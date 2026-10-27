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El regalo con el que Leandro Paredes sorprendió a Sergio Lapegüe: "Esto es una cosa de locos"

El mediocampista de Boca le envió un increíble obsequio al conductor, que lo recibió al aire y se emocionó

Leo Paradizo, integrante del programa Lape Club Social, sorprendió al conductor del envío con un obsequio del mediocampista de Boca
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Sergio Lapegüe recibió una camiseta de Boca firmada por Leandro Paredes durante una emisión de Lape Club Social, luego de que su compañero Leo Paradizo le mostrara primero un saludo grabado del futbolista.

El conductor había comentado días atrás que quería sumar una casaca autografiada por Paredes a su colección, aunque puso una condición: debía ser de Boca y no de la Selección Argentina. Paradizo retomó ese pedido en el aire y anticipó que tenía una sorpresa para él.

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Antes de revelar el regalo, el panelista reprodujo un video en el que el mediocampista le enviaba un mensaje a Lapegüe. “Hola, Lape. ¿Cómo andás? Quería mandarte un saludo muy grande y espero que estés muy bien vos y tu familia”, dijo Leandro Paredes.

Lapegüe celebró que Paredes supiera quién era

Lapegüe reaccionó al saludo y destacó que el jugador lo reconociera. “Me conoce”, repitió al ver el mensaje. Sin embargo, también dejó entrever que esperaba algo más que la grabación.

Paradizo le pidió que siguiera atento y sacó de una bolsa que tenía debajo del escritorio una camiseta de Boca firmada y dedicada por Paredes. La prenda incluía la inscripción: “Para Lape, con cariño”.

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El conductor se sorprendió al verla y, tras los aplausos del estudio, aceptó ponérsela. “Estoy contento. Esto es una cosa de locos. Ya tengo una firmada por Martín Palermo”, contó mientras mostraba la dedicatoria ante las cámaras.

La gestión incluyó un contacto con el padre del jugador

Paradizo explicó que el obsequio surgió a partir de un contacto con Daniel Paredes, padre del futbolista, quien había visto el programa días antes. Según relató el panelista, le aseguró a Lapegüe que conseguiría la camiseta que había pedido.

Con la prenda puesta, Lapegüe cerró el momento con una broma sobre sus condiciones para entrar a la cancha: “Estoy para jugar, dame la pelota y hago jueguitos. No tengo pinta de jugador de fútbol”.

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