal en blanco y negro y la acompañó con un mensaje que definió el clima del encuentro: “Mi bien más preciado, la familia y los amigos”. En la imagen aparecen varias generaciones de la familia junto a los chicos que participaron de la tarde.

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El exterior presenta mesas preparadas, arcos de globos y luces colgantes dispuestos para el festejo de cumpleaños de Isabella Icardi.

Además de mostrar los detalles de la fiesta, Wanda Nara dedicó un posteo especial a Isabella en su perfil de Instagram. La conductora eligió una serie de imágenes de la celebración y escribió un texto para su hija menor.

“ISI. Cumplís 10 años, sos la más chiquitita de la familia y a la vez la que más nos cuida y enseña. Quiero que sepas que siempre vamos a estar para vos. Feliz cumple, mamá”, expresó Wanda.

Isabella Icardi viste un delantal y un gorro de cocina personalizados durante la celebración al aire libre de su cumpleaños.

El festejo dejó una colección de postales familiares, con Isabella como anfitriona de su propia propuesta de cocina. Entre los gorros personalizados, las tortas de varios niveles, los globos y la reunión de su entorno más cercano, la hija de Wanda celebró sus 10 años con una tarde diseñada a partir de sus gustos.

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