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Andrés Nara presentó a su nueva novia en el cumpleaños de su nieta Isabella: quién es y a qué se dedica

El papá de Wanda dio a conocer frente a las cámaras a su flamante pareja, Alejandra San Martín

En medio de la fiesta de su nieta más pequeña, Andrés Nara presentó ante las cámaras a Alejandra, la mujer que le robó el corazón (Intrusos - América)
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Andrés Nara volvió a mostrarse acompañado y sorprendió al presentar públicamente a su nueva novia durante el cumpleaños de Isabella Icardi, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. El padre de la conductora llegó a la celebración junto a Alejandra, una mujer de 50 años vinculada al rubro inmobiliario y el diseño de interiores. Frente a las cámaras de Intrusos (América), ambos contaron detalles de su vínculo.

El cronista del programa se acercó a Andrés cuando ingresaba a la fiesta y le preguntó por su presencia en el festejo. “Sí, obvio, (es el cumple) de mi nieta más chiquita”, respondió. Después, ante la consulta sobre quién lo acompañaba, presentó a la mujer que estaba junto a él: “Alejandra”. Ella saludó al periodista y se sumó a la entrevista.

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La primera pregunta estuvo relacionada con el tiempo que llevaban juntos. “Mes y medio”, respondió Andrés. Alejandra intervino en ese momento y aclaró: “Éramos somos amigos”. El padre de Wanda retomó la palabra y precisó: “Nos conocemos hace un año, pero recién la relación empezó hace un mes y medio”. Ante la consulta sobre si eran novios oficialmente, ambos respondieron que sí.

Un hombre de cabello canoso y dos mujeres rubias sentados en butacas de cine con bolsas de palomitas de maíz
Andrés Nara permanece sentado junto a su pareja, Alejandra, y la abogada de su hija Wanda, Ana Rosenfeld, en el estreno de su película (Instagram)

Alejandra también contó que ya había sido presentada ante los integrantes de la familia. “Ya me presentó a la familia, todo. Muy bien todo con las hijas”, expresó. Andrés mencionó a algunas de las mujeres con las que ella ya tuvo contacto: “Conoció a Nora (Colosimo), a Zaira, a Wanda, ya varias veces los fines de semana estuvimos juntos”.

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Luego, la conversación giró hacia la actividad laboral de Alejandra. Andrés contó: “Ella se dedica al rubro inmobiliario y al interiorismo”. A partir de allí, el padre de Wanda relató cómo se produjo el primer encuentro entre ambos: “Mostramos una casa que tiene Wanda en venta y ahí nos conocimos y bueno, ahí pegamos onda”.

Una mujer vestida de negro posa junto a un cartel de cine con los rostros de Wanda Nara y Agustín Bernasconi frente a una pared azul
La asesora inmobiliaria acompañí a su pareja al estreno de la película de Wanda Nara y Agustín Bernasconi (Instagram)

El cronista también quiso saber cómo se sentía Alejandra al incorporarse a una familia tan conocida y le preguntó si se veía en el lugar de madrastra de Wanda. La mujer respondió con humor: “No, porque es una familia muy sencilla”. Después, ante la mención del título de “madrastra”, agregó: “Y no sé si la llamaría así. No sé, la mamá es Norita y es una divina”.

La mujer también habló de la relación que mantiene con la madre de Wanda. “Me llevo re bien con ella también”, afirmó. Más tarde, el periodista le preguntó de qué lado se ubicaba cuando observaba las situaciones mediáticas que atravesaba la conductora. “Team Wanda, obviamente. Siempre”, respondió sin dudar.

Desde el estudio de Intrusos, Natalie Weber aportó detalles sobre el origen del vínculo entre Andrés y Alejandra. Según explicó, la mujer fue quien le vendió a Wanda la casa de Santa Bárbara. A partir de ese contacto, Andrés le habría escrito por Instagram y ambos comenzaron a intercambiar mensajes y reacciones, entre ellos los clásicos emojis de fuego.

Una mujer con sombrero y dos hombres jóvenes posan de pie en la arena junto al agua del mar
La flamante pareja de Andrés cuenta con dos hijos propios, Nazareno y Nahuel (Instagram)

Alejandra, cuyo nombre completo en redes sociales es Alejandra San Martín, se presenta en Instagram como asesora inmobiliaria y diseñadora de interiores. Tiene más de tres mil seguidores y comparte publicaciones vinculadas con su trabajo, eventos laborales, vacaciones en destinos paradisíacos y salidas de ocio. También publica fotografías junto a sus dos hijos, Nazareno y Nahuel.

De esa manera, Andrés confirmó públicamente su relación con Alejandra y contó detalles de su romance. La nueva pareja ya tuvo contacto con distintos integrantes de la familia y compartió una celebración vinculada con una de las nietas de Nara. Entre la presentación oficial, los detalles sobre el comienzo del romance y sus opiniones sobre los conflictos que rodean a Wanda, el empresario volvió a abrir la puerta a su vida amorosa.

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