La denuncia de Lindblad contra Alpine por su toque con Colapinto en el GP de los Estados Unidos de F1

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*Así fue el toque entre Colapinto y Linblad

Arvid Lindblad dio su versión del toque que tuvo con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y aseguró que Alpine utilizó al piloto argentino para frenar su avance sobre Pierre Gasly. El episodio, ocurrido en la curva uno del Circuito de las Américas, terminó con daños en el lateral y el piso del coche del piloto argentino, que debió abandonar la carrera, y generó versiones contrapuestas entre ambos protagonistas.

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El corredor de Racing Bulls relató que, tras una parada temprana para colocar neumáticos medios, había progresado varias posiciones y “fue todo un poco caótico”.

“Había parado temprano para poner los medios y había progresado bastante. Había entrado en la ventana para hacerle un undercut (entrar antes a boxes que su rival) a Pierre”, explicó Lindblad tras la competencia ante los medios, entre ellos Motorsport.

“Obviamente, en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera. Perdí como dos segundos con él en media vuelta”, explicó el británico, quien no pudo superar al argentino pese a tener gomas nuevas.

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Según la reconstrucción del británico, el contacto se produjo cuando él ya había completado su maniobra de adelantamiento y buscaba superar también a Gasly. Sostuvo que Colapinto trató de mantener su coche atravesado en la trayectoria, lo que derivó en una pérdida de control.

Arvid Lindblad aseguró que Alpine lo mandó a Franco Colapinto a retenerlo para evitar que se acerque a Pierre Gasly (Reuters/Jerome Miron)

“Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo”, sostuvo Lindblad en referencia al argentino.

El piloto de Racing Bulls consideró que el tiempo perdido en ese cruce condicionó el resto de su estrategia. Su equipo había optado por dos paradas en boxes, una decisión distinta a la de varios rivales, y reconoció que la maniobra con Colapinto terminó de inclinar esa elección.

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“El comienzo de la segunda tanda fue bueno y había progresado bastante, pero después perdí mucho tiempo con Franco, que intentaba frenarme para que no pudiera alcanzar a Pierre”, agregó. “Eso me perjudicó durante el resto de la tanda con medios. De todos modos iba a hacer dos paradas, pero aquello terminó de obligarme a hacerlo, y no creo que fuera la estrategia correcta hoy”, concluyó el británico de 18 años.

Colapinto, que había largado desde el fondo de la grilla tras una penalización de diez posiciones por un cambio en la electrónica de control de su unidad de potencia, ofreció una versión distinta. Según explicó, su intención era proteger la posición de Gasly, que acababa de salir de boxes, y no bloquear deliberadamente a Lindblad.

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Franco Colapinto admitió que le ordenaron cuidar la posición de Pierre Gasly, pero que no se buscó perjudicar a Arvid Lindblad (@AlpineF1Team)

“Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”, relató el argentino ante la prensa, entre ellos Motorsport.com.

Colapinto detalló que los daños afectaron el sidepod y el piso completo de su Alpine, lo que forzó su retiro. “Daños por el contacto con Arvid. Todo el sidepod y el piso estaban rotos. Una pena. Largamos desde atrás y las cosas realmente no funcionaron desde el comienzo”, indicó.

A diferencia de Lindblad, el piloto argentino evitó atribuir responsabilidades directas por el incidente y lo enmarcó dentro de un fin de semana ya complicado para su equipo. “Es parte de las carreras. Nuestra carrera no pintaba muy bien. Con todo el tráfico que tuve, la situación no se veía demasiado bien”, sostuvo.

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Los comisarios analizaron la maniobra durante la carrera, pero determinaron que no era necesario abrir una investigación formal sobre lo ocurrido en la curva uno.

El episodio en Austin representó el cuarto abandono de Colapinto en las últimas cinco carreras, sumando la Sprint de Singapur. Es un dato que el propio piloto reconoció como motivo de preocupación de cara a las próximas citas del calendario. Tras montar neumáticos blandos en una segunda parada, no logró llegar a la bandera a cuadros.

“Tengo ganas de llegar a México, dar vuelta esta situación, no tener penalizaciones y volver a terminar carreras”, afirmó Colapinto, quien remarcó la necesidad de su equipo de sumar resultados consistentes en la recta final del campeonato.

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El argentino rescató el rendimiento de su coche en los tramos sin tráfico. “El balance no estaba mal cuando teníamos aire limpio, aunque no fueron muchas vueltas. En general, el ritmo de carrera este fin de semana fue muy fuerte”, culminó.

Este fin de semana continuará la temporada con el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.