Tecno

Trump prohibirá el término "inteligencia artificial" porque lo considera inexacto

En la industria, "superinteligencia" designa una IA más capaz que los humanos, algo que ningún sistema actual logró

Trump propuso en la red social Truth Social alternativas como inteligencia superior, inteligencia extrema e inteligencia suprema. (REUTERS/Evan Vucci)
Trump propuso en la red social Truth Social alternativas como inteligencia superior, inteligencia extrema e inteligencia suprema. (REUTERS/Evan Vucci)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social Truth Social que prohibirá oficialmente el término “inteligencia artificial” en “todos los documentos relevantes” y en “todo lo demás”, porque lo considera inexacto. Prefiere llamarla “superinteligencia”, o SI por sus siglas en inglés.

Trump pregunta cuándo empezará a usar “SI” en lugar de IA, un nombre que calificó de “muy malo e inexacto”, y sostiene que “prácticamente todos” ya usan su término preferido o pronto lo harán. Cerró con un agradecimiento por la atención al tema.

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El mensaje no explica cómo se aplicaría la prohibición ni qué documentos alcanzaría. Consultada por Mediaite sobre la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda, la oficina de prensa de la Casa Blanca respondió con la frase “remítanse a LA VERDAD”.

Un robot blanco señala un letrero iluminado con el texto Inteligencia Artificial, rodeado por plantas tropicales y un arco blanco.
En 1998, la superinteligencia fue descrita como una facultad cognitiva que supera a la mente humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Forbes, las agencias federales y las bases de datos del Gobierno siguen usando el término. Medios de alcance nacional también lo mantienen, y el manual de estilo de The Associated Press lo considera la denominación correcta.

La orden del 29 de septiembre de 2026 ya obligaba a las agencias

El anuncio amplía una campaña anterior. El 29 de septiembre de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a los departamentos y agencias federales a usar “superinteligencia” en sus comunicaciones oficiales, según PolitiFact. Ese día, en la Casa Blanca y junto a ejecutivos de las grandes empresas de IA, dijo: “No es artificial. Todos estamos de acuerdo en eso”.

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Trump también había publicado encuestas en Truth Social para elegir un nuevo nombre, con opciones como “inteligencia superior”, “inteligencia extrema” e “inteligencia suprema”. A comienzos de octubre escribió que la Casa Blanca considera “EL ENEMIGO” a quien use el término “inteligencia artificial”, según Mediaite.

El cambio tuvo poco eco en el sector. PolitiFact sostiene que, tras la orden, casi nada cambió en cómo los líderes de la industria nombran su tecnología en materiales públicos. Elon Musk dijo que rebautizará su empresa SpaceXAI como SpaceXSI, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, llamó “fábricas de superinteligencia” a los centros de datos.

Un robot blanco sostiene una planta en una maceta junto a un panel iluminado con el texto Inteligencia Artificial y plantas de fondo.
Inteligencia Artificial fue adapatada por grandes empresas como OpenAI y Anthropic. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Superinteligencia” ya tenía otro significado

El obstáculo conceptual es que el término ya existe. En la industria, “superinteligencia” designa una IA que supera la capacidad cognitiva humana en casi todos los campos, algo que, según PolitiFact, el sector coincide en que ningún sistema logró. El filósofo Nick Bostrom lo definió así en 1998.

Según la orden, “superinteligencia” reemplaza a las tecnologías que la ley estadounidense actual describe como inteligencia artificial. El científico Geoffrey Hinton, profesor de la Universidad de Toronto, criticó el cambio: “No se puede hacer que sea más inteligente que las personas solo llamándola más inteligente que las personas”.

Baobao Zhang, profesora asociada de la Universidad de Syracuse que estudia la política de la IA, dijo a PolitiFact que las definiciones importan para regular la tecnología. Advirtió que sistemas que hoy no encajan en la nueva definición podrían causar daños graves y quedar fuera.

Donald Trump anunció la prohibición oficial del término inteligencia artificial en los documentos del Gobierno estadounidense. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump anunció la prohibición oficial del término inteligencia artificial en los documentos del Gobierno estadounidense. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los límites de la autoridad presidencial

Según Deadline, el poder del presidente para imponer el nombre fuera del Gobierno es limitado. La Casa Blanca ya intentó forzar otro cambio de denominación: excluyó a AP de la sala presidencial por no usar “Golfo de América” para el Golfo de México. Un juez federal dictaminó que probablemente violaba la Primera Enmienda, y la decisión está en apelación. Trump no dio una fecha para la prohibición.

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