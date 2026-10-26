Tecno

Windows 11 añade un velocímetro integrado para comprobar la conexión a internet en segundos

Hasta ahora, el sistema operativo ofrecía un acceso directo que, al pulsarlo, simplemente abría el medidor de velocidad de Bing en el navegador

La función llega con la compilación 26340.9767 del canal Experimental. MICROSOFT
La función llega con la compilación 26340.9767 del canal Experimental. MICROSOFT
Guardar

Windows 11 incorpora una herramienta nativa para medir la velocidad de la conexión a internet directamente desde el panel de ajustes rápidos, sin depender de un navegador externo. La función llega con la compilación 26340.9767 del canal Experimental y ya fue probada por Windows Latest.

Hasta ahora, el sistema operativo ofrecía un acceso directo que, al pulsarlo, simplemente abría el medidor de velocidad de Bing en el navegador. Microsoft ha decidido corregir ese planteamiento con una solución integrada que mantiene los resultados dentro del propio sistema.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el nuevo medidor de velocidad en Windows 11

La medición se activa desde un nuevo ícono disponible al hacer clic derecho o desde el panel de ajustes rápidos de Windows 11. Una vez iniciado, el sistema busca un servidor, mide el ping y comprueba tanto la velocidad de descarga como la de subida.

Windows 11 - velocímetro - internet - tecnología - 26 de octubre
Así luce el nuevo test de velocidad. (Microsoft)

El proceso completo se resuelve en menos de 30 segundos. En las pruebas realizadas por Windows Latest sobre una máquina virtual conectada por Ethernet, el indicador marcó 31,5 Mbps de bajada, 34,4 Mbps de subida y 32 ms de ping.

El indicador es capaz de reflejar velocidades de más de 1.000 Mbps, lo que lo hace compatible con conexiones de fibra de alta capacidad. La herramienta también funcionó correctamente cuando la barra de tareas se desplazó a otros bordes de la pantalla, según constató el medio.

PUBLICIDAD

De qué manera cambia el antiguo atajo de Bing en Windows 11

El acceso al test de velocidad desde el menú de red no es nuevo: Microsoft ya lo había probado en septiembre de 2025. En ese momento, al pulsar el atajo, se abría automáticamente Bing.com en el navegador predeterminado.

Windows 11 incorpora una herramienta nativa para medir la velocidad de la conexión a internet directamente desde el panel de ajustes rápidos. Microsoft/dpa
Windows 11 incorpora una herramienta nativa para medir la velocidad de la conexión a internet directamente desde el panel de ajustes rápidos. Microsoft/dpa

Ese comportamiento llegó a todos los usuarios con la actualización opcional de febrero de 2026 y se mantuvo con la actualización de seguridad de marzo, cuando el atajo seguía redirigiendo a Bing sin ofrecer una experiencia integrada en el sistema.

Con la nueva compilación, ese salto al navegador desaparece. Los resultados de la medición permanecen dentro del propio panel de Windows 11, sin necesidad de abrir ninguna aplicación externa para consultar los datos de la conexión.

Qué motor utiliza el nuevo velocímetro de Windows 11

A pesar del cambio en la experiencia de usuario, el motor que realiza la medición sigue siendo el mismo: Speedtest de Ookla, la misma tecnología que emplea la página de Bing para calcular la velocidad de internet.

Restablecer y restaurar una PC con Windows 11. (captura: YouTube)
Si la herramienta no aparece de forma automática, los usuarios pueden activarla manualmente desde Configuración. (captura: YouTube)

La diferencia principal no está en el sistema de medición, sino en dónde se muestran los resultados. Microsoft no ha explicado públicamente los motivos detrás de esta decisión, aunque la mejora en la experiencia de uso resulta evidente frente al modelo anterior.

Cómo activar el velocímetro nativo en Windows 11

Para acceder a esta función es necesario contar con la compilación 26340.9767 o una posterior dentro del canal Experimental del Programa Windows Insider.

Si la herramienta no aparece de forma automática, los usuarios pueden activarla manualmente desde Configuración, en el apartado Windows Update, dentro de Programa Windows Insider y luego en Feature flags, donde debe habilitarse la opción Quick Settings Speed Test.

Microsoft está desplegando esta función de forma gradual entre los usuarios del canal Experimental. Por el momento, la compañía no ha confirmado una fecha de lanzamiento para la versión estable de Windows 11.

