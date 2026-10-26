Qué fue lo que creó Elon Musk en el mundo del cine con IA

El proyecto había nacido en julio, cuando Musk anunció en X que Grok produciría una película completa de La Odisea. REUTERS/Gonzalo Fuentes

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Grok Imagine publicó el 23 de octubre de 2026 el primer episodio de una serie en video generada por inteligencia artificial basada en La Odisea, de Homero. El material, de poco más de siete minutos y grabado en calidad 4K, representa un avance parcial frente a la película completa que Elon Musk había prometido en julio para xAI.

Qué proyecto de cine con inteligencia artificial lanzó Elon Musk

El episodio muestra la llegada de los griegos a Troya y fue acreditado por Grok Imagine como una “colaboración creativa” con el estudio Wonder Studios y el director Dev Walker, ambos especializados en producciones realizadas con inteligencia artificial.

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Musk compartió el video esa misma noche en su cuenta de X con el mensaje “La Odisea con Grok Imagine”. A lo largo de los siete minutos, Odiseo es el único personaje mencionado por su nombre, lo que deja sin identificación a otras figuras del relato para quienes no conocen el poema original.

El episodio, grabado en calidad 4K, muestra la llegada de los griegos a Troya. (Composición Infobae: Grok Imagine / Reuters)

El proyecto había nacido en julio, cuando Musk anunció en X que Grok produciría una película completa de La Odisea que, según sus palabras, sería “históricamente precisa y fiel al arte de Homero”.

Grok Imagine no precisó cuántos episodios tendrá la serie, cuándo llegará el siguiente capítulo ni si este formato reemplaza de forma definitiva a la película completa prometida originalmente para antes de que termine el año.

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La publicación original en X había acumulado cerca de 4 millones de reproducciones dos días después de salir al aire, según datos del propio posteo. El experimento se suma a una seguidilla de anuncios recientes de xAI para expandir los usos de Grok más allá del chat de texto.

Así lucen algunas capturas del video publicado por Grok Imagine. (Composición Infobae: Grok Imagine)

Por qué Musk enfrentó críticas por el casteo del elenco

La promesa de julio llegó después de que Musk criticara durante meses la adaptación de Christopher Nolan, estrenada ese mismo mes y protagonizada por un elenco que incluye a actores no blancos y a la actriz trans Elliot Page. Musk había dicho que Nolan “perdió su integridad” por esas decisiones de casteo.

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El episodio de Grok Imagine, sin embargo, presentó un elenco íntegramente blanco, un detalle que varios medios remarcaron como contradictorio frente a las propias críticas que Musk le había dirigido a Nolan.

La película del director británico, de todos modos, recaudó más de USD 1.700 millones en todo el mundo desde su estreno. El propio Nolan declaró a la agencia AFP que la idea de que la inteligencia artificial reemplace la creatividad humana es “una tontería”.

Qué dicen las reseñas sobre la calidad del video generado por IA

El sitio especializado TechCrunch publicó una reseña del episodio y reconoció que la calidad visual lo sorprendió. “No es tan espectacularmente feo como esperaba”, escribió el editor Anthony Ha, quien comparó algunas escenas con imágenes de actores reales navegando sobre un mar real.

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Grok Imagine es una herramienta de IA desarrollada por xAI que permite generar y editar imágenes y videos a partir de texto o de imágenes de referencia. Europa Press

El mismo texto señaló que la narración carecía de todo sentido de arte, inspiración o interés humano, con un relato de fondo que se extiende demasiado antes de dar paso a personajes que gritan líneas forzadas.

Otros medios que vieron el episodio describieron fallas típicas de los modelos de video generativo actuales: dientes de apariencia artificial, texturas de cabello poco naturales y fondos que cargan su definición de manera progresiva, similar a lo que ocurre en videojuegos de baja resolución.

Cuántas promesas de Elon Musk se cumplen

El sitio MuskOmeter, que lleva un registro público de los anuncios de Musk y cuáles efectivamente se cumplen, calcula que el empresario concreta alrededor del 24% de sus promesas públicas.

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La publicación del primer episodio fue señalada como una de las pocas veces en que Musk avanzó con un compromiso asumido meses antes. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

En ese contexto, la publicación del primer episodio fue señalada como una de las pocas veces en que Musk avanzó, aunque de forma parcial, con un compromiso asumido meses antes.

La comparación con Nolan seguirá presente mientras no se confirme si habrá más capítulos de la serie generada por Grok Imagine: el director británico ya tiene en cartel una película que meses después de su estreno continuaba sumando recaudación en salas de todo el mundo, mientras que la versión de Grok, por ahora, solo existe en un episodio de siete minutos publicado en una red social.