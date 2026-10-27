Un magnate argentino vendió su sexto unicornio por más de USD 1.380 millones: la emotiva historia que inspiró el negocio

Gameto desarrollo Fertilo, el tratamiento experimental para la maduración in vitro de óvulos. La tecnología busca reducir el tiempo y la carga hormonal de los procedimientos de fertilización asistida, aunque todavía requiere la aprobación de la FDA de EEUU

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Ferring Pharmaceuticals anunció en Estados Unidos un acuerdo para comprar Gameto por USD 1.382,5 millones, una operación que pone a la empresa de biotecnología cofundada por el empresario argentino Martín Varsavsky bajo el control de la farmacéutica suiza especializada en medicina reproductiva.

Varsavsky es un empresario muy cercano a Javier Milei, que vive hace varias décadas en España. Según contó Infobae semanas atrás, acaba de lanzar su primer proyecto en el país: Certuma, una compañía de inteligencia artificial clínica.

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No solo eso: también es dueño de Wamani, una estancia en Mendoza pensada como refugio ante un eventual desastre global o guerra nuclear. El empresario, que emigró a Estados Unidos en la dictadura, fundó cinco empresas unicornio en España y hace un par de años anunció en redes que se hacía de derecha, que toda Argentina es un refugio: un país sin conflictos externos y sin graves cuestiones internas en el que, además, asegura, se viven buenos tiempos políticos con Milei haciendo reformas y “volviendo todo más razonable”. El año pasado le sugirió al Gobierno cobrar una “visa de tranquilidad” a los extranjeros que quieran venir al país.

Varsavsky apuesta por el Gobierno y es optimista, pero cree tiene que ganar Milei el año que viene: así escribió días atrás en Infobae. Aseguró que si el libertario es reelecto, el país llegará a 2031 con “una economía entre un 22% y un 34% mayor que la de 2026”.

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Martín Varsavsky

“Es la sexta empresa que hago que supera los mil millones de dólares, después de Viatel, Jazztel, Ya.com, Eolia Renovables e Inception Fertility. También es la primera que nació de una donación y la única en la que lo que acabó valiendo mil millones no se me ocurrió a mí”, explicó el argentino en un texto que publicó en Oksalud.

La adquisición se apoya en Fertilo, el tratamiento experimental de Gameto para la maduración in vitro de óvulos. La tecnología busca reducir el tiempo y la carga hormonal de los procedimientos de fertilización asistida, aunque todavía requiere la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

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La fertilización in vitro (FIV) suele requerir alrededor de dos semanas de inyecciones hormonales para estimular la producción y maduración de varios óvulos antes de su extracción. Gameto propone otro proceso: extraer los óvulos cuando aún están inmaduros y completar su maduración en laboratorio.

Fertilo utiliza células de soporte ovárico obtenidas mediante ingeniería celular. De acuerdo con la empresa, el tratamiento reduce a uno o tres días la administración de hormonas y evita que esas células ingresen en el cuerpo de la paciente.

“La fecundación in vitro funciona, pero es brutal”, escribió Varsavsky en X al describir la experiencia de las mujeres que atraviesan tratamientos convencionales. El emprendedor sostuvo que, con Fertilo, hay “alrededor de un 80 % menos de pinchazos”.

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Martin y Nina Varsavsky con el presidente Javier Milei en Olivos

La compañía indicó que su programa de maduración in vitro se encuentra en fase 3 de ensayos clínicos, con más de 320 pacientes. Fertilo es experimental en Estados Unidos y no cuenta aún con autorización de la FDA.

Jean-Frédéric Paulsen, director ejecutivo y presidente de Ferring Pharmaceuticals, expresó su confianza en una futura aprobación regulatoria. “Tenemos una confianza muy fuerte en que la FDA lo aprobará. Por eso estamos haciendo el acuerdo”, afirmó en declaraciones a Bloomberg.

