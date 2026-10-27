Ejército de Ecuador interviene una planta de procesamiento de oro presuntamente vinculada con Los Lobos y captura a cuatro sospechosos en la Amazonía

El Ejército ecuatoriano mantiene operativos contra la minería ilegal y las actividades vinculadas con el crimen organizado en distintas provincias del país.

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El Ejército ecuatoriano paralizó una planta de procesamiento de material aurífero presuntamente vinculada con la organización criminal Los Lobos en la provincia de Cotopaxi, en el centro del país, y reportó la captura de cuatro ciudadanos venezolanos que también estarían relacionados con esa estructura delictiva durante una operación independiente en la Amazonía. Las intervenciones forman parte de los despliegues militares contra las economías ilícitas y el crimen organizado, en los que las autoridades han identificado actividades de extracción y procesamiento de minerales, además de otras operaciones bajo investigación.

La intervención de mayor impacto económico se desarrolló en el sector de Estero Hondo, cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, a partir de información obtenida por Inteligencia Militar. Según un comunicado remitido por el Ejército a periodistas, en el lugar funcionaba una planta de beneficio destinada al tratamiento de material aurífero cuya procedencia no habría sido justificada mediante las correspondientes guías de movilización y documentación de respaldo.

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Durante el procedimiento, los militares paralizaron una planta de procesamiento e inhabilitaron aproximadamente 80 toneladas de material aurífero. La institución calculó una afectación económica de USD 3,5 millones por la infraestructura intervenida y otros USD 3,24 millones correspondientes a la producción asociada con el material encontrado. La suma de ambas estimaciones alcanza los USD 6,74 millones, aunque las autoridades no difundieron un informe técnico que permita establecer los criterios empleados para determinar esos valores.

El Ejército también señaló que, considerando la capacidad productiva de la instalación, la interrupción de sus actividades podría representar una afectación adicional de aproximadamente USD 60 millones en un mes. Esta última cifra constituye una proyección institucional sobre el potencial económico de la planta y no corresponde a recursos efectivamente decomisados ni a pérdidas verificadas de la organización criminal.

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Los operativos militares en Ecuador incluyen controles de armas, intervención de maquinaria utilizada en minería ilegal y acciones contra estructuras delictivas.

De acuerdo con Inteligencia Militar, las actividades desarrolladas en el establecimiento estarían presuntamente relacionadas con Los Lobos. Sin embargo, el comunicado no precisó quién administraba la planta, qué personas fueron identificadas como responsables de su funcionamiento ni qué elementos sustentan la atribución de vínculos con el grupo delictivo. Tampoco informó sobre personas detenidas durante esta intervención específica.

En paralelo, el Ejército ejecutó operaciones en las provincias amazónicas de Napo, Pastaza y Morona Santiago. Según la información publicada por el diario Extra el 25 de octubre, cuatro ciudadanos venezolanos fueron aprehendidos en Napo durante un procedimiento de control de armas, municiones y explosivos, conocido como CAMEX. Los detenidos fueron señalados como presuntos integrantes de Los Lobos, aunque no se divulgaron sus identidades ni los indicios que fundamentan esa vinculación.

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Los operativos amazónicos incluyeron intervenciones contra la minería ilegal en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola, en Napo; Mera y Arajuno, en Pastaza; y Palora, en Morona Santiago. En Napo, los militares inhabilitaron una excavadora, una clasificadora tipo Z, ocho dragas y dos balsas flotantes. También intervinieron una bomba de succión y cuatro depósitos de combustible con capacidad de 1.000 galones cada uno.

En Morona Santiago, las Fuerzas Armadas reportaron la inutilización de otra draga, una clasificadora y una bomba de succión. Asimismo, retuvieron un vehículo con placas colombianas y encontraron 80 gramos de marihuana. En Pastaza, los uniformados retuvieron un camión que transportaba 12 metros cúbicos de madera de pigüe y realizaron una intervención en un centro penitenciario, donde encontraron objetos no autorizados.

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El balance de estas operaciones amazónicas estableció una afectación económica estimada en USD 225.820. Esta cantidad corresponde al conjunto de los procedimientos y es independiente de las estimaciones económicas difundidas sobre la planta intervenida en Cotopaxi. Los reportes tampoco establecen que los cuatro ciudadanos aprehendidos en Napo estuvieran directamente involucrados en las actividades mineras identificadas durante los despliegues.

Las Fuerzas Armadas intensifican las intervenciones contra las economías ilícitas que, según información de inteligencia militar, estarían relacionadas con organizaciones criminales.

Las intervenciones se producen mientras las autoridades ecuatorianas mantienen operativos contra distintas estructuras criminales. Según el Ministerio del Interior, entre el 19 y el 25 de octubre la Policía ejecutó 751 intervenciones a escala nacional, con 260 personas aprehendidas y 119 detenidas. Entre las organizaciones investigadas durante ese período figuran Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones, Los Águilas y R7.

