Apple añade el español a Siri AI: cómo actualizar el iPhone a iOS 27.2 para activar el idioma

Siri AI puede ayudar a los usuarios con tareas como “redactar un correo electrónico desde cero". Europa Press

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Apple amplió la disponibilidad de Siri AI con la llegada del software 27.2, y el español se suma como uno de los idiomas centrales de esta expansión. Según la información publicada por el sitio oficial de la compañía, esta versión “completamente nueva de Siri” se vuelve “mucho más capaz, conversacional y personal”.

Los usuarios de distintas regiones del mundo que configuren sus dispositivos en francés, japonés, coreano, portugués o español ya pueden acceder a esta nueva versión de Siri.

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Siri AI en español: qué cambia con la actualización 27.2

La llegada del español a Siri AI marca un punto de inflexión para los usuarios hispanohablantes, que ahora pueden acceder a una versión del asistente rediseñada desde cero.

Apple amplió la disponibilidad de Siri AI con la llegada del software 27.2. (Apple)

De acuerdo con el comunicado de Apple, se trata de “una versión completamente rediseñada de Siri, más personal y potente, sin comprometer la privacidad del usuario”. Esto significa que quienes configuren su dispositivo en español podrán aprovechar todas las capacidades ampliadas del asistente sin las limitaciones de versiones anteriores.

La función se apoya en Apple Intelligence y en lo que la empresa describe como comprensión del contexto personal, un sistema que permite a Siri AI “ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan al instante en sus mensajes, correos electrónicos, fotos y más”.

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Para los usuarios de habla hispana, este salto implica dejar atrás un asistente de respuestas limitadas para pasar a una herramienta capaz de interpretar pedidos complejos y ejecutarlos dentro de las aplicaciones del sistema.

La llegada del español a Siri AI marca un punto de inflexión para los usuarios hispanohablantes. Europa Press

Funciones y capacidades del nuevo asistente de Apple

Más allá del idioma, el texto de Apple detalla el conjunto de funciones que distingue a esta nueva versión del asistente. Con mayor cantidad de acciones disponibles en aplicaciones de todo el sistema, Siri AI puede ayudar a los usuarios con tareas como “redactar un correo electrónico desde cero o editar y compartir un conjunto de fotos”.

A esto se suma la capacidad de reconocimiento de pantalla, que permite al asistente “responder preguntas o realizar acciones relacionadas con el contenido de la pantalla del usuario”.

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En la práctica, Siri AI puede interpretar lo que el usuario está viendo en ese momento y actuar en consecuencia, sin necesidad de que este describa manualmente la información.

La compañía agrega que el asistente también puede recurrir a “un amplio conocimiento del mundo para obtener información actualizada sobre prácticamente cualquier tema”, lo que amplía su utilidad más allá de las tareas internas del dispositivo.

Apple lanzó Siri AI (impulsada por Apple Intelligence) el 14 de septiembre de 2026 inicialmente en inglés. REUTERS/Dado Ruvic

Próximos idiomas y expansión de Siri AI

La disponibilidad en español, francés, japonés, coreano y portugués es apenas una etapa dentro de un plan de expansión mayor. Apple adelantó que la compatibilidad lingüística de la IA Siri seguirá ampliándose, y precisó que antes de que termine el año el asistente sumará chino tradicional, noruego, turco y vietnamita.

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De forma paralela, Apple Intelligence en su conjunto mantiene una cobertura más amplia de idiomas, que incluye chino simplificado, danés, neerlandés, inglés, alemán, italiano y sueco, entre otros, siempre que el dispositivo cuente con hardware compatible.

Requisitos técnicos y restricciones de disponibilidad

El despliegue de Siri AI tiene condiciones específicas que conviene tener en cuenta. La función se encuentra en versión beta para iOS 27.2, iPadOS 27.2, macOS 27.2, watchOS 27.2 y visionOS 27.2, y exige un dispositivo compatible con Apple Intelligence configurado en uno de los idiomas habilitados.

Existen además restricciones geográficas y de edad. El texto oficial precisa que “actualmente, la IA de Siri no está disponible en la UE para iOS, iPadOS ni watchOS”, aunque Apple sostiene que está trabajando “de forma constructiva con la UE para encontrar una solución”. Tampoco está habilitada para usuarios menores de 13 años.

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En la práctica, Siri AI puede interpretar lo que el usuario está viendo en ese momento. (Composición Infobae: Europa Press / Apple Event)

Límites de uso y acceso ampliado a futuro

Otro aspecto que Apple aclara tiene que ver con el uso diario de estas funciones. Las capacidades que dependen de modelos alojados en servidores, entre ellas Siri AI, las herramientas de edición inteligente de fotos, Image Playground y los modelos en la nube de AFM 3 en Atajos, están sujetas a límites diarios de utilización.

Estos topes pueden variar según la función solicitada, la complejidad del pedido, la demanda del sistema en ese momento y otras políticas internas de la compañía. Apple anticipó que en el futuro ofrecerá “acceso ampliado a estas funciones” a cambio de un costo adicional, aunque no se precisaron fechas ni valores para esa opción.

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Cómo actualizar el iPhone a iOS 27.2 para activar el idioma español

Para activar el español en Siri AI con la actualización de iOS, primero debes instalar la versión del sistema y luego configurar los ajustes regionales y de voz de Apple Intelligence.

Actualizar a iOS 27.2: requiere conexión Wi-Fi estable y al menos 50% de batería.

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone.

Ve a General > Actualización de software.

Si la actualización a iOS 27.2 está disponible, pulsa Descargar e instalar.

Introduce tu código de desbloqueo y espera a que el dispositivo termine de reiniciar e instalar el sistema.

Los usuarios de distintas regiones del mundo que configuren sus dispositivos en francés, japonés, coreano, portugués o español ya pueden acceder a esta nueva versión de Siri. (Captura Apple Event)

Ajustar el idioma principal del dispositivo:

Una vez reiniciado, entra de nuevo en Ajustes.

Selecciona General > Idioma y región.

Asegúrate de que el Idioma del iPhone esté configurado en Español (España, México, Estados Unidos u otra variante regional compatible).

Configurar Siri AI en español:

Regresa a la pantalla principal de Ajustes.

Desplázate hacia abajo y pulsa en Apple Intelligence y Siri (o Siri).

Toca en Idioma y selecciona Español.

En el apartado Voz de Siri, elige la variante regional y el timbre de voz que prefieras.

Completar la descarga de modelos locales: mantén el iPhone conectado a Wi-Fi mientras finaliza.

El sistema iniciará automáticamente la descarga de los paquetes neuronales y modelos de lenguaje para el español.

Deja el dispositivo conectado a la red Wi-Fi unos minutos hasta que desaparezca el indicador de descarga.

Di “Oye Siri” o mantén presionado el botón lateral para confirmar que el nuevo diseño de pantalla luminosa responde en español.