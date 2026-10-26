Elon Musk prometió una película completa sobre ‘La Odisea’ hecha con IA y mostró apenas siete minutos

Producción audiovisual de ficción histórica inspirada en la historia de Odiseo. Las secuencias muestran embarcaciones de madera navegando junto a costas rocosas y acantilados. (X/Grok Imagine)

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Grok Imagine, el generador de video de inteligencia artificial de la empresa xAI, publicó el 23 de octubre el primer episodio de una serie basada en ‘La Odisea’, de Homero. El video dura poco más de siete minutos, muy lejos de la película completa que Elon Musk había prometido en julio.

Musk compatió el episodio esa misma noche en su cuenta de la red social X con el mensaje “La Odisea con Grok Imagine”. La publicación original de Grok Imagine acreditó el trabajo como una “colaboración creativa” con el estudio Wonder Studios y el director Dev Walker, ambos especializados en cine hecho con inteligencia artificial.

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El episodio, grabado en calidad 4K, muestra la llegada de los griegos a Troya. A lo largo de los siete minutos, Odiseo es el único personaje mencionado por su nombre, lo que deja sin identificar a otras figuras del relato para quienes no conocen el poema original.

El episodio, grabado en calidad 4K, muestra la llegada de los griegos a Troya. (Composición Infobae: Grok Imagine / Reuters)

Una respuesta a Christopher Nolan

El proyecto nació en julio, cuando Musk anunció en X que Grok produciría una película completa de ‘La Odisea’, que según él sería “históricamente precisa y fiel al arte de Homero”. La promesa llegó después de que el empresario criticara durante meses la adaptación en imagen real que filmó Christopher Nolan.

Esa película, estrenada en julio, está protagonizada por un elenco que incluye a actores no blancos y a la actriz trans Elliot Page. Musk había dicho que Nolan “perdió su integridad” por esas decisiones de casteo.

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La película de Nolan, de todos modos, recaudó más de USD 1.700 millones en todo el mundo desde su estreno. El propio director declaró a la agencia AFP que la idea de que la inteligencia artificial reemplace la creatividad humana es “una tontería”.

El episodio de Grok Imagine, en cambio, presentó un elenco íntegramente blanco, un detalle que varios medios remarcaron como contradictorio frente a las críticas que el propio Musk le había hecho a Nolan por sus decisiones de casteo.

El video de 'La Odisea' de Grok Imagine publicado en X había acumulado cerca de 4 millones de reproducciones dos días después de salir al aire

Elogios técnicos y críticas de contenido

El sitio especializado TechCrunch publicó una reseña del episodio y reconoció que la calidad visual lo sorprendió: “No es tan espectacularmente feo como esperaba”, escribió el editor Anthony Ha, quien comparó algunas escenas con imágenes de actores reales navegando sobre un mar real.

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El mismo texto señaló que la narración carecía de todo sentido de arte, inspiración o interés humano, con un relato de fondo que se extiende demasiado antes de dar paso a personajes que gritan líneas forzadas.

Otros medios que vieron el episodio describieron fallas típicas de los modelos de video generativo actuales, como dientes de apariencia artificial, texturas de cabello poco naturales y fondos que cargan su definición de manera progresiva, similar a lo que ocurre en videojuegos de baja resolución.

Grok Imagine no precisó cuántos episodios tendrá la serie ni cuándo llegará el siguiente capítulo. Tampoco informó si el proyecto reemplaza definitivamente a la película completa que Musk había prometido originalmente para antes de que termine el año.

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Arde Troya en La Odisea de Christopher Nolan.

El sitio MuskOmeter, que lleva un registro público de los anuncios de Musk y cuáles efectivamente se cumplen, calcula que el empresario concreta alrededor del 24% de sus promesas públicas. En ese contexto, la publicación del primer episodio fue señalada como una de las pocas veces en que avanzó, aunque de forma parcial, con un compromiso asumido meses antes.

La publicación original de Grok Imagine en X había acumulado cerca de 4 millones de reproducciones dos días después de salir al aire, según datos del propio posteo. El experimento se suma a una seguidilla de anuncios recientes de xAI para expandir los usos de Grok más allá del chat de texto.

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La comparación con Nolan seguirá presente mientras no se confirme si habrá más capítulos: el director británico ya tiene en cartel una película que meses después de su estreno continuaba sumando recaudación en salas de todo el mundo, mientras que la versión de Grok, por ahora, solo existe en un episodio de siete minutos publicado en una red social.

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