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Hasta el 27 de octubre, no se había difundido información sobre la situación judicial de los cuatro sospechosos capturados en Napo ni sobre eventuales procesos penales derivados de la paralización de la planta en Cotopaxi. Las autoridades tampoco han presentado públicamente documentación que permita determinar si existe una relación operativa entre ambos casos, más allá de la presunta vinculación con Los Lobos señalada en los respectivos reportes militares.

El Ejército ecuatoriano capturó a cuatro ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados con la organización criminal Los Lobos durante una serie de operaciones militares ejecutadas en la provincia amazónica de Napo. Las intervenciones, que también se extendieron a Pastaza y Morona Santiago, estuvieron dirigidas a combatir actividades ilícitas, principalmente la minería ilegal, y dejaron maquinaria inhabilitada, vehículos retenidos y materiales decomisados. Las Fuerzas Armadas estimaron en USD 225.820 la afectación económica ocasionada por el conjunto de los operativos.

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Según la información difundida por el diario La Hora el 26 de octubre, los cuatro sospechosos fueron aprehendidos en Napo, aunque las autoridades no precisaron el lugar exacto de las capturas ni las circunstancias en las que se produjeron. Tampoco se divulgaron sus identidades, antecedentes judiciales o las funciones que presuntamente desempeñaban dentro de Los Lobos, una de las organizaciones delictivas identificadas por las autoridades ecuatorianas en sus operaciones contra el crimen organizado.

Integrantes del Ejército de Ecuador participan durante un operativo en una zona donde presuntamente se realizaban actividades de minería ilegal, este viernes en la localidad de El Chical, provincia de Carchi (Ecuador). EFE/ Xavier Montalvo

Las intervenciones militares se desarrollaron en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola, en Napo; Mera y Arajuno, en Pastaza; y Palora, en Morona Santiago. De acuerdo con los reportes atribuidos al Ejército, los uniformados identificaron infraestructura y equipos utilizados para actividades extractivas no autorizadas, particularmente en zonas de la Amazonía donde la minería ilegal constituye uno de los principales objetivos de los operativos de seguridad.

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En Napo, los militares inhabilitaron una excavadora, una clasificadora de material tipo Z, ocho dragas y dos balsas flotantes. También intervinieron una bomba de succión y cuatro depósitos de combustible con capacidad de 1.000 galones cada uno. Estos equipos son utilizados en procesos de extracción y procesamiento de material aurífero, aunque los reportes disponibles no especifican el volumen de minerales extraídos ni el tiempo durante el cual habría funcionado la infraestructura intervenida.

En Morona Santiago, las operaciones permitieron inutilizar otra draga, una clasificadora tipo Z y una bomba de succión. Los uniformados también retuvieron un vehículo con placas colombianas y reportaron el hallazgo de 80 gramos de marihuana. Las autoridades no detallaron si estos elementos estaban relacionados con las personas capturadas en Napo o si correspondían a investigaciones independientes desarrolladas durante el despliegue militar.

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En Pastaza, los efectivos retuvieron un camión que transportaba 12 metros cúbicos de madera de pigüe. Además, realizaron una intervención en el Centro de Privación de Libertad número 1 de esa provincia, donde encontraron objetos no autorizados, entre ellos audífonos, hojas de afeitar, pinzas artesanales y un frasco de disolvente. El procedimiento penitenciario formó parte del balance de las operaciones, aunque no se informó de una conexión directa con las cuatro capturas.

El personal militar continuará en la zona hasta destruir la logística de la minería ilegal. (Ejército Ecuador)

La afectación económica estimada en USD 225.820 corresponde a la totalidad de las intervenciones reportadas por las Fuerzas Armadas y no exclusivamente a los equipos encontrados en Napo. Los informes difundidos hasta el 27 de octubre no incluyen un desglose de esa valoración ni explican los criterios empleados para calcular el impacto sobre las actividades ilícitas.

La operación ocurre en un contexto de intervenciones recurrentes contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana. El 15 de octubre, durante otro procedimiento militar en Napo, un grupo de personas atacó vehículos de las Fuerzas Armadas y destruyó sus ventanas, según los reportes difundidos sobre ese incidente. Los uniformados también informaron entonces de la inutilización de maquinaria encontrada en el área intervenida.

Los operativos coinciden con una ofensiva nacional contra estructuras del crimen organizado. Según el balance publicado por el Ministerio del Interior el 26 de octubre, la Policía ejecutó 751 intervenciones entre el 19 y el 25 de ese mes, con 260 personas aprehendidas y 119 detenidas. La institución también reportó el decomiso de 77 armas de fuego, 2.544 municiones y aproximadamente 1.830 kilogramos de drogas.

El Ministerio identificó entre las organizaciones investigadas a Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones, Los Águilas y R7. Estas estadísticas corresponden a operaciones policiales nacionales y son independientes de los resultados militares anunciados en la Amazonía.

Hasta el cierre de este reporte, no se había difundido información oficial sobre una eventual formulación de cargos contra los cuatro ciudadanos venezolanos ni sobre las medidas judiciales adoptadas tras su aprehensión.