Un hombre robó pendientes de diamantes valuados en más de USD 760.000 y se los tragó para ocultarlos de la policía

Un tribunal de Florida declaró culpable a Jaythan Gilder por los delitos de robo y hurto mayor en Tiffany & Co. (Facebook/Orlando Police Department)

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Un tribunal de Florida declaró culpable a Jaythan Gilder por el robo de joyas de lujo en un centro comercial de Orlando, en un caso que combinó el uso de una identidad comercial falsa, la violencia contra un empleado y una maniobra inusual para ocultar la mercancía sustraída.

El hecho ocurrió en febrero de 2025 en una tienda de Tiffany & Co., donde el acusado aseguró que negociaba una compra para un jugador profesional de baloncesto. La investigación permitió reconstruir su recorrido tras abandonar el establecimiento y localizarlo a unos 560 kilómetros por carretera del lugar del asalto.

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El veredicto se conoció el 22 de octubre de 2026, después de un juicio en el condado de Orange. La sentencia está prevista para el 7 de diciembre, según informó la Fiscalía Estatal del Noveno Circuito Judicial de Florida.

El acusado fue declarado culpable de robo y hurto mayor

El jurado encontró a Gilder culpable de los dos delitos, de acuerdo con el comunicado de la Oficina de la Fiscal Estatal del Noveno Circuito Judicial, encabezada por Monique Worrell.

La acusación por hurto mayor está relacionada con el valor de los bienes sustraídos, mientras que el cargo de robo contempla el uso de fuerza contra un empleado durante la huida. Según la fiscalía, el trabajador intentó impedir que el acusado abandonara el local con las joyas.

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Worrell señaló en el comunicado oficial que el caso involucró tanto una pérdida económica considerable como riesgos para la seguridad del personal de la tienda.

La fiscalía no precisó qué pena solicitará ni difundió detalles sobre los argumentos que presentará la defensa durante la etapa de sentencia. El juez determinará la sanción en la audiencia programada para diciembre.

El valor conjunto de los dos pares de pendientes de diamantes sustraídos ascendió a 769.500 dólares. (Facebook/Orlando Police Department)

La maniobra de Gilder para acceder a las joyas de alta gama

La investigación se remonta al 26 de febrero de 2025, cuando Gilder llegó a la tienda de Tiffany & Co. del centro comercial Mall at Millenia, en Orlando, sin una cita previa.

Según un documento judicial citado por ABC News, cadena de televisión estadounidense, el acusado afirmó que representaba a un jugador de los Orlando Magic, equipo de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), y que buscaba comprar joyas en su nombre. El personal lo condujo a una sala privada para mostrarle artículos de alto valor.

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Durante la reunión, los empleados le presentaron dos pares de pendientes de diamantes y un anillo. Los pendientes tenían un valor conjunto de USD 769.500: uno estaba tasado en USD 160.000 y contenía diamantes de 4,86 quilates, mientras que el otro costaba USD 609.500 y tenía piedras de 8,19 quilates.

El anillo también fue objeto del intento de sustracción, pero un empleado logró recuperarlo durante el forcejeo. De acuerdo con la acusación, Gilder huyó con los dos pares de pendientes y utilizó la fuerza contra uno de los trabajadores al salir del establecimiento.

La documentación citada por el medio no identifica al jugador al que el acusado dijo representar ni señala que este tuviera conocimiento del supuesto plan.

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La detención en el condado de Washington, a 560 kilómetros de Orlando

Los investigadores utilizaron las grabaciones de seguridad del centro comercial para identificar el vehículo en el que se desplazaba el sospechoso. La Policía de Orlando rastreó su recorrido hasta la Interestatal 10, en el noroeste del estado.

La Patrulla de Carreteras de Florida detuvo el automóvil en el condado de Washington, a 560 kilómetros por carretera de Orlando. Según las autoridades, el vehículo parecía dirigirse hacia Texas.

Durante el procedimiento, los agentes observaron que Gilder tenía objetos en la boca e intentaba tragárselos, según imágenes difundidas por la Policía de Orlando y citadas por ABC News.

Posteriormente, un escáner corporal realizado en la cárcel del condado de Washington detectó objetos extraños en el estómago del detenido. El hallazgo llevó a los investigadores a sospechar que podían ser las piezas desaparecidas de la joyería.

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El acusado ingresó a la joyería con el pretexto de gestionar una compra para un jugador de los Orlando Magic. (Facebook/Orlando Police Department)

La recuperación de los pendientes, casi dos semanas después del robo

Las autoridades mantuvieron la vigilancia sobre Gilder durante cerca de dos semanas hasta que pudieron recuperar las joyas, según informó la fiscalía. La demora estuvo relacionada con la maniobra utilizada para ocultarlas después del arresto.

Una vez recuperadas, las piezas fueron enviadas a Tiffany & Co. para su limpieza y examen. Un maestro joyero revisó sus inscripciones o números de serie y confirmó que correspondían a los pendientes sustraídos del establecimiento de Orlando. El resultado del escáner corporal había alertado a los agentes sobre la presencia de objetos extraños, pero la identificación posterior confirmó su relación con el caso.

La Policía de Orlando difundió imágenes del procedimiento y de la investigación durante 2025.

La audiencia del 7 de diciembre de 2026 permitirá al tribunal determinar la pena que deberá cumplir el acusado.