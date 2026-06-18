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Elon Musk crea una IA capaz de hacer videos con audio y voz humana en segundos: parece una película

Una de las características destacadas de Grok Imagine Video 1.5 es su capacidad para mantener la coherencia del movimiento a lo largo de toda la secuencia

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Grok Imagine Video 1.5 - Grok - IA - video - tecnología - 18 de junio
Grok Imagine Video 1.5 permite que los efectos sonoros, el ambiente y los diálogos se generen en una sola pasada. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / x.ai)

xAI ha puesto a disposición del público Grok Imagine Video 1.5, una nueva versión de su sistema de inteligencia artificial capaz de generar videos con audio y voces en tiempo real. Este avance marca una diferencia significativa en el campo de la conversión de imagen a video, al ofrecer mejoras en movimiento, física, calidad de audio y velocidad de procesamiento.

La herramienta ya no se encuentra en fase de vista previa y puede utilizarse tanto en la API de Imagine como en las aplicaciones móviles de la compañía.

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Grok Imagine Video 1.5: generación de video con audio y voz en tiempo real

La actualización presentada por xAI introduce un sistema que, según la empresa, logra avances sustanciales en los componentes esenciales de la producción audiovisual automatizada. Grok Imagine Video 1.5 permite que los efectos sonoros, el ambiente y los diálogos se generen en una sola pasada, logrando que el habla resulte más clara y sincronizada con la acción visual.

Grok Imagine Video 1.5 - Grok - IA - video - tecnología - 18 de junio
Puedes crear videos similares a estos con Grok Imagine Video 1.5. (Captura xAI)

Este nivel de integración entre imagen, sonido y voz busca responder a las necesidades de quienes utilizan inteligencia artificial para la creación de escenas y contenidos audiovisuales.

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Una de las características destacadas de la versión 1.5 es su capacidad para mantener la coherencia del movimiento a lo largo de toda la secuencia. La IA produce videos en los que las distorsiones se han reducido, mientras que la representación de peso e impulso en los objetos y personajes es más realista. Esto se traduce en resultados audiovisuales más convincentes y útiles para el trabajo creativo.

Otro aspecto relevante es la aceleración del proceso de generación. Con la función Video 1.5 Fast, el sistema es capaz de crear videos de seis segundos, en calidad 720p, en aproximadamente 25 segundos. Esta cifra representa una mejora notable respecto a los más de 40 segundos que requería el modelo anterior, lo que incrementa la productividad para los usuarios que trabajan con grandes volúmenes de contenido.

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Grok Imagine Video 1.5 Fast prácticamente duplica la velocidad de generación. (Captura xAI)

Mejoras de productividad y nuevas funciones en Grok Imagine

Junto al lanzamiento de Grok Imagine Video 1.5, xAI ha anunciado la llegada de nuevas características orientadas a optimizar el flujo de trabajo creativo. Entre estas novedades se encuentra la posibilidad de organizar el trabajo en proyectos, que estarán visibles en una barra lateral para facilitar su acceso y manejo.

Cabe señalar que esta función busca que los usuarios puedan estructurar su producción de manera más eficiente y recuperar trabajos previos sin dificultad.

La opción de ejecutar múltiples agentes en paralelo dentro de los proyectos representa otro avance. Con esta herramienta, ya no es necesario esperar a que una tarea finalice para comenzar la siguiente, pues varias generaciones pueden realizarse simultáneamente. Esto reduce los tiempos de espera y permite que el usuario aproveche mejor los recursos del sistema.

Grok Imagine Video 1.5 - Grok - IA - video - tecnología - 18 de junio
Junto al lanzamiento de Grok Imagine Video 1.5, xAI ha anunciado la llegada de nuevas características orientadas a optimizar el flujo de trabajo creativo. (Captura xAI)

Además, se incorpora una función de búsqueda que permite localizar cualquier imagen o video creado anteriormente, mediante la consulta de la biblioteca personal. Esta herramienta elimina la necesidad de desplazarse manualmente por archivos antiguos, facilitando la gestión de los contenidos producidos con la plataforma.

Acceso abierto y flexibilidad en la creación de video con IA

Una diferencia sustancial respecto a versiones previas es que Imagine Video 1.5 ya no está limitada a una fase de vista previa y está disponible de forma general en la API de xAI. Los usuarios pueden suministrar una imagen inicial, definir el movimiento deseado y seleccionar tanto la resolución como la duración del video a generar.

Esta apertura amplía el alcance de la herramienta y permite que más creadores, desarrolladores y empresas experimenten con las capacidades del sistema.

La combinación de mejoras en la calidad audiovisual, la velocidad de procesamiento y las nuevas funciones de organización y búsqueda posicionan a Grok Imagine Video 1.5 como una opción avanzada para quienes buscan optimizar procesos creativos mediante inteligencia artificial.

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