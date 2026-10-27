El conflicto entre una escudería y su piloto estrella por la renovación del contrato que da de qué hablar en la Fórmula 1

Las negociaciones entre Oliver Bearman y Haas se habrían estancado tras un pedido salarial de 6 millones (REUTERS/Dustin Safranek)

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La continuidad de Oliver Bearman en Haas para la temporada 2027 quedó bajo la lupa tras una versión que indica que el piloto británico habría pedido seis millones de euros por año para renovar su contrato, una cifra que la escudería estadounidense no estaría dispuesta a afrontar. La información no cuenta con una confirmación oficial de las partes, pero ya circuló en varios medios especializados de Fórmula 1.

El origen público de la versión fue una publicación del periodista Marc Limacher en la red social X. “Escucho que Oliver Bearman sería exigente en su contrato 2027 con Haas. El piloto inglés pediría seis millones de euros al equipo estadounidense para la próxima temporada. Haas no prevé pagar tanto a su piloto y las conversaciones se ralentizan por el momento”, escribió.

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La situación llamó la atención porque tanto Bearman como Haas habían expresado públicamente su voluntad de prolongar el vínculo. El piloto, de 21 años, se consolidó como una de las referencias del equipo durante la temporada y su continuidad parecía una posibilidad probable antes de que aparecieran las diferencias contractuales.

Durante el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, Bearman admitió que existían asuntos pendientes en su futuro, aunque evitó señalar el aspecto económico como causa del retraso. El británico sostuvo que él y Komatsu querían continuar juntos, pero indicó que había cuestiones contractuales que no dependían directamente de él.

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“Por mi parte, y creo que también por la de Ayao (Komatsu), si no me equivoco, estamos muy seguros de que queremos seguir trabajando juntos. Los únicos puntos de fricción están fuera de mis manos. Son más cuestiones contractuales”, manifestó. Y luego, añadió: “Lo dejo en manos de mi manager y, por supuesto, de Ferrari. Ferrari está involucrada porque, al final del día, soy un piloto de su academia y esa es, en definitiva, la razón por la que estoy aquí. Así que tienen mucho que decir sobre cómo será mi futuro”.

Oliver Bearman acumula 23 puntos en lo que va de la temporada (Reuters/Jerome Miron)

El corredor forma parte de la Academia de Pilotos de Ferrari, por lo que la negociación con Haas involucra más intereses que los propios de una renovación convencional. La escudería italiana conserva influencia sobre el futuro de uno de sus jóvenes talentos y Bearman ha dejado en claro que su objetivo a largo plazo es conducir para Ferrari.

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“Estoy comprometido con Haas y la duración del acuerdo no depende realmente de mí”, remarcó el joven piloto. Además sostuvo que “entre los equipos de mitad de parrilla, Haas es el equipo en el que quiero estar y con el que veo mi futuro. Pero, en algún momento, siento que merecí la oportunidad de buscar un equipo entre los cuatro primeros”.

La posición de Ferrari podría ser determinante en esta historia. Bearman es parte de su programa de desarrollo y tiene la aspiración de llegar al equipo de Maranello. Haas, por su parte, utiliza unidades de potencia de Ferrari y suele funcionar como una plataforma para pilotos vinculados con la escudería italiana.

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Komatsu ha valorado el rendimiento del británico y proyecta para él un papel central dentro de la estructura. Haas anunció la llegada del brasileño Rafael Câmara para 2027, en reemplazo de Esteban Ocon, y Bearman podría asumir una función de referencia junto al nuevo piloto.

La escudería estadounidense tendría, por lo tanto, razones deportivas para asegurar su continuidad. Bearman aportó 23 de los 30 puntos que lleva acumulado el equipo en lo que va de la temporada.

Así quedó el mapa de pilotos de la F1 2027 con la llegada de Rafael Camara

Con el anuncio de Camara, solo 3 lugares aún continúan libres en la grilla de pilotos para la temporada 2027. El lugar del acompañante del brasileño, que parecía ser una fija de Oliver Bearman hasta que salió a la luz esta información, y las dos de Racing Bulls, actualmente ocuapdas por Liam Lawson y Arvid Lindblad.

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Las escuderías que tienen todo confirmado son McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri), Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton), Red Bull (Max Verstappen e Isack Hadjar), Mercedes (Kimi Antonelli y George Russell), Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll), Alpine (Pierre Gasly y Franco Colapinto), Williams (Alex Albon y Carlos Sainz), Audi (Niko Hulkenberg y Gabriel Bortoleto) y Cadillac (Checo Pérez y Valtteri Bottas).