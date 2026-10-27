Tesla comienza a fabricar robots Optimus: qué tareas podrían hacer en fábricas y cuándo llegarían al mercado

Tesla inicia la fabricación de sus robots humanoides Optimus - REUTERS/Francis Mascarenhas

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Tesla comenzó la producción de sus robots humanoides Optimus en la fábrica de Fremont, California, un paso que acerca el proyecto a una futura aplicación comercial dentro de fábricas y otros espacios de trabajo.

La empresa de Elon Musk informó que los primeros ejemplares salidos de esta línea alcanzaron un estándar de calidad apto para fabricación, aunque todavía deberá modificar el diseño y perfeccionar el proceso industrial.

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El avance importa porque Tesla busca ampliar su negocio más allá de los vehículos eléctricos. Con Optimus, la compañía pretende desarrollar máquinas capaces de realizar tareas físicas mediante sistemas de inteligencia artificial. Por ahora, el inicio de la producción no implica que los robots estén disponibles para el público ni que exista una fabricación masiva.

Tesla prepara robots capaces de trabajar en entornos humanos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Optimus fue diseñado para trabajar en espacios pensados para personas

Optimus es un robot humanoide creado para desplazarse y operar en entornos construidos para las personas. Su forma busca facilitar la manipulación de objetos y la ejecución de tareas físicas que, hasta ahora, requieren intervención humana.

Tesla plantea que estos robots puedan asumir actividades repetitivas o que exijan esfuerzo físico. En una fábrica, podrían colaborar con el movimiento de materiales, la manipulación de piezas y determinados procesos de producción. El alcance final dependerá de las capacidades que consigan los modelos y de las pruebas que la empresa realice antes de extender su uso.

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El desafío no se limita a construir una máquina que camine o mueva los brazos. Para resultar útil, Optimus deberá reconocer el entorno, calcular trayectorias, coordinar movimientos y reaccionar frente a cambios sin dañar a personas, herramientas u objetos cercanos.

El software y el entrenamiento de inteligencia artificial serán tan determinantes como el hardware del robot. La capacidad de interpretar instrucciones y adaptarse a escenarios variables definirá si puede operar fuera de condiciones controladas.

Los ejemplares iniciales alcanzaron un estándar considerado apto para convertirse en producto comercial, pero aún no existe una fecha confirmada para su llegada a empresas o consumidores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fremont alberga la producción inicial de los humanoides

La fabricación comenzó en la planta de Tesla en Fremont, California, un espacio que antes se destinaba a la producción de vehículos eléctricos. La empresa indicó a sus accionistas que los primeros robots construidos en esa línea alcanzaron el nivel necesario para considerarse parte de un producto comercial.

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Esa condición representa una etapa relevante, pero no garantiza un despliegue inmediato. Tesla continuará introduciendo cambios en los componentes y en la forma de ensamblar los equipos. Los primeros lotes permiten detectar errores de diseño, ajustar materiales y comprobar si el proceso puede repetirse de manera consistente.

Tesla no comunicó cuántas unidades de Optimus ha fabricado ni una fecha concreta para su llegada al mercado. Antes de ampliar la escala, la compañía deberá probar que el robot puede cumplir tareas útiles de forma segura y sostenida.

La producción inicial también deberá demostrar que los humanoides pueden desenvolverse fuera de un entorno especialmente preparado. Una fábrica presenta movimientos repetidos y zonas delimitadas, pero incluso allí existen personas, maquinaria, objetos y situaciones que cambian durante la jornada.

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La instalación de California permitirá detectar fallos de diseño, evaluar materiales y comprobar si el ensamblaje de los humanoides puede repetirse con suficiente estabilidad antes de elevar el ritmo - (Tesla)

La robótica abre un debate sobre el futuro del trabajo

El avance de Tesla se produce en un momento en que la inteligencia artificial y la robótica alimentan discusiones sobre el empleo. Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha advertido que estas tecnologías podrían transformar el mercado laboral durante las próximas dos décadas.

Según su planteamiento, los sistemas de inteligencia artificial ya intervienen en tareas de atención telefónica, ventas, administración y contabilidad. La siguiente etapa podría involucrar máquinas físicas capaces de desplazarse, identificar entornos, manipular herramientas y ejecutar labores que hoy requieren fuerza, precisión o supervisión humana.

Gates mencionó escenarios en los que los robots podrían construir viviendas, cultivar alimentos o realizar cirugías. En el caso de la salud, un nivel mayor de autonomía exigiría normas de seguridad, controles clínicos y reglas claras sobre la responsabilidad ante posibles errores.

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Las fábricas podrían ser el primer terreno de prueba

La industria ofrece un entorno adecuado para los primeros usos de robots como Optimus. Las tareas repetitivas, el traslado de componentes y la manipulación de materiales son actividades que pueden estructurarse con procesos definidos.

Sin embargo, la llegada de humanoides a las líneas de producción también dependerá de costos, fiabilidad y seguridad. Las empresas deberán evaluar si las máquinas pueden mantener un ritmo de trabajo estable y si pueden integrarse con los empleados sin generar riesgos.

La fabricación de Optimus en Fremont acerca a Tesla a esa etapa de pruebas industriales, pero todavía no confirma una venta masiva. La compañía deberá convertir los primeros robots aptos para producción en equipos capaces de operar con consistencia antes de fijar una fecha de lanzamiento comercial.

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