El proyecto surgió de una beca en Harvard dedicada al padre de Varsavsky

Varsavsky relató que el origen de Gameto se remonta a 2020, cuando financió una beca en la Universidad de Harvard con el nombre de su padre, el astrofísico Carlos M. Varsavsky. El objetivo inicial era investigar la fabricación de óvulos humanos en laboratorio.

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“La beca tenía un solo objetivo: fabricar óvulos humanos en el laboratorio. De ahí salió Gameto”, afirmó el empresario. Su padre creó el Instituto Argentino de Radioastronomía y murió joven, según recordó.

La investigación no consiguió todavía producir un óvulo humano en laboratorio, pero derivó en el desarrollo de las células que rodean a los óvulos dentro del ovario y contribuyen a su maduración. Christian Kramme, beneficiario de aquella beca, se convirtió en director científico de la firma.

En 2021 se incorporó la médica serbia Dina Radenkovic Turner como cofundadora y directora ejecutiva. Tras el cierre de la operación, Turner seguirá vinculada como asesora. Las aplicaciones de la tecnología celular para la menopausia y otras áreas de salud femenina pasarían a la división de capital de riesgo de Ferring, con la posibilidad de que deriven en una nueva empresa.

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Varsavsky definió a Gameto como su sexto unicornio

El fundador de Jazztel, Ya.com y Viatel aseguró que Gameto es la sexta compañía que creó y que alcanzó una valuación superior a USD 1.000 millones. “Gameto, mi sexto unicornio, acaba de ser comprado por Ferring por 1.380 millones de dólares”, publicó Varsavsky. La cifra comunicada por las empresas, sin embargo, asciende a un máximo de USD 1.382,5 millones y depende del cumplimiento de los hitos previstos.

“Es la sexta empresa que hago que supera los mil millones de dólares, después de Viatel, Jazztel, Ya.com, Eolia Renovables e Inception Fertility”

Gameto fue fundada en 2020 y tiene oficinas principales en Nueva York y Austin. La startup obtuvo USD 117 millones de financiamiento de inversores como Overwater Ventures, Insight Partners, RA Capital y Two Sigma Ventures, entre otros.

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La compañía informó que el 16 de diciembre de 2024 nació en Lima el primer bebé concebido con su método. Varsavsky señaló que, para agosto de 2025, se habían registrado cinco nacimientos y más de 20 embarazos mediante la tecnología.

La experiencia personal de la familia impulsó la apuesta por la fertilidad

Nina Varsavsky, esposa del empresario, también se refirió al anuncio en X y vinculó el desarrollo de Gameto con su propia experiencia de fertilidad asistida. “Cuando Martín y yo decidimos tener hijos, yo tenía solo 30 años. Pensaba que sería facilísimo. Dejas los anticonceptivos y te quedas embarazada. O al menos eso creía. Pero los meses pasaban y no ocurría nada. Al final tuvimos que recurrir a la fecundación in vitro. Y fue una experiencia muy dura”, escribió.

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La empresaria explicó cómo la experiencia personal terminó en un Prelude Fertility, que se convirtió en la mayor red de clínicas de fertilidad de Estados Unidos. “En 2020 llegó Gameto que desarrolló Fertilo, una tecnología que permite madurar óvulos fuera del cuerpo de la mujer. Eso significa que, en lugar de tener que pincharte hormonas durante casi dos semanas, podrías hacerlo durante solo un día a tres días. Menos hormonas, menos pinchazos, menos molestias y menos tiempo organizando tu vida alrededor de un tratamiento”, detalló.

Ferring busca aprovechar su presencia global en clínicas y distribución de medicamentos reproductivos para llevar el tratamiento al mercado si recibe las autorizaciones regulatorias necesarias. La farmacéutica considera que el mercado estadounidense aún tiene margen para crecer: la FIV interviene en menos del 3% de los nacimientos del país, frente a más del 10% en Dinamarca, Corea del Sur y España, según datos citados por Bloomberg.