Un medidor de velocidad en Windows es una herramienta, integrada o externa, que permite monitorizar en tiempo real el rendimiento del equipo. Europa Press
Un medidor de velocidad en Windows es una herramienta, integrada o externa, que permite monitorizar en tiempo real el rendimiento del equipo. Europa Press

Qué es un medidor de velocidad en Windows y para qué sirve

Un medidor de velocidad en Windows es una herramienta, integrada o externa, que permite monitorizar en tiempo real el rendimiento del equipo y el consumo de sus recursos.

Puede referirse a la medición de la velocidad de internet (subida y bajada), aunque lo más habitual es que se asocie a monitores del propio sistema, como la pestaña Rendimiento del Administrador de tareas o la Xbox Game Bar, que muestran datos de CPU, RAM, disco y GPU.

Su función es ofrecer un diagnóstico visual e inmediato sobre si el ordenador funciona con fluidez, si existen cuellos de botella o si alguna aplicación consume demasiados recursos en segundo plano.

También sirve para supervisar la estabilidad durante tareas exigentes o videojuegos, con métricas como los fotogramas por segundo, y para comprobar si la velocidad de red o el hardware rinden a su máxima capacidad.

Temas Relacionados

Windows 11InternetVelocímetroBingLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crean robots con músculo vivo que nadan, saltan y agarran objetos sin motores rígidos

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich combinaron tejido cultivado y materiales flexibles para desarrollar dispositivos capaces de desplazarse, doblarse y sujetar elementos pequeños

Crean robots con músculo vivo que nadan, saltan y agarran objetos sin motores rígidos

Apple creó un escáner capaz de identificar si un iPhone, Mac o iPad fue manipulado por delincuentes

La empresa incorporó un sistema antirrobo en sus tiendas para detectar estafas en devoluciones y comprobar que cada caja conserve el dispositivo y los accesorios originales

Apple creó un escáner capaz de identificar si un iPhone, Mac o iPad fue manipulado por delincuentes

YouTube prepara una función para que sus videos consuman 30% menos datos móviles

El nuevo sistema admite más fotogramas por segundo, compatibilidad con HDR y funciones de visualización multivídeo

YouTube prepara una función para que sus videos consuman 30% menos datos móviles

Erling Haaland se confiesa: “He sido un camper toda mi vida, lo que la gente odia”, sobre el tipo de jugador que es en Call of Duty

Al delantero del Manchester City también le gusta jugar Minecraft, GTA y EA FC

Erling Haaland se confiesa: “He sido un camper toda mi vida, lo que la gente odia”, sobre el tipo de jugador que es en Call of Duty

Buscar películas que están en cines en XUPER TV puede exponer contraseñas y datos bancarios

Detrás de las ofertas de estrenos sin costo pueden ocultarse malware, cobros fraudulentos y mecanismos diseñados para captar información privada

Buscar películas que están en cines en XUPER TV puede exponer contraseñas y datos bancarios

DEPORTES

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: en minutos inicia la entrega de premios

Con Messi entre los candidatos al mejor jugador, se entrega el Balón de Oro 2026: en minutos inicia la entrega de premios

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: su encuentro con un ídolo de Boca Juniors

Francisco Cerúndolo, a un paso de la mejor ubicación de su carrera: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

La sentencia de Guillermo Barros Schelotto sobre el Superclásico entre Boca y River: la postura que le conviene a Vélez

Pese a los cuatro triunfos al hilo, Argentina no peleará por el título en el Mundial Sub 15: los motivos

TELESHOW

Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

Valentino Merlo reveló la conmovedora canción que cantará frente al Papa León XIV en la Argentina: “Todavía me cuesta creerlo”

República Folklore, dos días imperdibles para disfrutar a La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y otros artistas de la música popular

Tras el levantamiento de la perimetral, Candela Arizaga publicó una romántica foto con Facundo Moyano: “El amor sabe esperar”

“Soy yo”: la foto vintage que compartió el Chato Prada a días de su separación de Lourdes Sánchez

Wanda Nara celebró el cumpleaños de Martín Migueles con una serie de fotos íntimas de la pareja

INFOBAE AMÉRICA

La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder

La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder

Flavio Bolsonaro aseguró que la justicia de Brasil le prohibió salir del país

Cuba retrasa la entrada a las escuelas para aprovechar más horas de luz solar

América Latina enfrenta un desastre natural cada semana: casi 100,000 muertos y pérdidas superiores a USD 360,000 millones en las últimas cinco décadas

Santa Sede suspendió el encuentro previsto entre los obispos de Nicaragua y León XIV