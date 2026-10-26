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Los mejores memes y reacciones de la entrega del Balón de Oro: de la flor de Yamal a la ausencia de Messi y el blooper con el ganador

Los fanáticos se hicieron sentir en las redes sociales antes y durante la gala

Lamine Yamal con la flor rosa que llamó la atención (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
Lamine Yamal con la flor rosa que llamó la atención (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
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La ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada por primera vez en el London Palladium de Londres y no en su tradicional sede parisina, generó una ola de reacciones en redes sociales incluso antes de conocerse al ganador. Hubo diversos focos para que los internautas hicieran de las suyas.

Primero fue la flor rosa de Lamine Yamal en su traje. El outfit del crack español del Barcelona fue el que más llamó la atención en la gala, desde su aparición en la alfombra roja hasta su presentación en el escenario cuando ganó el premio al Mejor Futbolista Sub 21.

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Se sumó la ausencia de Lionel Messi quien figuró como finalista y con la posibilidad de su noveno galardón, pero al unísono del inicio de la transmisión se mostró en uno de los partidos de la Messi Cup, el torneo juvenil que se disputa en Miami. En las imágenes que trascendieron se lo vio al crack rosarino en mano con una camiseta de Boca Juniors, club que participa del certamen.

Messi con la remera de boca
Mientras comenzó la transmisión de la ceremonia del Balón de Oro, Lionel Messi apareció en la Messi Cup

Otro foco fue un error técnico en la página oficial del premio, que publicó de forma simultánea tres artículos distintos con Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane como supuestos vencedores.

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Las piezas, redactadas con antelación como suele hacerse en la cobertura de distintos escenarios posibles, se difundieron por error minutos antes de la gala. El texto dedicado a Yamal lo presentaba como “el ganador más joven de la historia”, con 19 años, mientras que el de Mbappé destacaba su regularidad goleadora y el de Kane repasaba sus 61 tantos con el Bayern Múnich. Aunque los artículos se retiraron en minutos, varios usuarios lograron capturas de pantallas que circularon de inmediato en plataformas como X.

La organización salió a desmentir cualquier filtración y recordó que, desde 2024, los candidatos no conocen el resultado antes de la ceremonia. El ex director del premio, Pascal Ferré, remarcó en RMC que ningún nominado puede anticipar reacciones porque todos permanecen al margen del resultado hasta el anuncio final.

La publicación por error de los ganadores en el portal del evento
La publicación por error de los ganadores en el portal del evento

A ese episodio se sumó otro foco de especulación: un video de Mbappé tras el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, en el que el delantero asintió ante la pregunta de un amigo sobre si “lo tenía” para el día siguiente. El gesto, grabado por DAZN, plataforma de streaming deportivo, alimentó teorías entre los usuarios sobre una posible confirmación anticipada de su triunfo, pese a la ausencia de pruebas concretas.

El cambio de sede también ocupó buena parte de las conversaciones digitales. La edición número 70 del galardón, creado por France Football en 1956, se trasladó a Inglaterra como homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del premio, quien lo obtuvo a los 41 años con el Blackpool. Usuarios compararon esa longevidad con las trayectorias de los candidatos actuales.

Según Polymarket, plataforma de apuestas en línea, Kane recuperó el favoritismo horas antes del evento, por delante de Yamal y Mbappé, dato que también se viralizó entre los seguidores que debatían sobre la paridad entre los tres candidatos.

LOS MEJORES MEMES Y REACCIONES DEL BALÓN DE ORO 2026:

Memes del Balón de Oro 2026
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