“Te quiero muchísimo”: el tierno homenaje de Martín Migueles a Isabella, la hija de Wanda Nara, por sus 10 años

El empresario le dedicó unas tiernas palabras a la hija de su pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este martes, Wanda Nara y su familia vivieron una jornada especial por el cumpleaños número 10 de Isabella, la hija menor que la conductora tuvo con Mauro Icardi. La niña recibió distintos mensajes de cariño de parte de sus seres queridos, en medio de celebraciones y recuerdos familiares compartidos en las redes sociales. Entre las dedicatorias se destacó la de Martín Migueles, la pareja de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), quien le escribió unas emotivas palabras y acompañó el saludo con varias fotografías junto a la cumpleañera.

A través de sus historias de Instagram, Migueles eligió homenajear a Isabella con un collage de imágenes que reunió distintos momentos compartidos. En las fotografías, el empresario aparece junto a la niña durante partidos de fútbol, en una piscina, durante viajes y en escenas cotidianas en las que ambos se muestran abrazados y sonrientes. Las postales también reflejaron el vínculo cercano que mantienen y la presencia de Migueles en diferentes actividades de la vida familiar.

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“Felices 10 años, Isi. Tu corazón enorme, tu empatía, tu bondad y tu luz hacen que todo el mundo a tu alrededor sea un lugar mejor. Te quiero muchísimo”, escribió Migueles. En su mensaje, destacó las cualidades de Isabella y expresó el cariño que siente por ella, mientras las imágenes mostraban distintas etapas y experiencias compartidas. La dedicatoria estuvo acompañada por emojis de corazones rojos y quedó publicada durante la jornada del cumpleaños.

El emotivo saludo de Migueles a Isabella, la hija menor de la empresaria y Mauro Icardi

Migueles mantiene un vínculo cercano y cotidiano con Francesca e Isabella, las hijas que Wanda tuvo con Icardi. A pesar de las idas y vueltas que atravesó su relación con la conductora, el empresario suele compartir actividades familiares, viajes y momentos vinculados con la rutina de las niñas. Incluso, la propia Wanda lo mostró integrado a la dinámica familiar en su hogar de Nordelta, donde acompañó a las menores al colegio, participó de paseos de fin de semana y estuvo presente en celebraciones privadas.

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Otro de los gestos destacados por el cumpleaños de Isabella fue el de su madre. Durante las horas previas, Wanda abrió el álbum familiar y compartió imágenes relacionadas con el nacimiento de la niña, el embarazo y los momentos posteriores a su llegada. La conductora publicó fotografías que recorrieron distintas etapas de la vida de su hija y acompañó la primera postal con un mensaje en el que recordó el día en que nació.

Desde sus redes, la conductora compartió imágenes inéditas de su vida junto a sus cinco hijos, desde el nacimiento de la menor de todos

A raíz de los 10 años de su nena, la conductora abrió su álbum íntimo de la familia que compartía con Mauro Icardi

“Milán 27/10/2016. Hace 10 años nacía en Milán Isabella, mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho tu mamá”, escribió Wanda junto a varios emojis de corazones rosas. La dedicatoria estuvo centrada en el amor que siente por Isabella y en sus deseos para la nueva etapa que comienza con sus 10 años.

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La segunda historia trasladó el homenaje a los meses previos al nacimiento. En esa imagen, Wanda compartió una fotografía de su embarazo durante su estadía en Italia. La conductora aparece sobre un yate, con una bikini y una salida de playa larga en tonos gris y negro, con un estampado geométrico y flecos en el ruedo. La postal formó parte del recorrido visual que la empresaria eligió para recordar la llegada de su hija menor.

Con unas dedicatorias en sus redes, la conductora agasajó a su pequeña, que este martes cumple 10 años

El emotivo saludo de Migueles a Isabella, la hija menor de la empresaria y Mauro Icardi

La secuencia continuó con una fotografía tomada en la intimidad de la casa familiar. En la imagen, los cuatro hermanos mayores aparecen sentados en un sillón mientras Valentino sostiene a Isabella en brazos. También se lucieron Constantino, Benedicto y Francesca Icardi, quien en ese momento era la menor de los hijos de Wanda y Mauro. “Y ellos, que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes. Para acompañarte y cuidarte en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para ser siempre el mejor ejemplo para vos”, expresó Wanda junto a la imagen.

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Luego, la conductora volvió a referirse al lugar que Isabella ocupa dentro de la familia. “Isi, sos nuestro todo. Llegaste para completarnos y llenarnos de un amor todavía más grande”, escribió. “Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daremos la vida por vos”, publicó Nara.

Así, Isabella celebró sus 10 años rodeada por los mensajes y las imágenes de quienes la acompañan en su vida cotidiana. Martín Migueles eligió destacar el vínculo que construyó con ella, mientras que Wanda Nara recorrió distintos momentos familiares para recordar su nacimiento y el lugar que ocupa entre sus hermanos. Entre fotografías de la infancia y saludos cargados de cariño, la familia homenajeó a la cumpleañera en una fecha especial.

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