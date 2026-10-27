¿Cambia el formato de Primera División en el fútbol argentino? Cómo sería el torneo 2027 con la vuelta del “todos contra todos”

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*Cómo sería el torneo 2027 de Primera División

La AFA evalúa cambiar el formato de la Primera División para los próximos dos años (2027 y 2028) y reemplazar las zonas por una tabla única de todos contra todos. La propuesta podría ser tratada el próximo jueves en una reunión del Comité Ejecutivo y busca evitar que los clubes terminen el año sin enfrentarse entre sí al menos una vez en la temporada.

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Según detalló el periodista Esteban Edul durante el programa F12 de ESPN, el esquema analizado contempla la disputa de 30 fechas, con 29 partidos para cada equipo y un encuentro adicional frente a su clásico natural o un emparejamiento asignado. De esta manera, todos los clubes jugarían al menos una vez contra sus rivales, a diferencia de lo que sucede en la actualidad en la que las dos zonas evitan que la mitad de los combinados se crucen entre sí.

El torneo tendría un parate a mediados de año y se desarrollaría en dos tramos de 15 jornadas, uno por semestre. Los 16 primeros de la tabla general disputarían los playoffs del Torneo Apertura en la primera parte del año. La misma instancia se repetiría al cierre de la temporada para definir al campeón del Clausura, mientras que también se mantendría el título para el equipo que termine primero en la tabla anual.

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Por ejemplo, Boca Juniors jugaría el torneo contra todos alternando las localías en los próximos dos años y sólo repetiría un rival durante la misma temporada que sería su emparejamiento, en este caso River Plate. La excepción sería en los partidos a eliminación para definir al campeón.

La propuesta conservaría los dos descensos: uno por la tabla anual y otro por promedios. La clasificación a las copas internacionales seguiría basándose en la tabla de 30 fechas, más allá de los campeones (Apertura-Clausura) y continuarían el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

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El último antecedente de un campeonato de liga con todos los equipos enfrentándose entre sí fue en 2024, cuando participaron 28 clubes y Vélez se consagró tras quedar en lo más alto de la tabla de posiciones tras la disputa de 27 partidos. Ese año también se disputó una Copa de la Liga con dos zonas y eliminación directa (formato similar al de hoy), que fue ganada por el Estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez.

Belgrano fue campeón del Apertura 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

A la espera de la resolución de los cambios en el fútbol argentino para el próximo año, la presente campaña entró en su etapa decisiva. Instituto de Córdoba venció 1-0 a Deportivo Riestra en la fecha 14 del Torneo Clausura, se afirmó como líder de su zona y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana de 2027, aunque todavía conserva posibilidades de llegar a la Libertadores.

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La recta final de la fase regular definirá los últimos cupos para los playoffs, los torneos continentales y el descenso. Boca Juniors lidera la tabla anual con 57 puntos, seguido por Rosario Central con 56 y Vélez Sarsfield con 55. Los tres equipos ocupan, por el momento, los lugares de clasificación directa a la Copa Libertadores de 2027 a través de esa tabla. La fecha concluirá este martes a las 19 con el partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia en La Paternal, duelo clave por el ingreso al máximo torneo continental.

Belgrano de Córdoba ya garantizó su presencia en la próxima Copa Libertadores por haber conquistado el Torneo Apertura. A ese lugar se sumarán los tres mejores equipos de la Tabla Anual, el campeón de la Copa Argentina y el ganador del Clausura. Boca también podría obtener un cupo si derrota a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. Estudiantes de La Plata tendría la misma oportunidad si se consagra frente a Palmeiras, una combinación que elevaría a ocho la cantidad de clubes argentinos en el torneo de la Conmebol.

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